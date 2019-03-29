fb ig video ETtoday search mobile

編輯周記／不到1小時竟撿了540公斤垃圾！實際跟著Timberland去淨灘

> >

▲周記／跟著Timberland去淨灘（圖／記者楊坊士攝）

▲因為Timberland，我人生首次體驗到「淨灘」。

圖、文／班尼

隨著全球環保意識抬頭，許多潮流、精品圈紛紛加入永續材質做賣點，讓消費者購買時，彷彿也為環境盡一份心力。而戶外休閒品牌Timberland更要身體力行，日前帶著媒體們一同淨灘，親眼見證海洋污染的嚴重，也激起我心中許多新觀念。

▲Timberland環保（圖／翻攝自Timberland FB）

▲連清除路旁因大雨堆積的淤泥，也在志工活動內。（圖／翻攝自Timberland FB）

長達多年，Timberland都將環保視為己任，除了在鞋款、服飾使用環保材質比例逐年上升，品牌員工一年有40小時的「有薪志工假」，鼓勵員工們參與各種愛地球活動，涵蓋植樹、淨灘、安德烈食物銀行及二手衣服等。從2011年開始，台灣是第一個邀消費者共同參與的國家，服務滿40或70小時會贈送小熊娃娃、背包或防水靴，讓「做愛心」更有動力。

▲周記／跟著Timberland去淨灘（圖／記者楊坊士攝）

▲光是這片海灘，40分鐘就能清出540公斤的垃圾。

品牌今年主題是「Nature Needs Heroes」，開宗明義要各位「英雄們」站出來，而在3月中首度前往苗栗後龍鎮海岸（以往都是北海岸），跟台灣環境資訊協會的志工一起戴上手套、人手一個麻布袋，走上海灘開始淨灘。

原本因為怕海邊風大，大家都穿起外套保暖，殊不知當天整個出大太陽，一邊拿著夾子判別是否為垃圾，身體也因為近30度高溫狂流汗，結束的當下甚至覺得有些脫水！突然能感受到戶外志工要抵抗環境、堅持達成目標的偉大意志，為人生初次淨灘行，留下相當難忘的印象。

▲周記／跟著Timberland去淨灘（圖／記者楊坊士攝）

▲看著這些，不禁對於海洋污染感到擔心。

在炎熱氣溫下，以為時間已經過了好幾個小時，但其實才進行短短40分鐘，一行約百人共撿了540公斤的垃圾，集合在一起時，畫面真的是很壯觀，但同時也對海洋污染感到擔憂。

接著還得將垃圾進行分類、監測，林林總總的垃圾，可分為漁業廢棄物、醫療及個人衛生、生活與遊憩產生的垃圾等等。另有許多包裝袋，則來自食品包裝袋，像是便利商店微波食品的塑膠盒，還有遠從對岸飄過來的食品，竟然都能在海灘上撿到！若能好好的把垃圾分類丟棄，事後就不需要他人再花時間清理，更說明了人們自私的行為，後果也都將自行解決。

▲周記／跟著Timberland去淨灘（圖／記者楊坊士攝）

▲許多垃圾其實都是可以避免造成的。

雖然公斤數字看起來驚人，但實際上淨灘的範圍相當有限（數字觀念不好的我目測約前後一公里的距離），小小一片海灘就有這麼多的廢棄物，那全球海洋中還藏有多少垃圾，實在不敢想像。

現在回想起這初次淨灘行，算是別具意義。首先是別覺得自己的力量很薄弱，無法為大自然或社會有什麼改變，一開始的我認為一個麻布袋應該也裝不滿，但真的投入撿垃圾後，竟然裝了快3個！接著是若能在生活中貫徹、執行「環保」精神，衣服不要過季就換，各種用品也能多加利用，即便丟棄也好好分類，便能減少許多不必要的垃圾，也就能降低對大自然與環境的破壞，都十分值得省思。

▲Timberland環保（圖／品牌提供）

▲貫徹環保理念，一律不用免洗餐具，圖為裝早餐的籃子，裡面是玻璃或鐵製的容器。（圖／品牌提供）

除此之外，整趟旅程都拒用免洗餐具，事前就通知要自備保溫瓶、水杯、環保餐盒與餐具，大家不再人手一瓶杯水、便當盒。我對工作人員的話留下深刻印象：「不要撿完垃圾之後，自己又製造垃圾。」是啊，剛剛淨灘這麼累，就別再製造垃圾了吧！

仔細想想，從生活中開始減少塑膠袋、一次性餐具的使用，只是攜帶環保餐具使用，一點都不難，只是你有沒有心而已。而地球也很需要大家的幫忙，有興趣的人可以參與Timberland志工活動，肯定對生命會有不同啟發。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

Timberland, 環保, 淨灘, 愛地球
fashion.net

熱門文章

崔始源台北挺Ferragamo　秀流利中文撩妹：我很想妳們

大小S挺PRADA　自爆：我們是世界上最假的媳婦

Hearts On Fire圓鑽閃爆　展4.5億元自然主題珠寶

法國300年老牌FAURE LE PAGE太幽默　小皮套裝什麼你猜不到

風．LUXURY／星辰錶打造「史上最準石英錶」　全靠秘密武器

修圖前後0差異！張鈞甯自豪臉小保養快，肌膚狀態好比嬰兒

搶先開箱「未來感撞色防水靴」！　入手超潮腰包方式公開

木村拓哉超念舊！牛仔褲一穿20年、一生只談過2次戀愛

黃河、溫貞菱情侶檔私下隨便穿　為Paul Smith合體盛裝

T恤用3國語言寫「請喝可口可樂」好幽默　GU新聯名超欠買

ET Fashion

推薦閱讀

Timberland推超夢幻靴子！　乾燥玫瑰粉配「冰淇淋」融化少女心

PUMA把春天花卉開在「身上」　狂野聯名配迷彩也很可以

網美快學！　黑人大推穿Nike Air Max 720：不用再靠修圖軟體

12星座下次戀愛會更好！巨蟹要懂示弱、天秤要學會放下執著 史上最難撩星座女Top 5 ！天蠍是冰山、雙子本身就是高手 誰說一定要買Jo Malone！網友狂推的五款淡香水還能「招桃花」 精神科醫生認證：妳變胖是因為工作太認真、要求太高！ 比「我愛你」更重要！　治療師公開幸福伴侶最常講的10句話 天生臭臉其實「人超好」的5大星座！天蠍懶得社交、水瓶活在小世界 談戀愛「最無聊」的星座男Top 4！處女愛碎念、金牛就是平平淡淡

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面