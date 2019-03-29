誰說一定要買Jo Malone！網友狂推的五款淡香水還能「招桃花」

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@guccibeauty、@diptyque、@loccitanetw、@chanel.beauty、Chloé

正好要準備迎接風光明媚的春夏季，手邊的香水也該跟著換季囉！在溫暖的季節最適合噴上以花香為基調的香氛，淡淡的香氣不會過濃也不會太甜，很多男生也喜歡這種味道，選對香水搞不好還能用香氣吸引到「桃花」喔～以下這五支就是今年網友最推崇、求代購的香水，推薦給大家。

＃Gucci 花悅蜜意濃郁淡香精 50ml／NT＄4,015 100ml／NT＄5,170

Gucci Bloom系列原本在國外就非常紅，粉嫩的瓶身質感滿分，少女們都相當喜歡，台灣則是近幾個月紅起來，因為Gucci Nettare Di Fiori花悅蜜意濃郁淡香精新系列，除了原本BLOOM的基本香調：茉莉、使君子、晚香玉外，還加入保加利亞玫瑰及桂花，就算沒有試聞到實體也有很多人直接請代購盲買，收到後幾乎沒有人不喜歡！

前調:：生薑、玫瑰

中調：使君子、晚香玉、茉莉

基調：桂花、廣藿香、麝香

＃Diptyque 2019限量情人節玫瑰之水髮香噴霧 30ml／NT＄1,880

Diptyque 2019限量情人節玫瑰之水淡香水 30ml／NT＄2,300

Diptyque的香氛蠟燭是無人不知，今年情人節推出了限定玫瑰系列，其中的這兩款玫瑰之水香氛就很值得入手！髮香噴霧或是淡香水都能讓身體散發出迷人幽香，如果你是玫瑰控絕不能錯過！

＃歐舒丹L'OCCITANE 虹彩櫻花淡香水 50ml／NT＄1,780

歐舒丹這罐光是瓶身就充滿了春天氣息，可愛的櫻花雕刻非常少女～一開始是櫻桃與葡萄柚果香，核心香氣則屬於櫻花，最後的尾韻則是木質麝香。

前調：櫻桃、葡萄柚

中調：櫻花

基調：麝香

＃CHANEL 粉紅甜蜜香水 50ml／100ml

CHANEL CHANCE系列商品一直都很熱銷，尤其是粉色的這罐粉紅甜蜜香水，更受最多少女的青睞，揉合了茉莉花與玫瑰的濃郁精萃，還有葡萄柚的果香，香甜不膩。

前味︰葡萄柚、溫柏

中味︰茉莉、風信子、鳶尾花

後味︰白麝香、雪松、琥珀

＃Chloé玫瑰女性淡香水 50ml／NT＄2,480

許多女孩的第一瓶香水都會挑選Chloé，因為經典絕不出錯，是有女人味的花香調，佛手柑是許多熱賣香水的成份之一，帶出大馬士革玫瑰的香氣，最後則以白麝香溫柔收尾。

前味：玫瑰、佛手柑



中味：大馬士革玫瑰精油、玉蘭花



後味：白麝香、龍涎香

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