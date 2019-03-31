fb ig video ETtoday search mobile

奧斯塔羅12星座一周運勢0401-0407　巨蟹桃花來了、雙子開始念舊

> >

▲一周運勢。（圖／奧斯塔羅提供）

20190401-0407奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉 ！

恭喜本周最旺星座

TOP1：金牛座事業運最旺！對於目前的學／事業，更加的投入與認真，也不斷的尋找機會，目前的工作中有往上爬升的機會，而自有公司方面的朋友，會有更加積極拓展事業版圖的想法，將會是積極向上的一周喔！

TOP2：巨蟹座愛情運最旺！雙方關係在下周充滿濃烈的愛意，相處與想法上都將更加融洽，部份問題也在下周獲得解決。單身的朋友，奧斯提醒你，下周要注意桃花的出現，或許會有還不錯的對象，要多加注意喔！

TOP3：獅子座金錢運最旺！下周正財運良好，若是設計性質、業務性質以及企劃性質工作的朋友，下周也有望多接case，讓你多賺點錢喔！

本周需注意星座

1牡羊座事業運需要留意：過往學／事業穩定的朋友，下周也將開始動搖起來，將是不太穩定的一周，工作上要多留意細節，避免粗心大意，以免因為一周的不穩，而影響之後的工作狀況。

2水瓶座愛情運需要留意：下周對於情感產生了逃避的想法，或是面對事情的積極度降低，連帶影響愛情的狀況，另外，過往的回憶在下周也將浮現，而讓你感到苦惱，需多留意。

3射手座金錢運需要留意：正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的可能，尤以投資方面要更加注意，奧斯建議投資或是小賭方面要少接觸。

牡羊座

開運顏色：褐色
幸運數字：42

整體運勢★★
解析：過往努力扎下的根基，在下周動搖了起來，因此讓牡羊朋友，在下周面臨困境，像是工作上的瓶頸或是事業的困難，奧斯提醒，下周面臨狀況時，該花心思好好想想，事情的其他出路，環境正在改變的同時，我們也要隨著調整，以免設限自己。

愛情運勢★★
解析：對於感情的未來感到擔憂，雙方都無法有效的掌握住未來，將朝向重心都失去的方向發展，該好好調整彼此在感情世界裡的步伐囉！

事業（學業）運勢★★
解析：過往學／事業穩定的朋友，下周也將開始動搖起來，將是不太穩定的一周，工作上要多留意細節，避免粗心大意，以免因為一周的不穩，而影響之後的工作狀況。

金錢運勢★
解析：正偏財運皆不佳，也有破財的機會，類似交通罰單等的可能性存在，或莫名花錢，下周要多加注意。

金牛座

開運顏色：橘色
幸運數字：53

整體運勢★★★★
解析：下周金牛朋友則顯得積極許多，而這樣的積極，卻不像是在怠惰中改變，反而像是精益求精的感覺，面對許多事情與事物，下周有更多自我的看法，開始著手去調整，過往看似不錯的事情，這將是個非常好的周期，不過，奧斯還是要提醒你，適時的調整是好的，但可別過頭，像鑽牛角尖喔！

愛情運勢★★★★
解析：雙方更願意在目前的情感裡頭努力，讓雙方在目前的感情中，感到穩定踏實，面對問題與爭執，雙方也積極的處理，而這樣積極正向的態度，也讓雙方感情在下周更進一步。

事業（學業）運勢★★★★
解析：對於目前的學／事業，更加的投入與認真，也不斷的尋找機會，在目前的工作中，有往上爬升的機會，而在自有公司方面的朋友，會有更加積極拓展事業版圖的想法，將會是積極向上的一周。

金錢運勢★★★★
解析：正財運優於偏財運，專業與努力受到職場主管的肯定，有望得到許多的金錢回報。

雙子座

開運顏色：黃色
幸運數字：41

整體運勢★★
解析：下周雙子朋友，無來由的念舊起來，過往的事情三不五時浮現在你腦海裡，另外，也因為這樣的狀況，讓自己停留在過去，不願踏出新的一步，讓自己顯得孤獨許多，下周要多避免想到過去的事情，以免影響到你目前的生活。

愛情運勢★★
解析：下周兩人的爭執狀況將更加明顯，會為了一些小事情出現爭吵，奧斯建議下周避免和另一半起爭執，因為下周的爭執，都將容易讓另一半記在心裡，所以面臨情緒或爭執時，多想一下或主動退讓會比較好。

事業（學業）運勢★★★
解析：下周學／事業方面，對於目前的公司或學業感到萬分的灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，而這樣的狀況，連帶影響到上司或同事之間對你的評論，所以下周在工作要再多加把勁，面臨問題也要適時的向外求援。

金錢運勢★
解析：正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會，奧斯建議，下周避免不必要的開銷，也多遵守交通規則，以免讓國庫多筆入帳。

巨蟹座

開運顏色：白色
幸運數字：52

整體運勢★★★★★
解析：巨蟹的朋友下周將是充滿開心與愉悅的一周，心靈上的喜悅反應外在，讓你整體看起來清新不少，若目前有煩人的事情，都在下周畫下句點，讓你長久以來的緊繃放鬆不少。

愛情運勢★★★★★
解析： 雙方關係在下周充滿濃烈的愛意，相處與想法上都將更加融洽，部份問題也在下周獲得解決。單身的朋友，奧斯提醒你，下周要注意桃花的出現，或許會有還不錯的對象，要多加注意喔！

事業（學業）運勢★★★★
解析：下周學／事業將有望踏上一段成功的旅程，距離成功的距離，將在下周拉近一大步，手邊繁雜的工作與事情也有望告個段落。

金錢運勢★★★★
解析：正財運不錯，長久努力的成功，將在下周獲得金錢上的回報，會是個豐收的一周。

獅子座

開運顏色：紫色
幸運數字：63

整體運勢★★★★
解析：下周獅子朋友思緒清晰也活絡許多，也正是需要動腦的時期，而下周是個值得把握的一周，另外，因下周的思緒清晰許多，所以面對問題時，都能妥善解決，會是個解決能力良好的一周，奧斯提醒，下周雖然思緒條理清晰，但始終有未付諸行動的情況存在，所以下周行動與思緒並行，將會是很棒的一周喔！

愛情運勢★★★
解析：下周對於愛情的思緒也清楚許多，但也因為如此，停留在想像的階段，有點忽略了現實的發展，所以也要著重於現實發展，對情感才會比較好。

事業（學業）運勢★★★
解析：下周在學／事業方面，顯得有點不切實際的狀況發生，可能是手邊工作尚未完成，就在思考如何慶祝，所以下周雖工作能力不錯，但也要運用在對的地方喔！

金錢運勢★★★★★
解析：下周正財運良好，若是設計性質、業務性質以及企劃性質工作的朋友，下周也有望多接些case，讓你多賺點錢喔！

處女座

開運顏色：灰色
幸運數字：75

整體運勢★★★★
解析：下周處女的朋友則顯得腳踏實地許多 ，踏實的因素，在下周完全落實在你的生活當中，而這樣的態度，將讓你周遭的朋友，有安心穩定的感受，所以下周將會是實際的一周，要多加把握，另外要注意的是，下周的物質欲望會提升許多，需要避免不要的開銷。

愛情運勢★★★★
解析：下周的感情世界同樣顯得踏實，不會有太大的起伏，相對的，雙方的情感也顯得平淡，不會有太多激情。

事業（學業）運勢★★★
解析：在學／事業方面，則顯得勞累許多，因為腳踏實地的關係，讓自己下周在工作上很多事情都親力親為，也因為這樣的狀況，讓自己忙得不可開交。

金錢運勢★★★
解析：偏財運勢不佳，正財運勢較好，所以多留心在事業工作上，有機會為你增加許多收入喔！

天秤座

開運顏色：天空藍
幸運數字：85

整體運勢★★★★
解析：下周天秤座的朋友，對於目前的現況感到知足，不像過去給自己那麼多壓力，開始懂得享受目前的生活，不過有好有壞，奧斯提醒，可以停下腳步休息，但可別停下自己未來的規劃以及企圖心喔！

愛情運勢★★★★
解析：雙方沉溺在目前的感情當中，雙方也不願意打破這樣的感覺，但奧斯提醒，要是習慣了，也就停下向前的腳步囉！

事業（學業）運勢★★★
解析：在學／事業方面，都算相當穩定的一周，讓自己在目前的環境中安定下來，不會有太大的起伏。

金錢運勢★★★
解析：正偏財運平穩的一周，不會有太大的起伏，偶爾花點小錢犒賞自己是可以的喔！

天蠍座

開運顏色：綠色
幸運數字：96

整體運勢★★★
解析：長久以來堅持的事物或想法，在下周受到不小的挑戰，有可能是家人，也有可能是朋友，也因為這樣的狀況，讓天蠍朋友的情緒受到影響，奧斯提醒，下周面對自己想做的事或想法時，要堅持一些，避免因為外來的評價，而動搖了自我的內心。

愛情運勢★★★
解析：下周兩人之間，有不小的口角狀況產生，但屬暫時性的，而這樣的爭執，也將帶領彼此進入更深的情感層次中，因此奧斯提醒，下周的爭吵可別往心裡去囉！

事業（學業）運勢★★★★
解析：在目前的學／事業中，有機會創造出不錯的成績，因此下周將會在工作上做得有聲有色，要好好把握！

金錢運勢★★★★
解析：偏財運勢較差，正財運勢還不錯，要是下周有機會和朋友聚會或見面，有機會了解到不錯的進財機會喔！

射手座

開運顏色：橄欖綠
幸運數字：84

整體運勢★★
解析：下周將會是射手朋友信心消退的一周，面對目前手邊的事情，掌握度也開始下降，除了因為對自己的自信心消退之外，連帶產生對自我的疑慮，而影響到工作，奧斯建議，下周面對事情時，要再堅定一些，不然就會空忙一場。

愛情運勢★★★
解析：雙方溝通度在下周下降許多，連帶信任感的下降，導致自己都將事情放在心裡不願提出，最後卻演變成一次的爭執，奧斯建議，下周要適時的將想法提出來和另一半溝通，別一個人悶在心裡，對事情是沒有助益的。

事業（學業）運勢★★★
解析：面對工作及學業有許多的想法，卻都無法實際的付諸行動，漸漸的讓自己變得混亂，奧斯建議，下周思緒跟行動要併行，塞一堆想法在腦袋瓜裡，可是會累死自己的喔！

金錢運勢★★
解析：正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的可能，尤以投資方面要更加注意，奧斯建議投資或是小賭方面要少接觸。

魔羯座

開運顏色：藍色
幸運數字：50

整體運勢★★★
解析：下周魔羯朋友則顯得粗心許多，許多事情思考不夠周詳就付諸行動，導致之後會有問題爆發的隱憂，奧斯建議，下周思緒的清晰狀況以及決定，要多花點時間思考，另外奧斯提醒，下周內心的渾沌也會影響自己不少，壓力及情緒要懂得適時發洩，可別影響自己太深。

愛情運勢★★
解析：雙方下周面對情感顯得不太用心，有漫不經心的感覺出現，奧斯建議，下周要多花點心思經營目前的情感，可別因為忙碌疏忽了另一半。

事業（學業）運勢★★
解析：粗心大意的狀況在學／事業方面，顯得更加嚴重，奧斯提醒，下周面對學／事業，要多提起些熱情，面對工作時也要再細心一些，別讓下周的狀況，抹煞了過去的努力。

金錢運勢★★★
解析：正偏財運都不理想，下周存在著破財的機會，奧斯建議下周著重如何守財會是一大重點。

水瓶座

開運顏色：粉紅色
幸運數字：16

整體運勢★★★
解析：水瓶座的朋友，下周將會是個放棄思考的一周，過往思緒清晰的狀況，下周不再如此強烈，而面對事情上，會較被動些，奧斯建議，下周面對人、事、物要再主動些，不然下周的被動，將影響許多後續狀況。

愛情運勢★★
解析：下周對於情感產生的逃避想法，或是面對事情的積極度降低，連帶影響愛情時的狀況，另外過往的回憶，在下周也將浮現，讓你感到苦惱，需多留意。

事業（學業）運勢★★
解析：下周面臨學／事業工作也顯得被動許多，使不上力的感覺將強烈出現，以致你在處理事情或是面對問題時，都多了份厭倦感。清晰的思考以及小心謹慎的態度，將充斥在你下周的學／事業上，也因為如此讓你面對自己的目標以及工作內容時，都變得更加輕鬆，且容易許多。

金錢運勢★★
解析：正偏財運都較差，不建議理財和投資，若現有投資的朋友，下周不建議增資動作。

雙魚座

開運顏色：銀色
幸運數字：39

整體運勢★★★
解析：下周雙魚座的朋友，面對目前的環境，感受到自己的不足，因此有提升自己的想法出現，面對目前熟悉的現況，開始猶豫與選擇是否要做些改變，而這樣的狀況，也讓自己開始自我提升的動作，是個良好的一周，奧斯建議要好好把握。

愛情運勢★★★
解析：下周會感覺目前的愛情不太足夠，少了些什麼，而思緒的提升，將帶領感情進入更深的層次，也願意帶領另一半向前邁步。

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業上將面臨一些轉變，可能是新業務的授命或工作內容的變換，總而言之，將是個充滿變動的工作周期。

金錢運勢★★★★★
解析：正財運佳適合投資，多留意國際投資走向方面的訊息，這對你的投資會有加分。

▶請點我FB：奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 12星座, 一周運勢, 運勢
fashion.net

熱門文章

亮･珠寶／梵克雅寶花朵珠寶藏愛心　好迷人

雅詩蘭黛用「4步驟」打造讓人想啾一下的雙唇

崔始源台北挺Ferragamo　秀流利中文撩妹：我很想妳們

別只有小白鞋！Converse推珊瑚橘、檸檬黃色　搭白襪超好看

大小S挺PRADA　自爆：我們是世界上最假的媳婦

法國300年老牌FAURE LE PAGE太幽默　小皮套裝什麼你猜不到

超美方形錶裡有「3D立體蜜蜂」！小資女也能無痛入手

搶先開箱「未來感撞色防水靴」！　入手超潮腰包方式公開

修圖前後0差異！張鈞甯自豪臉小保養快，肌膚狀態好比嬰兒

風．LUXURY／星辰錶打造「史上最準石英錶」　全靠秘密武器

ET Fashion

推薦閱讀

韓妞最瘋的5款「白老爹鞋」　內增高又耐看，和男友一起穿剛剛好

12星座男在感情中喜歡被怎麼虐？牡羊追不到越喜歡、天蠍愛了難放手

Netflix《愛x死x機器人》討論度持續攀升！看完第一集就停不下來

當愛情結束時比「分手吧！」更痛心的是這三個字 刷好機票飛出去！女人30歲必去的6景點　越南峴港、絕美愛妮島 5點指出你已經習慣在感情中委屈自己　小心寵出皇上和公主！ 奧斯塔羅12星座一周運勢0401-0407　巨蟹桃花來了、雙子開始念舊 陳冠希：假人才會賣假貨！仿冒商最常使用的「3種話術」別再被騙了 自己剪瀏海總是手殘？髮型師親授7個小TIPS再也不失敗 自拍照越來越少、總是回憶往事　10條初老症狀你中了幾條？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面