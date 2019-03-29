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芮塔歐拉：「在這個時代，女人可以做任何事」

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去年底帶著《PHOENIX》專輯回歸，隨即在今年初展開《PHOENIX world tour》，3月中來到台灣，不選擇大型的演出場所，而在較小的Lagacy Taipei，為得就是能夠與粉絲近距離接觸。行程忙碌的Rita，開演前的幾個小時抵達台灣，並接受媒體的專訪，在此之前，在日本東京以及大阪展開兩場演出，距離不算太遠的飛行，Rita在台北陰冷的午後，為我們帶來熱烈如火的性格，整個城市都被她點亮。

喜歡Rita的粉絲，不外乎被她潮氣十足的外型以及渾厚的歌聲所吸引，或許是英倫性格的使然，一切保持優雅的態度，流竄在她的血液中。睽違多年再次發行新專輯，選擇用「鳳凰」（Phoenix）作為專輯名稱，對她來說，鳳凰是一種無懼的象徵，能夠展現她在創作上無畏的態度，這一等就是6年的時光，精挑細選的每一首歌曲都是她嘔心瀝血的創作，問問她慢工出細活是否是常態？會不會下一張專輯也讓我們等著麼久？她說：「不會的，我已經開始在準備下一張專輯了，不會再讓大家等這麼久了！」

除了歌唱事業之外，也曾經當過時尚節目《美國名模生死鬥》評審，不僅如此，經常在電影中客串的她，相信許多粉絲都有著極深的印象，如《玩命關頭》以及《格雷的50道陰影》等，在即將上映的電影《POKÉMON名偵探皮卡丘》也將現身，唱歌、時尚觀察以及演戲，根本難不倒她，可以說是一個相當「通才」的年輕天后，但她卻說：「電影中，大部份只是匆匆一撇的小角色而已，客串電影或是主持節目，當然是一件相當有趣的事，但我的主業還是歌手啦，我還是要把我的歌手當好才行。」繼續問她是否有最喜歡的寶可夢角色？她逗趣地說：「我無法選擇其中一個，因為那對沒被選到的寶可夢來說太不公平了！」

無論在舞台上或私底下都展現十足霸氣的她，問問她如何保持在如此動人的狀態，以及她是如何詮釋現代女性的自主態度，她說：「對我來說，現在的女生可以做任何事，只要是對社會有意義的，都應該發揮自己的力量去做，譬如說幫助該幫助的人等等，在良善的前提之下，用自己的影響力去影響身邊的人事物。」

相信在未來的日子裡，Rita會持續帶來更多更好的作品，以及更令人崇敬的影響力！

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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