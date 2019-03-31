Netflix《愛x死x機器人》討論度持續攀升！看完第一集就停不下來

《愛x死x機器人》（Love, Death & Robots）由《死侍》提姆米勒、《控制》大衛芬奇聯合監製，總共18集，每集約8~10分鐘，由不同國家的團隊所製作。《愛x死x機器人》包含了科幻、奇幻、恐怖、黑色喜劇等不同的題材，分別探討族歧視、政府威權、戰爭、自由意志以及人性等議題，創作形式也從傳統的2D動畫到3D擬真、真人演出皆有，每一集看似毫不相干，全部看完卻又能串接出主題，自從3/15在Netflix首播後，討論度日漸攀升，成為現在最被推崇的必追影集。

《愛x死x機器人》說是更暗黑、更重口味的短版《黑鏡》也不為過，獵奇的18禁劇情充滿暴力血腥和性愛，但畫面呈現卻又相當講究，就算是動畫，細節也美的讓人驚嘆。

《愛x死x機器人》雖然探討著沉重的議題，但短短的10分鐘就結束，留給觀看者更多消化的時間，對於不想浪費時間追劇的人，絕對是最佳選擇。不過，只要打開第一集，大部分的人，都會忍不住一次追完18集。

有趣的是，《愛x死x機器人》18集的排序並非固定，Netflix 證實有四種不同集數排序，但排序是隨機出現，並沒有針對用戶的性向或偏好來呈現。

※編輯：yoyo | 來源：Netflix |

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