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Moleskine櫻花筆記本超美～　春粉嫩工作小物上班也療癒

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▲春季櫻花辦公用品。（圖／誠品生活、雀巢提供）

▲春季就用櫻花色來度過吧。（圖／誠品生活、雀巢提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

過了春分節氣之後，春天的感受也就越來越近了，沒訂到賞櫻機票也沒關係，誠品推出多款針對春天粉嫩氣息的辦公小物，除了限量的櫻花筆記本外，就連櫻花風鍵盤都有，讓你即使在上班卻刻刻被春天療癒。

既然不能出去玩要乖乖上班，不如把辦公區域氣氛升級，春天感受悄悄接近，粉嫩的顏色最適合為桌上加點朝氣，迪士尼本季針對旗下的小熊維尼，推出不少春季新品，小熊維尼的臉上漾出淺淺腮紅，看起來超討人喜歡，也出了小熊維尼滑鼠墊櫻花限定版，感覺超夢幻。

▲春季櫻花辦公用品。（圖／誠品生活、雀巢提供）

▲春季櫻花辦公用品。（圖／誠品生活、雀巢提供）

▲小熊維尼滑鼠墊櫻花限定版，售價499元。（圖／誠品生活提供）

知名筆記本品牌Moleskine也因應春天到來，特別推出「櫻花限量版筆記本」，粉紅與白色相間的櫻花樹圖案，滿溢在記事本的封面上，搭配紫色與粉色的束繩，相得益彰，兼顧夢幻感跟文青感。

▲春季櫻花辦公用品。（圖／誠品生活、雀巢提供）

▲2019 MOLESKIN櫻花限量版硬殼筆記本，售價1,050元。（圖／誠品生活提供）

想把春意帶在身邊，用支筆最方便，SAKURA Craft Lab 00書寫筆主打專為成人手感設計，好寫不易累，若常使用的是鍵盤，採用櫻花粉與白金色設計的AZIO Retro Classic Posh小牛皮復古打字機鍵盤，顏色柔和療癒，還有打字機般的清脆按鍵聲，讓你上班心情更好。

▲春季櫻花辦公用品。（圖／誠品生活、雀巢提供）

▲SAKURA Craft Lab 002書寫筆，售價800元。（圖／誠品生活提供）

▲春季櫻花辦公用品。（圖／誠品生活、雀巢提供）

▲AZIO Retro Classic Posh小牛皮復古打字機鍵盤，售價6,990元。（圖／誠品生活提供）

同場加映：雀巢酷思Genio2玫瑰金膠囊咖啡機
雀巢也針對來臨的春季，推出亞洲限定的玫瑰金膠囊咖啡機，不佔空間的圓弧造型，外觀由超少女感的玫瑰金打造，機身整體看起來洋溢滿滿夢幻風！單台售價3,299元，加購膠囊滿額4,000元再送獨家隨行杯。

▲春季櫻花辦公用品。（圖／誠品生活、雀巢提供）

▲玫瑰金色彩的機身。（圖／雀巢提供）

關鍵字：

春天, 上班, 辦公室, 辦公用具, 文具, 誠品, 雀巢
fashion.net

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