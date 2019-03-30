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《好萊塢殺人事件》布萊德彼特、李奧納多預告曝光！兩大男神終於帥回顛峰

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由李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、布萊德彼特（Brad Pitt）、瑪格羅比（Margot Robbie）三大巨星飾演的《好萊塢殺人事件》（Once Upon A Time In Hollywood）將在今年7月26日上映，預告也終於在萬眾期待下發佈啦！

▲好萊塢殺人事件。（圖／翻攝自SONY PICTURES）

 原以為這將是一部非常黑暗的作品，畢竟瑪格羅比的角色是1960年代被殺人狂亂刀砍死的好萊塢女星「莎朗蒂」（Sharon Tate），結果看完預告之後才發現，根本就是兩大「不老男神」聯手在搞笑啊！重量級的卡司，加上是《追殺比爾》神導 — 昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）的作品，絕對是今年最令人期待的巨作！

布萊德彼特 飾 特技替身「瑞克道爾頓」

▲好萊塢殺人事件。（圖／翻攝自SONY PICTURES）

布萊德彼特是李奧納多的「替身」還和李小龍對打？兩大不老男神的搞笑巨作《好萊塢殺人事件》光預告就煞到全球少女！

布萊德彼特在預告中就是一個大大的「帥」字！飾演精通十八般武藝的特技演員，有許多高難度動作場景布萊德彼特都必須自己完成，也難怪最近肌肉越長越發達啊！（看那個手臂線條）

▲好萊塢殺人事件。（圖／翻攝自SONY PICTURES）

預告中有一幕是布萊德彼特與「李小龍」對打的場景！李小龍當時是好萊塢知名武打影星，而《好萊塢殺人事件》的這位「李小龍」是由一位韓國歐巴麥克漠飾演。

李小龍放話：「我如果在打鬥中不小心殺了你，我還得坐牢。」布萊德彼特整個滿臉不屑！

結果他和「功夫之王」李小龍比試時還佔了上風，整個不符合史實！但這段精彩動作場景讓人看得好過癮啊！

▲好萊塢殺人事件。（圖／翻攝自SONY PICTURES）

▲好萊塢殺人事件。（圖／翻攝自SONY PICTURES）

李奧納多狄卡皮歐 飾 知名演員「克里夫布斯」

▲好萊塢殺人事件。（圖／翻攝自SONY PICTURES）

李奧納多在電影中的角色基本上就是他本人，個性幽默風趣還會耍賴，在鏡頭面前卻是超級敬業認真的演員。

▲好萊塢殺人事件。（圖／翻攝自SONY PICTURES）

只不過《好萊塢殺人事件》的背景設在1969年，各種「復古穿搭」真的很考驗他的顏值啊！不久前在片場的路透照發現他有點發福了，和布萊德彼特站在一起真的遜色許多。但現在看來， 完全就是角度問題，這位不老男神依舊沒讓粉絲們失望！

▲好萊塢殺人事件。（圖／翻攝自SONY PICTURES）

預告中當一位小女孩偷偷在他耳邊說「這是我看過最棒的表演！」時，李奧納多整個「熱淚盈眶」，讓人不禁憶起他等了23年終於獲頒奧斯卡最佳男主角的那一刻。《好萊塢殺人事件》以幽默諷刺的手法描繪這位演員的心路歷程，真的很有趣。

瑪格羅比 飾 女神巨星「莎朗蒂」

▲好萊塢殺人事件。（圖／翻攝自SONY PICTURES）

瑪格羅比的角色在預告中還看不出什麼端倪，但1969年正好是「莎朗蒂」離世的那一年。只不過，這起兇殺案和李奧納多以及他的替身布萊德彼特又有什麼關係呢？

這是瑪格羅比與李奧納多繼《華爾街之狼》之後的合作，她在《華爾街之狼》中挑逗李奧納多的畫面依舊是經典，也讓影迷們格外期待兩人在《好萊塢殺人事件》的對手戲。

▲好萊塢殺人事件。（圖／翻攝自SONY PICTURES）

文／柯夢波丹　圖／SONY PICTURES

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢, 布萊德彼特, 李奧納多, 男神, 好萊塢殺人事件
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