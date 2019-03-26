fb ig video ETtoday search mobile

霸屏IG的「焦糖橘」超夯！不想變土氣，化妝前3點要注意

> >

▲▼2019焦糖橘色彩妝必知。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲挑對橘色，膚色一秒變白皙。（圖／翻攝IG/ponymakeup、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

橘色彩妝可說是2019年的大勢色，亞洲女性肌膚偏黃，許多人不敢嘗試，擔心一不小心變蠟黃，專業彩妝品牌植村秀以太陽為啟發，特調出能完美襯托黃肌的焦糖橘彩妝，讓你橘得精緻且充滿層次。


想要呈現零失誤焦糖橘彩妝，植村秀首席彩妝師Anton也亞洲女性整理出輕鬆駕馭的彩妝技法，只要掌握以下這些原則，你也能快速上手！

▲▼2019焦糖橘色彩妝必知。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

眼妝成敗在於「配色」

要打造完美橘色眼彩，配色很重要。挑選接近膚色且帶一點粉紅色的眼影，當作眼窩打底色，可以幫助去掉眼皮色素，再疊擦橘色，就能夠顯白又時尚。若擔心眼睛泡腫，接近眼際處畫上咖啡色，幫助打造深邃感雙眸。

▲▼2019焦糖橘色彩妝必知。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

腮紅上移或以修容替代腮紅

首先先找出臉頰最凸的點，將橘色腮紅放在最凸點，用圓形的畫法慢慢向外暈染。若眼、唇都走橘色調，也能用橘棕色修容替代腮紅，打造臉部立體輪廓，又或是將橘色腮紅上移，做出眼下腮紅，讓腮紅和橘色眼妝呼應也是好選擇。

▲▼2019焦糖橘色彩妝必知。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

帶點粉的珊瑚橘最襯膚

植村秀以最暢銷的OR570為主軸，推出11款最適合亞洲女性的色號，提供絲絨粉霧和亮澤水潤妝感供你選擇。建議薄塗一層打底，接著再上一層於唇中內側，雙唇抿一下，就是最美漸層。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

橘色, 焦糖橘, 彩妝
fashion.net

熱門文章

Basel 2019／勞力士「黃金水鬼王」耀眼登場　遊艇更酷帥

Ella跑LV趴想被帥哥抱著高空彈跳　陳庭妮大推高雄臭豆腐

聞起來就像鮮採！歐舒丹推出全新「玫瑰花園」香氛系列

OFF-WHITE辛普森萬元Tee　完全沒Logo挑戰「品牌迷思」

盧廣仲穿LV花花衫「內外都富足」　小樂大推送女孩兒這顆心

Apple Watch 4愛馬仕春季版來囉！可愛櫻花粉、氣質亞麻藍

超正學霸星二代跑香奈兒趴　彩妝密技大公開

「本土劇女神」辣秀香肩、美腿！　曾莞婷公開瘦身秘訣

許瑋甯跑香奈兒趴喊幸福　「鑽石」藏女人心機

舒淇、Jessica雙女神降臨巴塞爾錶展　周杰倫粉西裝被讚「好瘦」

ET Fashion

推薦閱讀

仙氣破表！Jo Malone「花園迷蹤」限定，讓星玉蘭都復刻現身了

聞起來就像鮮採！歐舒丹推出全新「玫瑰花園」香氛系列

別再傻傻分不清！女孩們「5點」看出其實他沒那麼喜歡你

植村秀無極限粉底「期間快閃」，讓你好美、好拍、好好玩 少女心爆發！JILL STUART推彩色日拋，蝴蝶結、小花躍上眼眸 揪出爛臉元凶！這些常犯的「卸妝錯誤」，你中了幾個？ 星・上妝／36歲深田恭子演活25歲老師，完美凍齡就靠「3招」 《最美香妃》李沁仙氣代言雪肌精　腳踩室內拖成亮點 YSL粉絲看過來！巴黎空運化妝箱、黑金口紅架，通通送給你 鄧紫棋直呼神奇！這款「自製保濕面膜」堪稱史上最好用

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面