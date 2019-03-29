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超強聯名扭蛋「戽斗貞子」　絕對要帶著怨念轉到整組啊～

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▲貞子Ｘ戽斗。（圖／翻攝自takaratomy-arts）

▲超強聯名扭蛋「戽斗貞子」，絕對要帶著怨念轉到整組啊～（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

編輯／Ping　圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp

日本玩具大廠與經典電影聯名已經不是新鮮事，但大家有想過嗎？嚇人的貞子居然有一天也會碰上搞笑的戽斗動物，這次合作的扭蛋系列絕對會讓大家又驚（驚嚇）又喜（喜歡），要讓各位沒有轉到整組不罷手啊！

貞子與戽斗這組合居然意外的搭，貞子原本陰森的造型，一頭黑長髮遮蓋著臉，讓人想到就發冷，但現在完全不會有害怕的感覺，因為那戽斗超．搶．戲，直接讓恐懼感消失。

▲貞子Ｘ戽斗。（圖／翻攝自takaratomy-arts）

▲貞子Ｘ戽斗。（圖／翻攝自takaratomy-arts）

▲這款戽斗「貞子」我可以！（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

這次的聯名扭蛋也非常用心，將《七夜怪談》裡最經典的橋段還原給大家，不管是爬出電視機還是古井，絕對是影迷與戽斗迷不能錯過的扭蛋。

▲貞子Ｘ戽斗。（圖／翻攝自takaratomy-arts）

▲貞子Ｘ戽斗。（圖／翻攝自takaratomy-arts）

▲當然不能放過爬出電視機與古井這兩個最經典的橋段啊。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

最後，除了有人形的戽斗貞子，當然也要有戽斗世界裡的動物明星啊，這次請來爆笑的獅子，一頭詭異的黑色長髮蓋住眼睛，「戽斗獅子貞子」就這樣出現了，如此獵奇又搞笑的造型真是怪可愛～大家絕對不能錯過啊。

▲貞子Ｘ戽斗。（圖／翻攝自takaratomy-arts）

▲這款「戽斗獅子貞子」怎麼能不收。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

這次的「戽斗貞子」系列扭蛋一共有5款，預計將在5月於日本跟大家見面，一轉為300日幣（約NT$85），剛好要去日本的朋友們可不要錯過了喔。

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關鍵字：

扭蛋, 戽斗, 動物, 貞子, 七夜怪談, 恐怖, 電影, 鬼片, 聯名, 日本
fashion.net

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