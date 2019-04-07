2019百貨母親節必囤貨的「明星商品」　金盞花一次擁有、買小棕瓶送手提包

Lancome蘭蔻

蘭蔻母親節百貨檔期最讓人期待的就是小黑瓶了！首度推出「抗老真年輕金三角組合」《超進化肌因賦活露》、《超進化肌因活性安瓶》與《超緊顏白金淡斑霜》三大經典保養，以近7 折的價格讓妳一次購足蘭蔻明星商品！

再來就是瘋狂爆櫃的蘭蔻傳奇巨星「超進化肌因修護系列」，今年特別在9款主打特惠組中推出四種不同組合，除了修護保養三大天后：《超進化肌因賦活露》、《超進化肌因活性安瓶》、《超進化肌因亮眼賦活精粹》各成組合；話題面膜：整片都是滿滿小黑瓶活性萃取的《超進化肌因活性凝凍面膜》也呼應輕奢風潮首次入組！小黑瓶家族全出列，完整女性上半年度修護保養大計。

囤貨重點「小黑瓶修護熱銷組」買一送六，組合中加贈的小容量產品全數皆為「超進化肌因系列」明星品，相當於買50ml 送30ml！堪稱急速保養傳奇的「小黑安瓶修護發燒組」，搭贈累加的小容量高達半瓶以上小黑安瓶，專為鐵粉設計！

讓肌膚享受輕奢同時讓荷包及心情擁有無比小確幸！

推薦的蘭蔻「小黑瓶修護熱銷組」包括：

超進化肌因賦活露50ml（正產品）、超進化肌因賦活露5mlx6、價值NT$6,850、母親節折扣價NT$3,900 限量組／數量有限，售完為止／不可列入滿額贈送

Kiehl’s契爾氏

不囉嗦！最推的當然是「金盞花明星組」，一次擁有Kiehl’s金盞花雙明星，調理淨膚長效保濕就靠它！包括：

金盞花植物精華化妝水250ml、金盞花精萃亮采水凝霜50ml、金盞花蘆薈精華保濕凍膜14ml、金盞花植物精華化妝水40ml、金盞花潔面泡泡凝露30ml

價值NT$3,690、母親節折扣價NT$3,100

Estee Lauder雅詩蘭黛

人人都要擁有一瓶的小棕瓶也祭出超殺「啟動年輕雙天后組」包括了：

微分子肌底原生露150ml、特潤超導修護露50ml、特潤超導修護露7ml、微分子肌底原生露30ml、年輕肌密無敵霜15ml、化妝包乙個

價值NT$9,249、母親節折扣價NT$6,500

【同場加映】：消費滿NT$10,000贈禮（需買滿NT4,800正貨，且不含白金正價品及白金特價品）就可獲得：俏橘女伶手提包乙個。

SK-II

不論是母親節或是周年慶，SK-II青春露特惠組最讓人期待！今年推薦「經典青春優惠組」包括了：

SK-II青春露230ml、SK-II亮采化粧水30ml、SK-II R.N.A.超肌能緊緻活膚霜15g（輕盈版）

母親節折扣價NT$5,292

品木宣言Origins

必需囤貨的當然就是”青春無敵”系列呀！推薦「青春無敵光潤組」包括了：

Dr.WEIL青春無敵健康光潤精華液50ml、Dr.WEIL青春無敵潔膚乳50ml、Dr.WEIL青春無敵健康光潤機能水50ml、Dr.WEIL青春無敵健康調理面膜30ml

價值NT$4,263、母親節折扣價NT$2,850

Biotherm碧兒泉

保濕專家碧兒泉的奇蹟水推出了Jungle Size版，此時不囤更待何時？推薦「日／夜奇蹟水買2送8」包括了：

奇蹟活源精露200mlx2、奇蹟活源晶透露14mlx4、奇蹟活源精露14mlx4

價值NT$8,800、母親節折扣價NT$5,700

Darphin

來自法國巴黎舒緩保養專家Darphin，今年母親節獻出粉紅療癒舒緩保養—「全效舒緩系列」精選保養組合，推薦「全效舒緩經典組」包括了：

全效舒緩精華液50ml、全效舒緩面霜50ml、全效舒緩化妝水200ml

價值NT$7,717、母親節折扣價NT$6,000

su:m37甦秘

主打「微酵保養」su:m37，崇尚自然的植物發酵成分適合所有肌齡及膚質，和媽媽一起保養最適合了！推薦「青春奇蹟活酵肌秘露禮盒」包括了：

青春奇蹟活酵肌秘露（正貨，150ml）、平衡凝露20ml、平衡乳液20ml、眼霜6ml、乳霜10ml、面膜1片、潔顏乳40ml

價值NT$10,800、母親節折扣價NT$4,280

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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