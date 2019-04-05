全台8間「老屋改建」星巴克！絕美紅磚、巴洛克式建築就像走進歐洲小鎮

連假不知何處去？那就來喝咖啡吧，無論平日或假期，都需要咖啡香開啟一天的清醒，尤其平常日常常喝很多的你，假日驟然沒有來一杯，還真的會犯睏（難怪每到連假睡整天），那就來杯咖啡搭配老建築吧！

全台特搜8座「絕美老屋改建」星巴克，仿文藝復興風格、巴洛克式屋瓦、騎樓羅馬長廊一次通通收給你，快一起來看看超美紅磚老建築你最喜歡哪一個吧。

1. 義14門市

義14門市位於一棟 1950 年代誕生的文藝復興風格老建築物，保存壁雕、壁柱，利用鍛造手法打造波浪花檯，側面屋頂更勾勒出有如官帽般的曲線，象徵仕紳的尊貴感。

美到不像在星巴克！反而很像明星咖啡屋那種帶有台北感的復古咖啡廳，獨特的東西融合設計，並加入古色古香的八角造型窗框，營造古時典雅穩重情調。紅色鐵扶手及造型欄杆，石砌矮隔屏，以及老房子獨有的洗石子地板，每個角落都訴說著懷舊故事。

電話：02-2427-8583

地址：基隆市中正區義一路14號

營業時間：（日～四）07：00～22：30／（五～六） 07：00～23：00

2.保安門市

大稻埕有許多咖啡館都很有特色，星巴克保安門市開在這麼兵家必爭之地，沒有自己獨特的特色真的很難活下去，位於充滿歷史軌跡的大稻埕，為保留古蹟建物風貌，以新舊融合的概念為設計出發點，以咖啡文化傳承其歷史風情。

保安門市充滿著巴洛克式風格建物，立體浮雕及花草紋飾，你看看那華美的玫瑰紋繡椅，坐落在車水馬龍的台北街道，彷彿時光倒流，瞬間回到舊日情境。

長窗透映來來往往的行旅，在這棟經過時間淘洗後的老建築裡，人，也是美好的風景。

電話：02-2557-8493

地址：台北市大同區保安街11號

3.漢中門市

這裡不知道乘載多少人青澀的回憶，牽著他的手一起走進裡頭唸書，看完電影不想回家，也會偷偷到裡頭約會，那麼多年過去，矮凳上的小情侶彷彿還有點像昨日的我們，喝一喝醒神的美式咖啡，繼續哀傷地打著稿....（喂～）

漢中門市的特色在於融入了濃厚本土色彩，外部使用紅磚砌成，內部大量使用木材創造出質樸的清新感。挑高的天井，由屋頂而下的支柱結構，讓人驚訝的空間感，不論置身任何角落都可以俯看或仰望不同的景物。

電話：02-2370-5893

地址：台北市萬華區漢中街51號1樓

營業時間：（一～日）08：00～23：00

4.重慶門市

景選對，拍什麼人都對！你看看照片中的阿北，隨便一個姿勢都能拍得那麼文青～好了離題太遠。第四間我們把鏡頭轉到重慶門市，外觀上仍保留1899年日本宇治商人當時在台北市榮町所經營的茶舖樣貌，常常在台北車站一帶走跳，每每經過都被這棟建築的時代感所吸引。

騎樓部分是淺色天花板配合羅馬造型手沖噴砂燈具及拱廊燭台式壁燈，白色拱窗拱門與復古門把手，與騎樓羅馬造型迴廊及後吧檯玻璃馬賽克塑造隱約交錯之光影，增添此地美好氣氛。

電話：02-2371-3336

地址：台北市中正區重慶南路一段104號

營業時間：（日～四）07：00～21：30／（五～六）07：00～22：00

5.艋舺門市

來龍山寺拜拜求月老，也順便來這間星巴克喝杯咖啡吧！

這也是一間獨立建築被認證為市級古蹟的星巴克門市。這個景是不是很像前幾期的封面故事～

結合萬華地區市級古蹟——林家古宅，揉合中、西特色，保存過去萬華舊貌的古風風貌。屋頂更採用日本黑瓦，建築內的門窗及欄杆處皆可見到羅馬式柱頭之細部設計精緻刻畫，邊品咖啡邊感受瞭解萬華地區的人文歷史故事，別具風情。

電話：02-23028643

地址：台北市萬華區西園路一段306巷24號 & 26號

營業時間：（一～五） 07：00～21：30／（六～日）07：30～21：30

6.鶯歌門市

鶯歌門市外觀主要建材為紅磚融合新作女兒牆舖設抿石子，保留入口外觀左側陶瓷老街景像的陶瓷瓶。走進門市，門廊氛圍保留既有入口拱門，其兩側圓柱建材工法相當精緻，空間中融入Starbucks Coffee設計，穿透出戶外景觀平台座椅，讓顧客感受到老屋與現代生活並存之美。

電話：02-86773608

地址：新北市鶯歌區育英街67號

營業時間：（一～四）07：00～21：30／（五～日） 07：00～22：00

7.新竹新豐門市

全台首間改建自舊火車站的門市，也是首間可於門市內觀看火車行駛而過的門市，門市設計概念保留原本其車站大廳的意涵，靈感來自剪票口的概念，從大門入口一眼望去，可直接穿透到門市後門，並看到外側鐵路運行。

實際走訪後，內部的裝潢、商品的擺設有點小擁擠，不過作為第一間可以觀賞鐵道的星巴克，確實是有其吸引性，打電話叫上新竹閨蜜，下次去新竹也來跟風一下。

地址：30442新竹縣新豐鄉新興路202號

電話：03-5571781

營業時間：週一～週日 AM 07：00～22：00

8.虎尾門市

保留日本時代台灣州郡等級行政中心的整體風貌，與虎尾合同廳舍、虎尾郡役所和虎尾郡守官邸並列虎尾三大官舍建築。靜靜一看，還以為自己走在日本的某個街角。

那個檜木長桌是不是很厲害，溫熱的春日從樹梢透下，照進帶著日本風情的透明木窗，倚在窗邊讀書，或伏案發呆都像在拍電影一樣，來虎尾看落羽松、木棉花，不妨也實際走走「星巴克虎尾門市」為回憶留下點不同的溫度。

電話：05-633-8035

地址：雲林縣虎尾鎮林森路一段491號

營業時間：（一～日）07：00～22：00

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

延伸閱讀

全台10座必訪絕美星巴克！你不說我還以為是在拍電影呢？



還以為只有廟口？熱搜「基隆13大打卡景點」無邊際海景這裡看，手機記憶體再度滿！



看完電影先喝杯咖啡再說！四家西門町隱藏版咖啡空間，讓妳慢活靈魂躲入靜謐～