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Air Max97推超美「紫羅蘭」新色　這五雙「女神紫」鞋款也不能錯過

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編輯／JJ　圖／翻攝自sneakernews、wear、IG@adrianneho

熱門鞋款總是會不斷推出新配色，而這兩年「紫色」幾乎可以說是潮流大色，許多鞋款除了安全色系之外，也都有推出紫色配色！而且其實紫色一點也不難搭配，反而能當作穿搭的亮點，尤其適合有點酷酷的女孩，穿上後更顯得個性爆棚，現在就來看看有哪些紫色鞋款好入手吧！

＃Nike Air Max 97「紫羅蘭」

消息指出Nike Air Max 97近期將推出「紫羅蘭」新色，這雙完全是仙女配色！未上市就已經讓一堆少女心動了，顏色偏粉嫩，不管是中性穿搭或是搭配裙裝都會很適合。

▲97新色紫羅蘭。（圖／翻攝自wear、nike）

＃Nike Air Max 95

這雙鞋款的配色也是不斷在推陳出新，除了有女孩專屬的粉色、甜橙色之外，這種偏中性的白紫、黑紫配色，反而更受到女孩歡迎，可以輕鬆營造街頭小男孩風，神奇的是搭配長裙也無違和～

▲97新色紫羅蘭。（圖／翻攝自wear、nike）

＃Nike Air Max 98

Air Max 系列幾乎可以說是潮人日常的基本款，所以也不是故意推薦這麼多，是因為每一款都很好看！98的版型就更陽剛一些，所以比起男生，女生穿更會有反差的帥氣感！適合平常就喜歡中性穿搭的女孩。

▲97新色紫羅蘭。（圖／翻攝自wear、nike）

＃Adidas Yung 1

當然除了Air Max 系列之外也有其他紫色女神球鞋！像是愛迪達這雙Yung 1鞋款，推出的紫色配色就相當可愛，由白底配上粉色與紫色，版型會讓腿看起來很細，可惜的是台灣沒有販售女生尺寸，必須找代購。

▲97新色紫羅蘭。（圖／翻攝自wear、nike）

＃VANS

以上的鞋款價錢都落在4、5千，如果想先嘗試看看駕馭紫色，又不想一次花太多錢，建議可以從帆布鞋下手，像是VANS的基本款就有推這種潮流紫，隨便一件牛仔褲就很好搭配。

▲97新色紫羅蘭。（圖／翻攝自wear、nike）

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關鍵字：

潮流, 紫色, air max, yung 1, vans
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