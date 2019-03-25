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沒有「泫雅媽媽包」那就自己買！2019超火的5款包包　LOEWE Gate看到必搶

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▲包包。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

▲泫雅媽媽親手做出香奈兒經典，全網都羨慕。（圖／翻攝自泫雅IG）

編輯／Ann 圖／翻攝自IG、品牌官網

最近泫雅媽媽為女兒製作的香奈兒編織包引起熱議，手工價台幣300元有找，配上品牌LOGO的胸針，馬上有高級名牌包質感，讓大家紛紛開始祈求自己的媽媽編一個。不過這麼心靈手巧的媽媽，也不是每個人都有，以下就為女孩們推薦，2019五大必買清單，自己的包自己買！

Loewe —「Gate Bag」包

如果說2019的大勢精品包，一定不能錯過，西班牙大廠Loewe推出的「Gate」的馬鞍包。時尚輕便的造型，不論是街拍或是出席聚會都相當適合，也難怪一夕之間在IG上成為潮流博主的街拍必備包，不僅有撞色款式、經典素面，今年敗這款，絕對不會錯啦。

▲包包。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

▲包包。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

▲Loewe Gate Bag，NT$65,000元至107,000元。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

BOY CHANEL大型口蓋包

想要購買有意義的香奈兒包，BOY CHANEL是不錯的選擇，老佛爺卡爾拉格斐受到女性佩戴的狩獵子彈袋造型啓發,設計了這個包款，並以嘉柏麗香奈兒的一生摯愛「卡培男孩」的名字命名。新款以狹長包身和搭配的斜背式設計，中性又獨具氣質，在今年的早春度假系列大放異彩。

▲包包。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

BOY CHANEL大型口蓋包，NT$145,500。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

Dior馬鞍包

Dior馬鞍包一直是不推的經典款式，早在1999年就由當時的Dior設計師約翰加利亞諾在Dior2000春夏系列正式推出，連《慾望城市》女主角也有背過馬鞍包。之後再經過創新設計，加上皮帶以及寬肩帶，中性風格深受女性喜愛。

▲包包。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

▲包包。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

▲Dior馬鞍包，NT$74,000。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

Prada Sidonie Bag

Prada Sidonie Bag是不少藝人名媛的愛包，沿用品牌過往元素，加入中性金屬扣，重新演繹時尚經典，小巧造型同樣推出多種配色，完美滿足每一位女性的獨特風格。

▲包包。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

▲包包。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

▲Prada Sidonie bag，NT$107,500。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

Chloe C

Chloe C包款系列在2019春夏全新推出，超搶眼的C字直接擄獲大家的芳心，且一包多種背法，可肩背、手提、手拿，還有鏈帶以及背帶可選擇，簡直買一個賺多個的概念，難怪成為大勢包款之一，優雅有型完美搭配，這款真的超推薦！

▲包包。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

▲包包。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

▲Chloe C，NT$44,400。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

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關鍵字：

名牌, 包包, 泫雅, 媽媽, 必買, 2019
fashion.net

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