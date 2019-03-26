鈴木一朗10大金句「要比較的人，永遠是自己」　送給懷抱夢想的鬱悶上班族

編輯／JJ 圖／達志影像、美聯社、翻攝自Unsplash

日前鈴木一朗於球壇隱退，國內外的球迷都相當不捨，紛紛在電視前守著他最後一場比賽，以運動員來說也確實上了年紀，雖然無法如願「打到50歲」，但他絕對是大聯盟的傳奇人物，這麼多年下來，鈴木一朗所說過的話反映了他的人生歷練，這些名言不僅是給一朗迷們，身為上班族更應該收藏心底！

「雖然每天都必須重複毫無趣味的相同工作，但唯有持續累積努力下去，才有可能成為一流的專家」



身為上班族每天做著相同工作，但是面對不同的挑戰，所以就和棒球一樣，唯有持續的努力，才能成為該領域的專家。

「我從不因為四、五天的失敗，就認為過去一整年所做的努力都是白費」



我們之所以成為現在的樣子，都是由過去的努力所奠基的，所以當我們面對失敗時，也不能否定自己的付出。

「達成夢想的方法只有一個，就是累積微不足道的小事。」

訂定一個遠大的理想目標，並不是空口說白話，而是讓自己每一天都能盡最大的努力，慢慢的往夢想前進，即便是棒球神鈴木一朗，也是這樣一步步走來的。

「要比較的人，永遠是自己」



「無論我締造多少次紀錄，我仍然不覺得自己很強，我只會看到自己的弱點」



每一場比賽對鈴木一朗來說都是與自己的比賽，不要看著自己贏了多少人，有多強，而是要看著自己的弱點，有多弱。

「我的準備工作，就是排除任何會成為藉口的因素」

「因為我該做的準備都做了，所以就算被三振，我也不覺得羞愧」



上場比賽前的準備工作，是為了讓自己心之無愧，而不是為可能的失敗找藉口，所以只要我們盡力了，就算結果不盡人意，也不需要覺得愧對自己。

「我覺得自己是幸運的人，我認為人生中如果沒有發生任何事，沒有吃過任何苦，就是不幸的人，因為這樣的人，根本無法品嘗到克服困難後的喜悅」



越厲害的人肯定是吃過越多苦的人，所以鈴木一朗認為自己很幸運，有吃苦的機會就是有成長的機會。

「我不太懂生活態度是什麼，如果是說怎麼生活，就像我之前說的，我做不到比別人還努力，但自己心裡有一把尺，以這標準，一點、一點超越自己的極限，漸漸地就有了現在的自己。」



一山還有一山高，想要當領域裡面最強的總是很難，所以，你只要確保自己永遠比過去的自己還努力就行了。

「我不認為我想要將時間花在沙發上，所以我還是會做我該做的事。」

就算已經能放鬆享受，鈴木一朗還是時時刻刻不鬆懈，少花點時間賴在沙發上，或許就能更靠近目標一步。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App