6個讓女人崩潰的小事　安全帽是瀏海殺手、一塞耳後臉整個炸出來

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每個女人都希望能永遠保持完美，但生活中就是有那麼幾個意外，這次「翻白眼吧！溫蒂妮小姐」帶來5件令女人們崩潰的小事，相信大家看完後一定會默默流淚加點頭。

＃瀏海殺手

在炎熱的夏天戴安全帽，不只會讓髮型變塌，還會讓瀏海大出油！把安全帽稱為瀏海殺手一點也不為過，每次都會讓人眼神死。

＃補妝趕不上融妝的速度

在炎熱的天氣裡，除了要害怕瀏海殺手外，還要害怕臉上的妝融成土石流，脫妝的速度比不上補妝，才出門一個小時就瞬間回到素顏狀態，真是令女人們哭笑不得。

＃撥不完，理還亂

電風扇真的是讓人又愛又恨，雖然能在炎熱的天氣裡帶給我們一絲涼意，但每次一開，頭髮瞬間就會在頭上開趴，不管怎麼撥、怎麼塞到耳後甚至是綁起來，都一定有幾根毛在飛，讓頭髮亂心更亂。

＃塞進的不是肉，是自尊

當然，有時候造成崩潰的原因不只有外在因素。連假過的太幸福、太放縱的下場，就是肉多到塞不進美美的褲子裡～不只傷荷包還傷自尊啊（淚奔）。

＃一塞耳後，我的臉整個炸出來

說到髮型，好的髮型帶女人上天堂，但是錯的髮型...就會讓缺點全都露啊（炸出來的嬰兒肥）。

＃ 低頭看到的，不是胸部、是肚子

不管怎麼吃，胸部就是不爭氣，倒是肚子一天還比一天大！

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