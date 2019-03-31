史努比幫妳洗出清爽水嫩的好膚質　Kiehl's、蘭蔻、SK-II母親節優惠曝光

現在的女孩越來越依賴濾鏡，拍照如果沒有美膚一下，根本無法按下快門，但手機上無暇的膚質，並不代表現實的膚況。生活中人與人接觸是沒有辦法躲在濾鏡後頭的，讓本尊也有令人稱羨的好膚質，保養功不可少，除了勤擦保養品、還要懂得吸取最新的知識，了解新產品、讓膚況一直走在最前端。

DHC x Snoopy 史努比洗卸淨膚組限定版／NT$1,160

DHC 和超萌狗狗史努比推出聯名組合『史努比洗卸淨膚組合限定版』！這次史努比帶著他的好朋友們，伴隨輕快的節奏，跳出歡樂的舞步，讓肌膚每天都能徹底卸除惱人的負擔，洗出清爽水嫩的好心情！史努比洗卸淨膚組合 除了深層卸粧油可愛設計外，同時將超人氣的純欖滋養皂變身成純欖滋養洗面乳，更方便攜帶使用。

深層卸粧油＊M）*1 容量：120ml

純欖滋養洗面乳*1 容量：100ml

STEAMCREAM蒸汽乳霜史努比迷你收藏版 30g*3／NT$1190

源自英國的STEAMCREAM蒸氣乳霜全球首創手工精製，結合了英國天然藥草與日本手工蒸氣鎖水技術，強調全身從頭髮到臉、身體到手腳皆適用。被英國媒體譽為「Wonder Cream」奇蹟乳霜，可以抹頭髮、身體、臉部肌膚，甚至乾燥的雙腳，自然的薰衣草味，天然芳香。這次STEAMCREAM蒸氣乳霜特別推出史努比迷你收藏版，三入一組，一次收集三款不一樣的角色圖案包裝。

Kiehl's 2019年母親節檔期，金盞花化妝水加大版現身（特價NT$2,390）

每年都是粉絲手刀搶的限定商品，今年更加碼，購買大瓶裝【金盞花植物精華化妝水】500ml，即加贈全新商品【金盞花精萃亮采水凝霜】7ml，讓女孩可以體驗到最佳的保濕方程式。

母親節檔期，搶先體驗新品 "金盞花明星組"（價值3690元，特價3100元）

組合內容：金盞花植物精華化妝水250ml+金盞花精萃亮采水凝霜50ml+金盞花蘆薈精華保濕凍膜 14ml+金盞花植物精華化妝水 40ml+金盞花潔面泡泡凝露 30ml

另外只要消費正貨折扣後滿NT$5,800，可再加贈「明星精華2件組」與方便旅行攜帶的「KIEHL’S透明化妝包」乙只。這次的化妝包做成雙包設計，使用更有彈性，裡面的布袋上還印有Kiehl's創辦人的名言"Love what you do, put your heart into it and you will be rewarded （喜愛你正在做的，並且投入心力，終會獲得獎勵）。"

蘭蔻Lancome 2019年母親節檔期！必買優惠組出列

身為市場上的熱門精華，蘭蔻小黑瓶絕對是多數愛用者的屯貨目標，2019母親節，蘭蔻大手筆推出超優惠的《超進化肌因賦活露》、《超進化肌因活性安瓶》組合，以下就是必敗選項，能搶到任一款組合都超划算、超幸運！

限定櫃點：台北信義新天地 A11／A8／A4、忠孝 SOGO、台北站前新光三越、台北南西新光三越、板橋 大遠百（中本）、中壢 SOGO、新竹巨城、台中廣三 SOGO、台中中友百貨、台中新光三越、 台南新光三越西門店、高雄漢神巨蛋、高雄漢神百貨（本館）。

小黑瓶修護熱銷組 買一送六，價值NT$6,850元，建議零售價NT$3,900元

買50ml送30ml，內容包含：超進化肌因賦活露50ml（正產品）＋超進化肌因賦活露5mlx6，售完為止／不可列入滿額贈送

小黑安瓶修護發燒組 買一送三，價值4,720元，建議零售價NT$2,950元

買20ml送超過半瓶，內容包含：超進化肌因活性安瓶20ml（正產品）＋超進化肌因活性安瓶4ml x3，售完為止／不可列入滿額贈送

Aesop 輕柔潔面乳 100 ml／NT$950元；200 ml／NT1,500（4月2日上市）

歷時10年研發，Aesop終於在2019年推出旗下第一款卸妝乳，使用橄欖油萃取為基底，搭配保濕性高的泛醇（維他命原B5），和具舒緩作用的檀香和薰衣草，打造出敏感肌、乾性肌膚也能無負擔有效卸除彩妝，洗後不油膩、留下清爽保濕膚觸的卸妝品。雖然是乳液，但質地很水感，在臉上按摩彩妝隨之溶解，散發的香氣特別療癒，建議每次取五十元硬幣（或更多）按摩，不需乳化直接清水洗淨即可。

洗完肌膚柔軟不緊繃，還亮了一個色階。目前Aesop的卸妝產品共有4款，分別是新品輕柔潔面乳、眼唇卸妝保養油NT700、香芹籽潔面油NT$1,850（油性肌膚特別推薦，可以油去油），以及純淨滋潤潔面乳NT$1,100（適合卸除隔離霜、防曬等淡妝）

碧兒泉Biotherm 2019年母親節檔期！必買優惠組出列

<預購會限定> 奇蹟金三角組，優惠價：NT$6850／價值：NT$9530 （內含：奇蹟活源晶透露200ml+奇蹟活源精露200ml+奇蹟活源淡細紋眼霜15ml+奇蹟活源眼部舒緩冰導輪 ）

2019年初碧兒泉專為年輕眼部肌膚設計的【奇蹟活源淡細紋眼霜】，可加強修護眼部肌膚細紋丶質地清爽無負擔，廣受年輕族群喜愛，母親節即刻加入優惠，在預購會推出金三角組合，一次收藏明星商品：奇蹟活源晶透露、奇蹟活源精露（皆為加大版）搭配奇蹟活源淡細紋眼霜，同時加碼贈送眼部細紋修護神器-眼部舒緩冰導輪（價值NT$850）。

眼部舒緩冰導輪：獨家不鏽鋼球圓面設計，360度貼合眼部肌膚，同時冰鎮舒緩眼部肌肉，消除眼部疲勞擊退泡泡眼及黑眼圈。

<預購會限定> 碧兒泉VIP專屬買2送8，優惠價NT$5700／價值：NT$8808，內含：奇蹟活源精露200mlx2 or 奇蹟活源晶透露200mlx2 +奇蹟活源晶透露14mlx4+奇蹟活源精露14mlx4

在預購會同步推出的買8送2，是碧兒泉火力全開回饋鐵粉們的佛心組合。日／夜奇蹟水：【奇蹟活源精露】及【奇蹟活源晶透露】皆有買2就送8的優惠，且兩瓶奇蹟水皆是JUMBO SIZE，囤貨就趁現在。

<全省通路> 碧兒泉水光草保濕雙天王組，優惠價：NT$3050／價值：NT$4316（內含：水光保濕雙精華50ml+水光草保濕凝凍50ml+活泉平衡潔顏膠20ml+活泉平衡機能水30ml+水光草保濕凝凍15ml）

被譽為沙漠肌救星的【水光草保濕雙精華】擁有10倍濃縮的天然水光草與植萃角鯊，以及精華液融合保養油的雙質地，保濕同時具有強力抗氧化功效，使肌膚保濕又發光。另外，質地清爽不悶不粘膩的【水光草保濕雙凝凍】能修護肌膚傳水功能，快速補水直達肌底。二項商品一次加入優惠組，絕對是秒殺目標。

SK-II 2019年母親節檔期，6組含有青春露限定組

年度百貨盛事2019母親節慶已熱烈開跑！SK-II先於嘉義耐斯百貨展開母親節慶序幕。台中遠東、廣三SOGO、中友百貨、台北統一百貨即將於三月底陸續展開，全台新光三越、SOGO 及其他遠東百貨體系也將於4月3日起加入開打行列2019年母親節慶，無論是對青春露躍躍欲試的新同學，還是每天都離不開SK-II的忠實粉絲，SK-II推出多款夢幻明星組合，絕對是體驗青春露的最佳時刻！

PITERA™精華體驗組 NT$2,376（青春露 75ml+亮采化粧水 30ml+青春敷面膜1片）

經典青春限定組 NT$5,292 （SK-II 青春露230ml + SK-II青春敷面膜4片）

經典青春優惠組NT$5,292 (SK-II青春露230ml+ SK-II 亮采化粧水30ml+ SK-II R.N.A.超肌能緊緻活膚霜15g (輕盈版))

青春經典優惠組NT$4,032起 (SK-II青春露160ml以上+SK-II R.N.A.超肌能緊緻活膚霜15g (輕盈版)+SK-II 全效活膚潔面乳20g)

青春經典熱銷組NT$5,292 (SK-II青春露230ml+SK-II亮采化粧水160ml) 限定門市限量販售：忠孝SOGO、中壢SOGO、新光西門、中友

青春潔面熱銷組NT$5,292 (SK-II青春露230ml + SK-II全效活膚潔面乳120g) 限定門市限量販售：新光台中、漢神巨蛋、SOGO巨城、SOGO復興

Sisley抗皺活膚御緻美體精華 150ml／NT$9,900

Sisley抗皺活膚御緻潤澤護手精華 75ml／NT$4,300

受到Sisleÿa抗皺活膚御緻系列的「表觀遺傳學」啟發，Sisley研究室再次將這突破性的發現延伸，運用在身體肌膚和手部肌膚的抗老和緊緻養護，推出全新兩樣新品幫助達到女神纖氣感！Sisley全新「Sisleÿa抗皺活膚御緻美體精華」，於全身都達到能有效的緊緻及抗衰老功效 ，持續使用四周後明顯撫平細紋，腹部、臀部周圍的肌膚，手臂也變得更加緊緻。

能讓身體肌膚秒吸收的”絲絨溶心”質地搭配有效的植物活性成分，散發極致香氛並展現完美色澤，讓每天的保養時刻都是愉悅的享受！「Sisleÿa抗皺活膚御緻潤澤護手精華」針對手部肌膚的全方位抗老保養，給予嬌嫩的雙手猶如臉部肌膚般的珍寵養護，一舉彈嫩、光滑、保濕、滋養、舒緩肌膚，同時預防蠟黃與暗沉，並全面打擊手部肌膚的老化跡象！

Dr.Jart+神奇分子釘搖擺企鵝組

之前在韓國上市引發女孩收藏熱潮，超可愛的搖擺企鵝設計，台灣終於宣布引進，兩種組合「神奇分子釘搖擺企鵝滋養霜組」、「神奇分子釘搖擺企鵝修護凝露組」，透過不倒翁設計與男女企鵝組的形式，正好適合男女各自一組，共同享受可愛的保養時光。

Dr.Jart+神奇分子釘搖擺企鵝修護凝露組（女生版） NT$1,350

內含神奇分子釘修護凝露150ml、神奇分子釘滋養霜10ml、神奇分子釘修護精華液5ml、神奇分子釘修護凝露10ml、神奇分子釘保濕修護面膜1pc、神奇分子釘身體乳30ml。

Dr.Jart+神奇分子釘搖擺企鵝滋養霜組(男生版) NT$ 1,550

內含神奇分子釘滋養霜50ml、神奇分子釘滋養霜10ml、神奇分子釘修護精華液5ml、神奇分子釘修護凝露10ml、神奇分子釘保濕修護面膜1pc、神奇分子釘身體乳30ml。

※編輯：Jasmine.lee, Yoyo.su | 來源：各品牌 |

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