奧斯塔羅12星座一周運勢0401-0407　巨蟹桃花來了、雙子開始念舊

20190401-0407奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉 ！

恭喜本周最旺星座

TOP1：金牛座事業運最旺！對於目前的學／事業，更加的投入與認真，也不斷的尋找機會，目前的工作中有往上爬升的機會，而自有公司方面的朋友，會有更加積極拓展事業版圖的想法，將會是積極向上的一周喔！

TOP2：巨蟹座愛情運最旺！雙方關係在下周充滿濃烈的愛意，相處與想法上都將更加融洽，部份問題也在下周獲得解決。單身的朋友，奧斯提醒你，下周要注意桃花的出現，或許會有還不錯的對象，要多加注意喔！

TOP3：獅子座金錢運最旺！下周正財運良好，若是設計性質、業務性質以及企劃性質工作的朋友，下周也有望多接case，讓你多賺點錢喔！

本周需注意星座

1牡羊座事業運需要留意：過往學／事業穩定的朋友，下周也將開始動搖起來，將是不太穩定的一周，工作上要多留意細節，避免粗心大意，以免因為一周的不穩，而影響之後的工作狀況。

2水瓶座愛情運需要留意：下周對於情感產生了逃避的想法，或是面對事情的積極度降低，連帶影響愛情的狀況，另外，過往的回憶在下周也將浮現，而讓你感到苦惱，需多留意。

3射手座金錢運需要留意：正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的可能，尤以投資方面要更加注意，奧斯建議投資或是小賭方面要少接觸。

牡羊座

開運顏色：褐色

幸運數字：42

整體運勢★★

解析：過往努力扎下的根基，在下周動搖了起來，因此讓牡羊朋友，在下周面臨困境，像是工作上的瓶頸或是事業的困難，奧斯提醒，下周面臨狀況時，該花心思好好想想，事情的其他出路，環境正在改變的同時，我們也要隨著調整，以免設限自己。

愛情運勢★★

解析：對於感情的未來感到擔憂，雙方都無法有效的掌握住未來，將朝向重心都失去的方向發展，該好好調整彼此在感情世界裡的步伐囉！

事業（學業）運勢★★

解析：過往學／事業穩定的朋友，下周也將開始動搖起來，將是不太穩定的一周，工作上要多留意細節，避免粗心大意，以免因為一周的不穩，而影響之後的工作狀況。

金錢運勢★

解析：正偏財運皆不佳，也有破財的機會，類似交通罰單等的可能性存在，或莫名花錢，下周要多加注意。

金牛座

開運顏色：橘色

幸運數字：53

整體運勢★★★★

解析：下周金牛朋友則顯得積極許多，而這樣的積極，卻不像是在怠惰中改變，反而像是精益求精的感覺，面對許多事情與事物，下周有更多自我的看法，開始著手去調整，過往看似不錯的事情，這將是個非常好的周期，不過，奧斯還是要提醒你，適時的調整是好的，但可別過頭，像鑽牛角尖喔！

愛情運勢★★★★

解析：雙方更願意在目前的情感裡頭努力，讓雙方在目前的感情中，感到穩定踏實，面對問題與爭執，雙方也積極的處理，而這樣積極正向的態度，也讓雙方感情在下周更進一步。

事業（學業）運勢★★★★

解析：對於目前的學／事業，更加的投入與認真，也不斷的尋找機會，在目前的工作中，有往上爬升的機會，而在自有公司方面的朋友，會有更加積極拓展事業版圖的想法，將會是積極向上的一周。

金錢運勢★★★★

解析：正財運優於偏財運，專業與努力受到職場主管的肯定，有望得到許多的金錢回報。

雙子座

開運顏色：黃色

幸運數字：41

整體運勢★★

解析：下周雙子朋友，無來由的念舊起來，過往的事情三不五時浮現在你腦海裡，另外，也因為這樣的狀況，讓自己停留在過去，不願踏出新的一步，讓自己顯得孤獨許多，下周要多避免想到過去的事情，以免影響到你目前的生活。

愛情運勢★★

解析：下周兩人的爭執狀況將更加明顯，會為了一些小事情出現爭吵，奧斯建議下周避免和另一半起爭執，因為下周的爭執，都將容易讓另一半記在心裡，所以面臨情緒或爭執時，多想一下或主動退讓會比較好。

事業（學業）運勢★★★

解析：下周學／事業方面，對於目前的公司或學業感到萬分的灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，而這樣的狀況，連帶影響到上司或同事之間對你的評論，所以下周在工作要再多加把勁，面臨問題也要適時的向外求援。

金錢運勢★

解析：正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會，奧斯建議，下周避免不必要的開銷，也多遵守交通規則，以免讓國庫多筆入帳。

巨蟹座

開運顏色：白色

幸運數字：52

整體運勢★★★★★

解析：巨蟹的朋友下周將是充滿開心與愉悅的一周，心靈上的喜悅反應外在，讓你整體看起來清新不少，若目前有煩人的事情，都在下周畫下句點，讓你長久以來的緊繃放鬆不少。

愛情運勢★★★★★

解析： 雙方關係在下周充滿濃烈的愛意，相處與想法上都將更加融洽，部份問題也在下周獲得解決。單身的朋友，奧斯提醒你，下周要注意桃花的出現，或許會有還不錯的對象，要多加注意喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：下周學／事業將有望踏上一段成功的旅程，距離成功的距離，將在下周拉近一大步，手邊繁雜的工作與事情也有望告個段落。

金錢運勢★★★★

解析：正財運不錯，長久努力的成功，將在下周獲得金錢上的回報，會是個豐收的一周。

獅子座

開運顏色：紫色

幸運數字：63

整體運勢★★★★

解析：下周獅子朋友思緒清晰也活絡許多，也正是需要動腦的時期，而下周是個值得把握的一周，另外，因下周的思緒清晰許多，所以面對問題時，都能妥善解決，會是個解決能力良好的一周，奧斯提醒，下周雖然思緒條理清晰，但始終有未付諸行動的情況存在，所以下周行動與思緒並行，將會是很棒的一周喔！

愛情運勢★★★

解析：下周對於愛情的思緒也清楚許多，但也因為如此，停留在想像的階段，有點忽略了現實的發展，所以也要著重於現實發展，對情感才會比較好。

事業（學業）運勢★★★

解析：下周在學／事業方面，顯得有點不切實際的狀況發生，可能是手邊工作尚未完成，就在思考如何慶祝，所以下周雖工作能力不錯，但也要運用在對的地方喔！

金錢運勢★★★★★

解析：下周正財運良好，若是設計性質、業務性質以及企劃性質工作的朋友，下周也有望多接些case，讓你多賺點錢喔！

處女座

開運顏色：灰色

幸運數字：75

整體運勢★★★★

解析：下周處女的朋友則顯得腳踏實地許多 ，踏實的因素，在下周完全落實在你的生活當中，而這樣的態度，將讓你周遭的朋友，有安心穩定的感受，所以下周將會是實際的一周，要多加把握，另外要注意的是，下周的物質欲望會提升許多，需要避免不要的開銷。

愛情運勢★★★★

解析：下周的感情世界同樣顯得踏實，不會有太大的起伏，相對的，雙方的情感也顯得平淡，不會有太多激情。

事業（學業）運勢★★★

解析：在學／事業方面，則顯得勞累許多，因為腳踏實地的關係，讓自己下周在工作上很多事情都親力親為，也因為這樣的狀況，讓自己忙得不可開交。

金錢運勢★★★

解析：偏財運勢不佳，正財運勢較好，所以多留心在事業工作上，有機會為你增加許多收入喔！

天秤座

開運顏色：天空藍

幸運數字：85

整體運勢★★★★

解析：下周天秤座的朋友，對於目前的現況感到知足，不像過去給自己那麼多壓力，開始懂得享受目前的生活，不過有好有壞，奧斯提醒，可以停下腳步休息，但可別停下自己未來的規劃以及企圖心喔！

愛情運勢★★★★

解析：雙方沉溺在目前的感情當中，雙方也不願意打破這樣的感覺，但奧斯提醒，要是習慣了，也就停下向前的腳步囉！

事業（學業）運勢★★★

解析：在學／事業方面，都算相當穩定的一周，讓自己在目前的環境中安定下來，不會有太大的起伏。

金錢運勢★★★

解析：正偏財運平穩的一周，不會有太大的起伏，偶爾花點小錢犒賞自己是可以的喔！

天蠍座

開運顏色：綠色

幸運數字：96

整體運勢★★★

解析：長久以來堅持的事物或想法，在下周受到不小的挑戰，有可能是家人，也有可能是朋友，也因為這樣的狀況，讓天蠍朋友的情緒受到影響，奧斯提醒，下周面對自己想做的事或想法時，要堅持一些，避免因為外來的評價，而動搖了自我的內心。

愛情運勢★★★

解析：下周兩人之間，有不小的口角狀況產生，但屬暫時性的，而這樣的爭執，也將帶領彼此進入更深的情感層次中，因此奧斯提醒，下周的爭吵可別往心裡去囉！

事業（學業）運勢★★★★

解析：在目前的學／事業中，有機會創造出不錯的成績，因此下周將會在工作上做得有聲有色，要好好把握！

金錢運勢★★★★

解析：偏財運勢較差，正財運勢還不錯，要是下周有機會和朋友聚會或見面，有機會了解到不錯的進財機會喔！

射手座

開運顏色：橄欖綠

幸運數字：84

整體運勢★★

解析：下周將會是射手朋友信心消退的一周，面對目前手邊的事情，掌握度也開始下降，除了因為對自己的自信心消退之外，連帶產生對自我的疑慮，而影響到工作，奧斯建議，下周面對事情時，要再堅定一些，不然就會空忙一場。

愛情運勢★★★

解析：雙方溝通度在下周下降許多，連帶信任感的下降，導致自己都將事情放在心裡不願提出，最後卻演變成一次的爭執，奧斯建議，下周要適時的將想法提出來和另一半溝通，別一個人悶在心裡，對事情是沒有助益的。

事業（學業）運勢★★★

解析：面對工作及學業有許多的想法，卻都無法實際的付諸行動，漸漸的讓自己變得混亂，奧斯建議，下周思緒跟行動要併行，塞一堆想法在腦袋瓜裡，可是會累死自己的喔！

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的可能，尤以投資方面要更加注意，奧斯建議投資或是小賭方面要少接觸。

魔羯座

開運顏色：藍色

幸運數字：50

整體運勢★★★

解析：下周魔羯朋友則顯得粗心許多，許多事情思考不夠周詳就付諸行動，導致之後會有問題爆發的隱憂，奧斯建議，下周思緒的清晰狀況以及決定，要多花點時間思考，另外奧斯提醒，下周內心的渾沌也會影響自己不少，壓力及情緒要懂得適時發洩，可別影響自己太深。

愛情運勢★★

解析：雙方下周面對情感顯得不太用心，有漫不經心的感覺出現，奧斯建議，下周要多花點心思經營目前的情感，可別因為忙碌疏忽了另一半。

事業（學業）運勢★★

解析：粗心大意的狀況在學／事業方面，顯得更加嚴重，奧斯提醒，下周面對學／事業，要多提起些熱情，面對工作時也要再細心一些，別讓下周的狀況，抹煞了過去的努力。

金錢運勢★★★

解析：正偏財運都不理想，下周存在著破財的機會，奧斯建議下周著重如何守財會是一大重點。

水瓶座

開運顏色：粉紅色

幸運數字：16

整體運勢★★★

解析：水瓶座的朋友，下周將會是個放棄思考的一周，過往思緒清晰的狀況，下周不再如此強烈，而面對事情上，會較被動些，奧斯建議，下周面對人、事、物要再主動些，不然下周的被動，將影響許多後續狀況。

愛情運勢★★

解析：下周對於情感產生的逃避想法，或是面對事情的積極度降低，連帶影響愛情時的狀況，另外過往的回憶，在下周也將浮現，讓你感到苦惱，需多留意。

事業（學業）運勢★★

解析：下周面臨學／事業工作也顯得被動許多，使不上力的感覺將強烈出現，以致你在處理事情或是面對問題時，都多了份厭倦感。清晰的思考以及小心謹慎的態度，將充斥在你下周的學／事業上，也因為如此讓你面對自己的目標以及工作內容時，都變得更加輕鬆，且容易許多。

金錢運勢★★

解析：正偏財運都較差，不建議理財和投資，若現有投資的朋友，下周不建議增資動作。

雙魚座

開運顏色：銀色

幸運數字：39

整體運勢★★★

解析：下周雙魚座的朋友，面對目前的環境，感受到自己的不足，因此有提升自己的想法出現，面對目前熟悉的現況，開始猶豫與選擇是否要做些改變，而這樣的狀況，也讓自己開始自我提升的動作，是個良好的一周，奧斯建議要好好把握。

愛情運勢★★★

解析：下周會感覺目前的愛情不太足夠，少了些什麼，而思緒的提升，將帶領感情進入更深的層次，也願意帶領另一半向前邁步。

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業上將面臨一些轉變，可能是新業務的授命或工作內容的變換，總而言之，將是個充滿變動的工作周期。

金錢運勢★★★★★

解析：正財運佳適合投資，多留意國際投資走向方面的訊息，這對你的投資會有加分。

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