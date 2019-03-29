編輯周記／不到1小時竟撿了540公斤垃圾！實際跟著Timberland去淨灘

▲因為Timberland，我人生首次體驗到「淨灘」。

圖、文／班尼

隨著全球環保意識抬頭，許多潮流、精品圈紛紛加入永續材質做賣點，讓消費者購買時，彷彿也為環境盡一份心力。而戶外休閒品牌Timberland更要身體力行，日前帶著媒體們一同淨灘，親眼見證海洋污染的嚴重，也激起我心中許多新觀念。

▲連清除路旁因大雨堆積的淤泥，也在志工活動內。（圖／翻攝自Timberland FB）

長達多年，Timberland都將環保視為己任，除了在鞋款、服飾使用環保材質比例逐年上升，品牌員工一年有40小時的「有薪志工假」，鼓勵員工們參與各種愛地球活動，涵蓋植樹、淨灘、安德烈食物銀行及二手衣服等。從2011年開始，台灣是第一個邀消費者共同參與的國家，服務滿40或70小時會贈送小熊娃娃、背包或防水靴，讓「做愛心」更有動力。

▲光是這片海灘，40分鐘就能清出540公斤的垃圾。

品牌今年主題是「Nature Needs Heroes」，開宗明義要各位「英雄們」站出來，而在3月中首度前往苗栗後龍鎮海岸（以往都是北海岸），跟台灣環境資訊協會的志工一起戴上手套、人手一個麻布袋，走上海灘開始淨灘。

原本因為怕海邊風大，大家都穿起外套保暖，殊不知當天整個出大太陽，一邊拿著夾子判別是否為垃圾，身體也因為近30度高溫狂流汗，結束的當下甚至覺得有些脫水！突然能感受到戶外志工要抵抗環境、堅持達成目標的偉大意志，為人生初次淨灘行，留下相當難忘的印象。

▲看著這些，不禁對於海洋污染感到擔心。

在炎熱氣溫下，以為時間已經過了好幾個小時，但其實才進行短短40分鐘，一行約百人共撿了540公斤的垃圾，集合在一起時，畫面真的是很壯觀，但同時也對海洋污染感到擔憂。

接著還得將垃圾進行分類、監測，林林總總的垃圾，可分為漁業廢棄物、醫療及個人衛生、生活與遊憩產生的垃圾等等。另有許多包裝袋，則來自食品包裝袋，像是便利商店微波食品的塑膠盒，還有遠從對岸飄過來的食品，竟然都能在海灘上撿到！若能好好的把垃圾分類丟棄，事後就不需要他人再花時間清理，更說明了人們自私的行為，後果也都將自行解決。

▲許多垃圾其實都是可以避免造成的。

雖然公斤數字看起來驚人，但實際上淨灘的範圍相當有限（數字觀念不好的我目測約前後一公里的距離），小小一片海灘就有這麼多的廢棄物，那全球海洋中還藏有多少垃圾，實在不敢想像。

現在回想起這初次淨灘行，算是別具意義。首先是別覺得自己的力量很薄弱，無法為大自然或社會有什麼改變，一開始的我認為一個麻布袋應該也裝不滿，但真的投入撿垃圾後，竟然裝了快3個！接著是若能在生活中貫徹、執行「環保」精神，衣服不要過季就換，各種用品也能多加利用，即便丟棄也好好分類，便能減少許多不必要的垃圾，也就能降低對大自然與環境的破壞，都十分值得省思。

▲貫徹環保理念，一律不用免洗餐具，圖為裝早餐的籃子，裡面是玻璃或鐵製的容器。（圖／品牌提供）

除此之外，整趟旅程都拒用免洗餐具，事前就通知要自備保溫瓶、水杯、環保餐盒與餐具，大家不再人手一瓶杯水、便當盒。我對工作人員的話留下深刻印象：「不要撿完垃圾之後，自己又製造垃圾。」是啊，剛剛淨灘這麼累，就別再製造垃圾了吧！

仔細想想，從生活中開始減少塑膠袋、一次性餐具的使用，只是攜帶環保餐具使用，一點都不難，只是你有沒有心而已。而地球也很需要大家的幫忙，有興趣的人可以參與Timberland志工活動，肯定對生命會有不同啟發。

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