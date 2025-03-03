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《難哄》章若楠濃密長髮連女生都心動！公開養髮5秘訣先準備一支好梳子

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《難哄》溫以凡濃密長髮連女生都心動！章若楠公開養髮5秘訣，首先準備一支好梳子

▲《難哄》章若楠飾演的溫以凡擁有一頭又長又濃黑的秀髮。（圖／取自影視劇《難哄》 微博、章若楠微博）

圖文／CTWANT

《難哄》章若楠飾演的溫以凡擁有一頭又長又濃黑的秀髮讓女生都羨慕爆了！舉手投足都氛圍感滿滿，章若楠也提到頭髮濃密雖是天生的，但也要靠自己的努力保養來維持，究竟該如何像她養出一頭海藻般的濃密秀髮呢？趕快來看看。

《難哄》章若楠養髮秘訣：每天用大板梳來梳頭髮

章若楠分享自己睡前會使用大板梳來梳頭髮，幫助頭皮做疏通的作用也有放鬆效果，她分享從網路上看到每天梳頭髮可以讓頭髮快速變長、也能讓髮根更加蓬鬆，因次自己就養成了這個小習慣。

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▲章若楠提到自己頭髮濃密是天生的。（圖／zhangruonannan IG）

《難哄》章若楠養髮秘訣：洗頭髮之前先梳頭髮

章若楠分享洗頭前先梳頭髮能幫助後續頭皮清潔效果，在洗頭髮前先把頭髮梳開、梳順後，也會讓洗頭髮時少掉一些頭髮。

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▲章若楠分享洗頭前先梳頭髮能幫助後續頭皮清潔效果。（圖／zhangruonannan IG）

《難哄》章若楠養髮秘訣：洗髮精要交互使用

章若楠提到不要一直用同一款洗髮精，另外就是如果想修護頭髮一定要使用髮膜，有時她會在髮膜裡添加幾滴精油混合使用，加倍滋潤也更好吸收，尤其長頭髮一定要注意髮尾保養。

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▲《難哄》熱播中。（圖／取自影視劇《難哄》微博）

《難哄》章若楠養髮秘訣：頭皮屑多時別急著用強效去屑洗髮精

章若楠提到在重慶拍戲時因為很多食物都是重口味，會影響到皮膚與頭皮的狀態，尤其頭皮屑會變多，她提到這時候不能用強效去屑洗髮精，會讓頭皮狀況更加惡化，應該是先養好頭皮，使用溫和成分的洗髮精。

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▲章若楠。（圖／取自章若楠微博）

《難哄》章若楠養髮秘訣：吹頭髮前要使用抗熱產品

吹頭髮之前可以使用抗熱專用髮品，來降低熱風對頭髮的傷害，這樣吹完頭髮才會讓頭髮蓬鬆又很滑順。

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▲章若楠頭髮蓬鬆又很滑順。（圖／zhangruonannan IG）

髮品推薦：TSUBAKI 思波綺洗潤產品護全新升級

思波綺全新進化升級，能深層修護髮芯受損部位，並透過讓美容精華成分浸透直達髮芯，補充髮絲所需營養，打造健康頭皮環境。紅色的瞬亮潤澤能幫助保濕、髮質比較柔順不打結；金色的瞬亮修護洗完髮根很蓬鬆，推薦頭髮容易扁塌的人；髮研系列主打修護受損毛躁髮；紫色的防斷系列針對髮質比較脆弱容易斷的人。

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▲水亮豐潤與蓬鬆彈潤系列洗髮精、潤髮乳450ml皆為／300元、護髮霜 160g／320元、深層修護與防斷強靱系列洗髮精、潤髮乳450ml皆為／350元。（圖／品牌提供）

髮品推薦：史蒂芬諾爾沙龍質感頭皮紓活調理精華乳

可運用精華乳來按摩放鬆髮肌、活絡髮根，調理頭皮環境，紓解頭氣、乾燥、皮屑等頭皮煩惱，薄荷花果香不僅味道紓壓還能控油減少頭皮異味，滋養髮根打造健康的頭皮環境。

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▲史蒂芬諾爾沙龍質感頭皮紓活調理精華乳 145g／600元。（圖／品牌提供）

髮品推薦：史蒂芬諾爾 沙龍質感 極緻水光輕髮油

如水般輕盈不黏膩能滋潤髮絲呈現完美水光感，即使是不習慣使用髮油的人也能輕鬆駕馭的美容液質地，滋潤修護脆弱毛髮，使髮絲散發潤澤光采。

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▲史蒂芬諾爾沙龍質感極緻水光輕髮油 125ml／650元。（圖／品牌提供）

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juliArt覺亞提出獨家1+1蘊髮保養概念，首度推出juliArt覺亞希沛絲賦活露5ml蘊髮能量精華，以高效濃縮的小容量設計，提供搭配任一juliArt覺亞養髮液，最大化提升蘊髮功效。

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▲購買任一款養髮液享加價購juliArt覺亞希沛絲賦活露 5ml／200元（價值680元）。（圖／品牌提供）

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巴黎萊雅#大金瓶系列適用於任何頭皮，想要有一頭健強韌柔亮髮絲的關鍵要先從健康頭皮開始養起！使用大金瓶就像是頭皮注入滿滿的肌膚保養成分黃金胜肽精華，先淨化油膩搔癢、不穩定的頭皮後，乾枯毛躁的頭髮自然變得更柔順又更強韌！

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▲巴黎萊雅黃金胜肽柔韌修護洗髮露440ml／419元、護髮素440ml／419元。（圖／品牌提供）

髮品推薦：巴黎萊雅黃金胜肽高效修護髮膜

若想讓髮絲更加持久潤澤閃耀，於大金瓶洗護後抹上黃金髮膜，停留數分鐘後再沖洗就能為髮絲注入營養劑，即刻修護受損髮！

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▲巴黎萊雅黃金胜肽高效修護髮膜 250ml／559元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, 難哄, 章若楠, 養髮

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