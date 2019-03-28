fb ig video ETtoday search mobile

法國300年老牌FAURE LE PAGE太幽默　小皮套裝什麼你猜不到

> >

▲FAURE LE PAGE充滿法式幽默。（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 台北報導

人生無需拘泥，生活裡處處都能有趣，比如說，你想過精品會特地出一個小盒子，為的是放保險套嗎？

▲FAURE LE PAGE。（圖／品牌提供）

▲FAURE LE PAGE。（圖／品牌提供）

▲FAURE LE PAGE。（圖／品牌提供）

▲Boumbox鍊帶包兩面圖案不同，超級可愛。（圖／記者林明瑋攝、品牌提供）

取名為「Save Love」的保險套盒，來自300年歷史的FAURE LE PAGE（馥瑞樂爵），以獨特的法式幽默與精湛工藝攻佔人心，去年登台開設專門店，2019春夏又端出許多殺傷力十足的武器，讓人好想帶回家。

▲FAURE LE PAGE 。（圖／記者林明瑋攝）

▲取名為「Save Love」的保險套收納盒，實在很有巧思。（圖／記者林明瑋攝）

Love For Everyone是春夏宣言，用繽紛的彩虹、玩耍度假呈現，鍊帶手拿包直接了當地以皮革鑲嵌法，在包面上製作出游泳、潛水、椰子樹等，更精彩的是雙面圖案不同，好像卡通般很有意思，彩虹線條的大型保冷袋，更是讓出遊大大加分的道具，能裝入多瓶冷飲、香檳，加上折疊椅，不管上山下海都能既愜意又流露貴族品味。

▲FAURE LE PAGE。（圖／品牌提供）

▲FAURE LE PAGE。（圖／品牌提供）

▲王思偉手邊的彩虹包是保冷袋，折疊椅可以背上肩，相當方便。（圖／品牌提供）

托特包是品牌引以為傲的熱賣焦點，春夏繼出洞洞款，隱約透出內裡的彩虹色調，且每個小圓洞都是工匠手工打出來的，整齊等距，不容許絲毫差錯。蝴蝶、愛心手榴彈、手槍等仍是重要元素，隨身小酒瓶轉身有翅膀，吐露淘氣個性。

▲FAURE LE PAGE。（圖／品牌提供）

▲FAURE LE PAGE 。（圖／記者林明瑋攝）

▲FAURE LE PAGE 。（圖／記者林明瑋攝）

▲FAURE LE PAGE。（圖／品牌提供）

▲手拿包上佈滿立體蝴蝶、隨身酒瓶的正面是愛心，背面有翅膀，洞洞托特包可以飲瘀看見彩虹的顏色。（圖／記者林明瑋攝、品牌提供）

2019春夏並推出適合男士的長形托特包，底部的立體結構，放下包包時不會東倒西歪，設想周到。各種小配件更是精彩絕倫，長方形的皮套是名片夾，正方形的皮套放保險套，還有能裝進兩支雪茄的收納盒，生活中的小細節完全照顧到了，就讓這些貼心配件，成就完美的夏天吧！

▲FAURE LE PAGE。（圖／品牌提供）

▲FAURE LE PAGE。（圖／品牌提供）

▲FAURE LE PAGE。（圖／品牌提供）

▲男士皮件多樣化，雪茄套、托特包通通有。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

FAURE LE PAGE, FAURÉ LE PAGE, 馥瑞樂爵, 王思偉
fashion.net

熱門文章

大小S挺PRADA　自爆：我們是世界上最假的媳婦

風．LUXURY／星辰錶打造「史上最準石英錶」　全靠秘密武器

木村拓哉超念舊！牛仔褲一穿20年、一生只談過2次戀愛

黃河、溫貞菱情侶檔私下隨便穿　為Paul Smith合體盛裝

搶先開箱「未來感撞色防水靴」！　入手超潮腰包方式公開

法國300年老牌FAURE LE PAGE太幽默　小皮套裝什麼你猜不到

HOT・Stuff／韓妞心中最潮女星Dara　設計好感度飆高桃花鞋

T恤用3國語言寫「請喝可口可樂」好幽默　GU新聯名超欠買

蕭敬騰大膽戴「垂墜絲巾耳環」　設計藏洋蔥愛情故事

黃河開前門挺吳日云太空秀　露熱辣胸肌PK簡嫚書

ET Fashion

推薦閱讀

史上最難撩星座女Top 5 ！天蠍是冰山、雙子本身就是高手

談戀愛「最無聊」的星座男Top 4！處女愛碎念、金牛就是平平淡淡

你的鬧鐘也長這樣嗎？TED講師：別再按「貪睡」，它會毀了你的一天

精神科醫生認證：妳變胖是因為工作太認真、要求太高！ 孫芸芸露腳趾不害羞　足部做好保濕秀香奈兒涼鞋 43歲莎莉賽隆簡直是女神下凡　狂瘦23公斤的凍齡術就靠這4招 郭碧婷「超專一」　4年來私服穿搭都只跟這郵筒拍 9個「桃園」隱藏版景點＋美食　去過才知道這裡真的不無聊 48歲車勝元凍齡外型制霸T台！　帥哭粉絲被封：男神中的男神 天生臭臉其實「人超好」的5大星座！天蠍懶得社交、水瓶活在小世界

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面