fb ig video ETtoday search mobile

東京奧運聖火火炬公布　櫻花樣式、災區外料呈現日本設計魂

> >

▲吉岡德仁設計的奧運火炬 。（圖／翻攝Tokyo2020.org）

▲吉岡德仁設計的奧運火炬 。（圖／翻攝Tokyo2020.org，以下同）

編輯／借借

近期，東京奧運籌委會正式公佈奧運聖火火炬的設計，出自日本設計大師吉岡德仁之手，使用的主題當然是能呈現大和魂的櫻花，然而使用的材料則是來自災區，象徵希望的火光再度重新燃起，呈現出不僅是設計之美、而是堅強光明的信念。

吉岡德仁是日本近代知名的設計師，其作品被許多國際的美術館典藏，也入選美國《新聞週刊》評選為「世界最尊敬的一百位日本人」之一，雖然民眾無緣看見他所設計的奧運主場館，但他所設計的聖火火炬一公開，也引發了不少討論。

▲吉岡德仁設計的奧運火炬 。（圖／翻攝Tokyo2020.org）

▲吉岡德仁設計的奧運火炬 。（圖／翻攝Tokyo2020.org）

▲採用代表日本文化的櫻花花瓣。

受到福島當地的災民啟發，吉岡德仁創造出了這朵美麗櫻花，他對外表示是因為看到當地小學生畫出的櫻花圖案，才設計出這款作品，其中有3成素材，則是來自岩手、宮城、福島等3個受災縣，總計824戶臨時住宅使用的鋁收集得來，並在製作中融入櫻花色與金色，讓整個作品更充滿意義。

▲吉岡德仁設計的奧運火炬 。（圖／翻攝Tokyo2020.org）

▲採用災區回收的鋁製成。

繼1964年的日本東京奧運，睽違近45年，2020年東京奧運又將再次登場，這一朵在聖火中燃燒的櫻花，將象徵和平與重生，再一次鼓舞全日本的人們。在2020年3月櫻花盛開之時，奧運聖火將會從福島開始，巡迴日本全國，直到7月24當天抵達奧運會場，再次點燃開幕典禮的聖火。

▲吉岡德仁設計的奧運火炬 。（圖／翻攝Tokyo2020.org）

▲吉岡德仁設計的奧運火炬 。（圖／翻攝Tokyo2020.org）

▲燃燒著聖火的櫻花。

關鍵字：

東京奧運, 日本設計, 聖火, 火炬, 吉岡德仁
fashion.net

熱門文章

Basel 2019／勞力士「黃金水鬼王」耀眼登場　遊艇更酷帥

Ella跑LV趴想被帥哥抱著高空彈跳　陳庭妮大推高雄臭豆腐

聞起來就像鮮採！歐舒丹推出全新「玫瑰花園」香氛系列

OFF-WHITE辛普森萬元Tee　完全沒Logo挑戰「品牌迷思」

盧廣仲穿LV花花衫「內外都富足」　小樂大推送女孩兒這顆心

Apple Watch 4愛馬仕春季版來囉！可愛櫻花粉、氣質亞麻藍

超正學霸星二代跑香奈兒趴　彩妝密技大公開

「本土劇女神」辣秀香肩、美腿！　曾莞婷公開瘦身秘訣

許瑋甯跑香奈兒趴喊幸福　「鑽石」藏女人心機

舒淇、Jessica雙女神降臨巴塞爾錶展　周杰倫粉西裝被讚「好瘦」

ET Fashion

推薦閱讀

周二出生「注定變萬人迷」　生日是星期幾，透露你的感情風格

會賴床的人其實超細心　從每天起床習慣就能看出性格

長大後發現朋友愈來愈少　可能是你有4個壞習慣

別再傻傻分不清！女孩們「5點」看出其實他沒那麼喜歡你 「一句話」戳破12星座女生變心徵兆　網友喊準到爆、超精闢 台灣VIP家裡收藏宛如大型「精品博物館」　GD簽名包、FENDI限量椅他都有 奧斯塔羅12星座一周運勢0325-0331　雙子多做事少說話、金牛別太揮霍 《皮克斯》12星座代表人物　巨蟹是多莉、天秤座居然是梅莉達 《驚奇隊長》布麗拉森靠「原始人飲食法」大瘦8公斤　戒2吃2 adidas x Pokémon聯乘曝光！皮卡丘、傑尼龜刺繡趕快來收服♥

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面