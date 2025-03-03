安格斯12星座一周運勢3／3-3／9　金牛情緒易爆發、射手可能舊愛回歸

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20



這周本命宮熱鬧非凡，才剛進駐的金星由順轉逆，而水星又進一步的踏入，也讓運勢隨之進入整頓期，單身的你可能會遇到舊情人或者熟人發展曖昧，但關係進一步的可能性低，言語上的小小失誤很可能會是感情無疾而終的元凶。已有伴侶者某些過於直率的性格在某些場合可能顯得過於強勢，建議聽聽別人的意見，避免太自我中心。

金牛 4.21～5.20



金牛這周表面平靜但金逆卻是從「內」向「外」擴張，內心的小宇宙將首先發難，單身的你可能會對過去的感情特別懷念，甚至出現想聯繫前任的衝動，但要想清楚，這真的是因為放不下，還是只是回憶作祟？別一頭熱的陷入梁朝偉式的憂鬱中。交往中的金牛要注意隱藏的情緒容易爆發，過去沒處理的問題可能浮上檯面，建議誠實溝通，不要一個人悶著。

雙子 5.21～6.20



雙子座這周在社交圈的吃香程度似乎有點打折，單身的你可能會發現，近期出現的曖昧對象很可能與過去的人際有千絲萬縷的關聯，是巧合也可能是感情的絆腳石。交往中的雙子則要留意，另一半可能對你的朋友圈有些不安，溝通時別太敷衍，否則容易引發爭執。近期得減少說話聊天的灌水程度，別因為太想引起注意而加油添醋。

巨蟹 6.21～7.21



對於不確定的事容易有不看好的判斷，巨蟹座這周少那股「搏一把」的冒險心情，不夠自信之下感情進展牛步。已有伴侶的巨蟹，這周你的事業壓力可能讓你沒太多心思經營感情，建議找時間與對方好好相處，別讓愛情因忙碌而降溫。近期的你在朋友間的影響力不減反升，但要留意某些人可能對你的成就有些忌妒。

獅子 7.22～8.22



獅子座這周運勢顯得跌宕起伏，感情上某些舊情感繃出了新滋味，金星逆行之下充滿變數，建議先別急著投入。交往中的獅子，另一半可能對你的未來規劃有不同想法，這周適合理性討論長遠發展，避免情緒化爭執。太陽在雙魚之下，你對某些事情容易感到迷惘，別因為一時的情緒波動而做出影響重大的決定。

處女 8.23～9.22



這周金逆旅居在處女座親密關係宮位，單身的你情緒上的波動增加，某些吸引力很可能讓你理智斷線，有些關係未必穩固，先保持觀察。交往中的處女座，這周容易因為金錢、生活習慣或安全感問題與另一半起摩擦，得注意自己在財務或投資相關話題上變得敏感，容易因觀點不同而出現爭論，記得尊重彼此的價值觀。

天秤 9.23～10.22



天際行星的變動為這周天秤帶來不小的衝擊，好消息是水星能為天秤帶來正面積極的能量，與人互動說話有聲量也更有主見，但也可能無意間得罪人，單身的你要留意某些流動的情愫是否只是一種「舊情投射」，別輕易投入。交往中的天秤，這周感情可能會進入冷靜期，另一半的需求你可能一時之間無法理解，試著多傾聽對方的想法。

天蠍 10.23～11.22



水星進白羊讓向來陰鬱的天蠍在人際場合的表現變得直接，這對提升效率有幫助，但別因為講話太快太直而讓同事不開心，適時調整語調會更受歡迎。單身的你可能會對某個日常接觸的人產生好感，例如同事、健身夥伴等，但關係不一定能快速升溫。交往中的天蠍，這周需要關心彼此的生活習慣，可能會因為瑣事發生爭執。

射手 11.23～12.21



這周戀愛宮動盪不已，單身的你與「過往」緊緊相繫，可能會遇到「舊愛回歸」的情況，或是突然想起某段未完成的曖昧，這段時間不適合做重大感情決定，先保持觀察比較好。交往中的射手，也別輕忽火星的影響，易對另一半的某些行為感到不耐煩，容易因為小事鬧情緒，建議冷靜溝通，避免衝動說出傷人的話。

摩羯 12.22～1.19



摩羯座這周運勢重點圍繞在家與內在安全感，單身的你可能會對某個讓你有「家人感覺」的人產生好感，但這段感情發展會比較慢。交往中的摩羯，這周可能會因為家庭相關的議題與對方互動熱絡，務必耐心溝通，協調出共識，這周也要注意與自己家人之間的言語溝通，建議在家人面前多點耐性，以免讓關係變得緊張。

水瓶 1.20～2.18



人際運勢的好壞取決於水瓶的溝通技巧，由於金星逆行，淘氣的小考驗很可能隨之而來！單身的你這周可能會對某個聊天特別來電的人產生興趣，但關係發展可能會因溝通不良而受阻。交往中的水瓶則要避免因為無心之言讓對方誤會。雖然水星進三宮讓你變得更健談，但要注意言詞過於直接可能會讓某些人感到壓力。

雙魚 2.19～3.20



這周雙魚運勢軌跡和金錢財務悄悄重疊，金星逆行很可能影響到你對情感與麵包的價值判斷，單身的你可能會對某個有經濟實力或價值觀穩定的人感興趣，但這段關係可能需要更多時間培養。交往中的雙魚，這周可能會因為金錢觀念與另一半發生爭執，建議提前溝通，避免誤會擴大。太陽籠罩之下雙魚魅力依舊，但要留意金錢相關的話題，避免與朋友有財務糾紛。

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