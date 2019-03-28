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陳妤衣櫃只有10件衣！　甩《我們與惡的距離》緊繃感

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▲▼ 陳妤。（圖／翻攝陳妤IG）

▲陳妤崇尚自然，奉行「衣櫃只有10件衣服」的哲學。（圖／翻攝exploreryu IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

女星陳妤在夯劇《我們與惡的距離》飾殺人兇手的妹妹李大芝，又是受害者賈靜雯的下屬，戲劇張力大，是挑戰度高的角色。戲裡情緒緊繃，戲外她愛玩衝浪滑板紓壓，時尚穿搭更是崇尚極簡自然，自律地奉行「衣櫃只有10件衣服」的哲學，完全是自然派的女星。

▲▼ 陳妤。（圖／翻攝陳妤IG）

▲陳妤在《我們與惡的距離》表現亮眼。

陳妤偶然讀到《法國人只需十件衣》一書，開始執行「減法哲學」，淘汰掉不穿的衣服，也不再胡亂血拚，衣櫃只保留好質感的基本款衣物，例如她最愛的T恤、帽T等單品，衣櫃簡單化，讓她覺得生活輕鬆自在，笑稱：「我是金牛座的嘛！」

▲▼ 陳妤。（圖／翻攝陳妤IG）

▲陳妤（中）私下穿搭追求舒服自然。

想看盛裝的陳妤，大概真的只有演藝公開活動才見得到，日前她拍攝《慾望城市》大紅的美鞋MANOLO BLAHNIK，即透露從小好動被媽媽當兒子養，自招是高跟鞋白癡，但她仍想以女星身分投資一雙精品鞋，「可以穿個3、5年，藏在長裙下看不太到」，意指一雙穿到底，不介意重複穿，相當務實。

▲▼星穿搭專題，陳妤。（圖／記者張一中攝）

▲陳妤示範MANOLO BLAHNIK美鞋與晚宴包，笑稱是女明星養成任務。（圖／張一中攝）

關鍵字：

陳妤, MANOLO BLAHNIK, 我們與惡的距離
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