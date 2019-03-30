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Sneakersnstuff全新旗艦店濃厚加州風情　在威尼斯海灘也可以買球鞋！

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編輯／Duke

來自瑞典的知名球鞋店鋪SNS（Sneakersnstuff），日前為了慶祝成立20周年，開設了全球第六家的店鋪，而該店鋪位於洛杉磯的威尼斯海灘，並擁有98坪的面積，且設計靈感來自於洛杉磯、過去與現代的歷史。

▲Sneakersnstuff LA。（圖／翻攝自Sneakersnstuff）

▲Sneakersnstuff位於威尼斯海灘的店鋪。（圖／翻攝自Sneakersnstuff）

這間位於威尼斯海灘的店鋪，具有濃厚的加州風情，使用了許多裝置藝術，像是籃球噴泉、懸在空中的阿甘鞋、Nike與Adidas專區的雕刻藝術等，而且裝飾品也是別出心裁，利用沙的元素，打造了帽子與鞋子，其中，還用貝殼打造的地板Logo，這些想法充分表達SNS的設計靈感。

▲Sneakersnstuff LA。（圖／翻攝自Sneakersnstuff）

▲Sneakersnstuff LA。（圖／翻攝自Sneakersnstuff）

▲完美展現裝置藝術。（圖／翻攝自Sneakersnstuff）

▲Sneakersnstuff LA。（圖／翻攝自Sneakersnstuff）

▲Sneakersnstuff LA。（圖／翻攝自Sneakersnstuff）

▲木頭雕刻的Nike與Adidas的藝術品。（圖／翻攝自Sneakersnstuff）

店內販售Nike、Adidas、Jordan、Vans、Reebok等品牌，當中包括了限量鞋，像是Yeezy系列，Adidas 4D系列、Jordan正代系列應有盡有，其中，SNS也會不定時邀請各種藝術家舉辦活動或是Pop-up，給各位朋友體驗哦！

▲Sneakersnstuff LA。（圖／翻攝自Sneakersnstuff）

▲Adidas 4D系列。（圖／翻攝自Sneakersnstuff）

▲Sneakersnstuff LA。（圖／翻攝自Sneakersnstuff）

▲有許多超夯的Jordan鞋。（圖／翻攝自Sneakersnstuff）

▲Sneakersnstuff LA。（圖／翻攝自Sneakersnstuff）

▲Adidas專區，當中有Yeezy系列以及Ultra Boost。（圖／翻攝自Sneakersnstuff）

Sneakersnstuff洛杉磯店，目前已於3／26開幕，營業時間為周一至周六，早上10點至晚上7點，周日為早上10點至晚上6點，地址位於1011 Ocean Front Walk, Venice, CA，有計畫去洛杉磯旅遊的朋友，千萬別錯過了！

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關鍵字：

Sneakersnstuff, SNS, LosAngeles, Venice, Nike, Adidas
fashion.net

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