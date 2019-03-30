5點指出你已經習慣委屈自己　小心寵出皇上和公主！

編輯／JJ 圖／翻攝自PEXELS、Pinterest

在感情中，有時會因為太喜歡對方，而把對方寵上天，任何事情都百依百順，漸漸的就忘了去考慮自己，要記得感情之中沒有分上位者下位者，更沒有所謂的強勢弱勢，重要的是找到屬於你們自己的平衡！如果你也有以下的跡象就要注意了，學會讓步是成熟，但是習慣委屈自己的話，就容易讓關係變得不平衡喔！

＃常為了約會把原有的聚會都推掉

把男友或女友放在第一順位是件令對方很窩心的舉動，但是如果常常這樣的話，你就會犧牲掉許多和其他朋友相處的時間，不但有可能會引來朋友的不滿，也可能會讓對方習慣認為這是應該的，除非是逼不得已必須見面，不然就應該尊重彼此的社交生活。

＃捨不得對方付出

希望對方可以吃最好的、用最好的，吃苦的自己來、享受的都給他，但是感情是互相的，就算有滿滿的愛也不用單方面一直付出，要慢慢學會接受對方對你的好，不用總是害怕麻煩到對方，就像你對他的好一樣，累也不會覺得辛苦。

＃老是像僕人一樣

如果嚴重一點的話，是真的有可能把對方寵壞喔！不論是男生女生都有可能發生，愛得再轟烈也不要把自己變成僕人了，能自己做的事就該自己做，不用隨call隨到，也不用瘋狂跑腿，小心養出皇上和公主。

＃幾乎不說「不」

基本上只要是對方想要的你都不會說「不」，因為你覺得對方開心就好，自己真的沒關係，但有時候你也要好好想想是不是真的沒關係，還是你只是在一味的遷就。

＃如果意見不同也不敢說

有時要發表自己的意見還會再三思考，因為害怕引來爭吵或是被討厭，所以就算想法不一樣也逼自己迎合，但是兩人相處會有意見相左的時候是很正常的，不用刻意去逃避，溝通後反而能讓彼此更了解。

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