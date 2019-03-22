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盧廣仲穿LV花花衫「內外都富足」　小樂大推送女孩兒這顆心

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記者林明瑋 / 高雄報導

高雄漢神百貨的LOUIS VUITTON（路易威登）新店男女裝齊備，讓男明星們也很有得逛，邱澤、盧廣仲、吳思賢（小樂）、謝佳見都參加了開幕派對，盧廣仲穿著印有《綠野仙蹤》桃樂絲圖案的上衣，他形容這是「內心富足、外面也錦上添花」，從小跟著媽媽姊姊逛LV的小樂，對品牌相當熟悉，如果要追女孩，他大推愛心置物盒，「心意很明顯吧！」

▲LV高雄。（圖／品牌提供）

▲盧廣仲穿著印有《綠野仙蹤》桃樂絲圖案的上衣，相當有意思。（圖／品牌提供，以下同）

盧廣仲是LV派對的表演嘉賓，選穿印花上衣因為適合舞台，他說：「我年輕的時候穿得蠻花的，18以前，那時候不會有什麼配色的限制，穿一些很開心的顏色，25到30幾歲喜歡比較素。」

▲LV高雄。（圖／品牌提供）

▲小樂從小陪媽媽、姊姊逛LV，因此對品牌相當熟悉。

為什麼會有如此轉變？他笑說：「可能我心靈很富足，所以不用很花的衣服來襯，今天穿是內心豐富、外面也錦上添花。」上衣前面的口袋設計更有特色，他開玩笑說：「有點像小叮噹的口袋，或是買菜可以裝蔥啊！」

▲LV小樂 。（圖／記者林明瑋攝）

▲如果要送給正在追的女孩，小樂認為愛心置物盒很適合。（圖／記者林明瑋攝）

小樂以一身黑衣加上配件，成了很有特色的造型，他從小就認識LV，「媽媽姊姊很喜歡，我還很小，還完全不懂的時候就知道這個牌子，因為常陪她們去逛街。」如果要追女孩，該送什麼LV的東西最適合？他拿起愛心置物盒說：「精緻，也有心意在裡面，小東西是很適合當禮物的。」

他很喜歡春夏系列的服裝細節，各種裝飾的口袋，也對包包印象深刻，沒想到他私底下很少帶包：「我是一個很懶惰的人，平常出去連錢包都不帶，只有卡，信用卡、提款卡，碰到只能付現金的地方就很尷尬，例如小吃店，我就會跑出去領錢。」

▲LV高雄。（圖／品牌提供）

▲邱澤在LV皮革吊牌牆面前拍照，帥炸。

邱澤穿著馬海毛上衣搭配同色系長褲，他表示相當自在，「很舒服，慵懶，平常穿的也是寬鬆。」他曾買過LV皮衣，讚不絕口，「大概兩年前買的，一看到就覺得上面寫我的名字啊！我很常穿，保暖又有點防風，秋天、春天非常適合，隨便一件牛仔褲就可以，很百搭。」

LV鐵粉謝佳見當然也要參加新店開幕派對，他大讚：「換了設計師有很多新鮮的靈感。」他表示擁有的包包都會好好照顧，「包包一定要拿紙塞得飽滿，我會保持得非常完整、放在盒子裡。」

▲LV高雄。（圖／品牌提供）

▲謝佳見堪稱LV鐵粉，擁有許多LV的作品。

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關鍵字：

LOUIS VUITTON, 路易威登, LV, 高雄, 漢神百貨, 盧廣仲, 吳思賢, 小樂, 邱澤, 謝佳見
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