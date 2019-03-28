泫雅「媽媽牌香奈兒包」你也能自己做！手作材料包、教學影片一次奉上

最近在小紅書上有一個爆款話題，就是「泫雅風小香編織包」，也就是我們泫雅帶起來的新流行！另外也有網友分享自己的自製款式，還有一些教學影片，據說上手後只要幾個小時，花幾百塊材料費、就能get小香風格的包包！一起看看吧！

故事就是從泫雅在SNS上分享的這張照片開始，可以看到她背著的針織包上面有著香奈兒的LOGO、乍一看還以為是品牌推出的限量包款，但其實是泫雅的媽媽親手製作的包包，泫雅再加上自己的香奈兒胸章，獨特的小香編織包就這樣完成了！

另外泫雅之前還分享過媽媽的其他作品，像是這款芥黃色針織包，泫雅媽還繡上小花圖案，簡直就像是品牌LOGO一樣！跪求泫雅媽開班授課，這手藝也太強了！

就是這一系列照片在小紅書上爆紅，很多網友都開始自製小香針織包，像是這位小姐姐就是以針織包型為基礎，再加上鍊條與胸針，成品簡直就像是香奈兒經典款！

這位小姐姐還在鍊條中穿插毛線，讓鍊條部分更精緻！隨意搭配都好看到不行！

除了黑色款之外，還有這種撞色的款式，也同樣在鍊條中穿進毛線，很有春夏限定包款的感覺呢！

另外這種毛呢的款式也太專業了，還以為是品牌的秋冬系列？

小姐姐這種粉色的款式就顯得很春夏，搭配一件洋裝就可以穿出溫柔女人味！

這種撞色的款式真的很特別，隨著個人配色不同，出來的包包更多元、更可以依喜好設計！

看到這邊相信你已經看出來了？其實只要用勾針就可以勾出來！除了自己做之外，據說也有不少網友丟給媽媽做，雖然不是每個媽媽都跟泫雅媽一樣手巧就是了。

其實淘寶上也有這種鍊條針織包的材料包，一組直接幫你把毛線、鍊條都準備好，價格大約落在NT＄500左右（你如果自己有毛線的話也可以不用買，但毛線建議粗一點的款式比較好喔），只要再準備小香的胸針就好！

也就是說其實只要花幾百塊就可以有香奈兒經典針織包款（但要小香胸針的話還是要約一萬五左右），但是小香胸針也可以拿去別其他地方，像是帽子、領巾、包包，或是跟泫雅一樣別在衣服上都可以，比起包包相對來說很實用，好像應該先買起來才對！

是不是很想自己做做看呢？這就附上影片教學，很難的話，就多看幾次、或是丟給媽媽做吧！

影片來源：YT@Katy Handmade

另一款包型的教學，這款稍微要難一點，建議高手挑戰看看！

文／美人圈 圖／翻攝自IG@hyunah_aa、小紅書@闲出屁国公主、@小雾栗、@Vivian从不啰嗦、@GUgu小姐姐、@一颗西柚少女、@胖仙童、淘寶@白兔糖手工館

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