HYKExTNF最美山系設計！女生流蘇超吸睛、羽絨圍巾結合衣領超帥氣

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一直以來都是女裝品牌的HYKE，這次攜手The North Face推出聯名服飾，以特殊的剪裁搭配機能材料，打造獨特的山系設計，該系列也被譽為The North Face聯名中，最有美感的系列，而且，這幾次的新品不止有女裝，連男裝都有推出！

▲HYKE X The North Face被譽為最美系列。（圖／翻攝自Goarunway.com）

HYKE這個品牌由日本設計師吉原秀明以及大出由紀子所創立，獨特的設計，使其擁有不少粉絲，而這次的系列，採用黑色、深灰色、深藍為主打顏色，並在袖口加上抽繩，其中，女生的流蘇設計格外吸睛；男生則是在衣領上，加入了羽絨圍巾，也是亮點之一。

▲手臂加入抽繩有不同的感覺。（圖／翻攝自Goarunway.com）

▲流蘇設計，怎麼搭都不會出錯。（圖／翻攝自Goarunway.com）

▲低筒鞋款式設計。（圖／翻攝自Goarunway.com）

這次的HYKE X The North Face，將推出大衣、外套、上衣、連帽上衣、褲子、鞋款，品項非常齊全，其中，女生絨毛材質的大衣穿起來超好看，不愧是被譽為最有美感的系列。

▲女生這件絨毛大衣又暖又超時尚。（圖／翻攝自Goarunway.com）

目前系列商品還沒有任何發售消息，喜歡HYKE山系設計的朋友，可能要再等等了！

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