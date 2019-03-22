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Ella跑LV趴想被帥哥抱著高空彈跳　陳庭妮大推高雄臭豆腐

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記者林明瑋 / 高雄報導

LOUIS VUITTON（路易威登）為高雄漢神百貨新店開幕舉辦盛大活動，Ella、陳庭妮專程南下參加，陳庭妮曾在高雄拍戲久待，熟門熟路大推漢神附近的臭豆腐，穿著以外太空為靈感的春夏系列服裝，Ella表示喜歡冒險，「我很想skydiving（跳傘），因為會有很帥的教練背著！」

▲LV陳庭妮 Ella。（圖／品牌提供）

▲Ella到高雄參加LV漢神百貨新店開幕活動。（圖／品牌提供，以下同）

Ella提著可愛的蛋形包，笑言如果能孵出恐龍，兒子勁寶一定會很開心，平常逛街她會被丹寧商品吸引，「我喜歡丹寧所有的東西，襯衫、褲子，還有墨鏡，因為墨鏡很好試穿試戴。」購物有預算限制嗎？她立馬回答：「沒有，我連購物的時間限制都沒有，我可以在大半夜的時候網購，腦波太弱，很容易被廣告吸引。」

▲LV高雄。（圖／記者林明瑋攝）

▲Ella開心和現場粉絲打招呼。（圖／記者林明瑋攝）

最近因為高雄漢神百貨改裝，各大精品陸續開幕，Selina早一步來過，當時透露S.H.E中最好cue的是Ella，對於閨蜜的說法，Ella大方承認，「我們3個裡我最好cue啊，激一下我就會去做。」她爆料例如單穿背心裡面空空跳舞，「也有過我們3個裸舞啊，那時候住在一起，要洗澡前。」如果老公cue呢？她秒答：「他不用叫我跳我就會跳啦！」

▲LV陳庭妮 Ella。（圖／品牌提供）

▲陳庭妮一身裝扮很有態度。

陳庭妮不久前剪了短髮，原本是想整理頭髮更輕鬆，沒想到完全不是那麼一回事：「我發現自己整理有點難度，每天早上起來都很精彩耶，因為我睡前洗頭不會吹到全乾，所以早上起來頭髮都像藝術品。」

▲LV高雄。（圖／記者林明瑋攝）

▲陳庭妮自拍超可愛。（圖／陳庭妮攝）

如果可以請LV的設計師設計任何東西，想要什麼？陳庭妮說：「我的答案很狂妄，我想要他幫我設計一個家，我是金牛座，我很喜歡待在家裡，如果有一個路易威登的家，那我就可以一直待在家裡不用出門了。」

曾在高雄拍戲，待了兩、三個月，讓她對大街小巷很熟悉，「是可以悠遊自在的走來去的，知道哪間早餐店好吃啊什麼的。」她推薦：「漢神後面有一個好吃的臭豆腐喔！」

▲LV陳庭妮 Ella。（圖／品牌提供）

▲理科太太也到高雄參加LV派對。

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關鍵字：

LOUIS VUITTON, 路易威登, LV, 高雄, 漢神百貨, Ella, 陳嘉樺, 陳庭妮
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