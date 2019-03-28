法國300年老牌FAURE LE PAGE太幽默　小皮套裝什麼你猜不到

▲FAURE LE PAGE充滿法式幽默。（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 台北報導

人生無需拘泥，生活裡處處都能有趣，比如說，你想過精品會特地出一個小盒子，為的是放保險套嗎？

▲Boumbox鍊帶包兩面圖案不同，超級可愛。（圖／記者林明瑋攝、品牌提供）

取名為「Save Love」的保險套盒，來自300年歷史的FAURE LE PAGE（馥瑞樂爵），以獨特的法式幽默與精湛工藝攻佔人心，去年登台開設專門店，2019春夏又端出許多殺傷力十足的武器，讓人好想帶回家。

▲取名為「Save Love」的保險套收納盒，實在很有巧思。（圖／記者林明瑋攝）

Love For Everyone是春夏宣言，用繽紛的彩虹、玩耍度假呈現，鍊帶手拿包直接了當地以皮革鑲嵌法，在包面上製作出游泳、潛水、椰子樹等，更精彩的是雙面圖案不同，好像卡通般很有意思，彩虹線條的大型保冷袋，更是讓出遊大大加分的道具，能裝入多瓶冷飲、香檳，加上折疊椅，不管上山下海都能既愜意又流露貴族品味。

▲王思偉手邊的彩虹包是保冷袋，折疊椅可以背上肩，相當方便。（圖／品牌提供）

托特包是品牌引以為傲的熱賣焦點，春夏繼出洞洞款，隱約透出內裡的彩虹色調，且每個小圓洞都是工匠手工打出來的，整齊等距，不容許絲毫差錯。蝴蝶、愛心手榴彈、手槍等仍是重要元素，隨身小酒瓶轉身有翅膀，吐露淘氣個性。

▲手拿包上佈滿立體蝴蝶、隨身酒瓶的正面是愛心，背面有翅膀，洞洞托特包可以飲瘀看見彩虹的顏色。（圖／記者林明瑋攝、品牌提供）

2019春夏並推出適合男士的長形托特包，底部的立體結構，放下包包時不會東倒西歪，設想周到。各種小配件更是精彩絕倫，長方形的皮套是名片夾，正方形的皮套放保險套，還有能裝進兩支雪茄的收納盒，生活中的小細節完全照顧到了，就讓這些貼心配件，成就完美的夏天吧！

▲男士皮件多樣化，雪茄套、托特包通通有。

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