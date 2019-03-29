當愛情結束時比「分手吧！」更痛心的是這三個字

編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

近期網路上發起一則討論：「你遇過最心痛的話是什麼？」也是那個瞬間才徹底決定死心，經歷了無話不說到無話可說的階段，下面這些話，或許你我都遇過。

1.我累了

愛情走到最後，比「分手吧」更殘酷的三個字就是「我累了」，原來兩個人在一起，有時候並不是互相給予力量，而是相互消耗對方。果然愛情這件事，你不負我我不負你就好了。

2.我們不適合

多數網友都投給了「我們不適合」這句話，其實大家都懂，這句話在感情中不過是敷衍而已，強行將你們的未來劃上句號。說實在彼此適不適合，一開始就知道了，何必裝作最後才知道的模樣。

3.對不起

吵架的時候，女生多少都會無理取鬧，不過另一半絲毫沒有想要解決的意思，一直說「對不起」來代替一切，其實那種感覺並不好，因為一而再的「對不起」，只會讓女生不知道該怎麼辦。

4.隨便你

很多人都聽過這三個字，並且「隨便你」之後該怎麼回應，或許沒有人知道，不過唯一能肯定的是，女孩們還是應該勇敢的做自己，如果在感情中太委屈，還不如一個人驕傲的活著。

5.你能找到更好的

分手的話百百種，這句應該是經典台詞，不過聽到還是讓人不知所措，說白了，分手之後，我們就沒有關係了，我好不好跟你也無關 。

6.還是當朋友吧

分手的那一方都會主動提起當朋友的請求，但是回想剛開始在一起的當下，就沒想過再當回朋友。況且我們也沒那麼缺朋友，當朋友這種事，你還是找別人吧。

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