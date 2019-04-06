DIOR#673、YSL#79　夏天必收7支「橘調唇膏」一抹變甜美少女

從Pantone宣布2019年度色為「 Living Coral 活珊瑚橘」開始，這幾個月處處可在美妝圈看到橘色蹤跡，但台灣女孩看到橘色、或許會想先退個兩三步，畢竟橘色調不好，一擦在臉上就黃好幾個色階。

幸好美妝品牌這幾年非常照顧亞洲市場，特調出黃皮膚也討喜的橘色調，如西柚橙、肉桂橘等，擦起來顯白又不怕沒氣色，搭上夏日的保濕水潤妝感，一抹就是年輕活力，以下特搜七支夏天必備的活力【橘調唇膏】，跟秋冬的楓葉橘、鐵鏽橘很不同，夏日的輕盈橘調絕對會讓妳心情大好、迫不及待想擦著它們出門踏青曬太陽。



迪奧DIOR癮誘超模巨星唇膏#673／建議零售價NT$1,300，4月1號上市

粉紅色Logo外盒，增添了女孩的浪漫氣息，大手筆蘊含了70%潤唇油，一抹滑順極致潤澤，創造出令人上癮的舒適感受。韓國部落客搶先實擦，#673是元氣西柚色，已經被視為主打必敗。

YSL奢華緞面唇膏 #05 Beige Etrusque／NT$1250

這支奶茶橘在之前完全默默無聞的擺在貨架上，直到有天V編經過赫然發現、一實擦不得了，驚為天人，它不像珊瑚那般普通，多了橘棕色調，彷彿焦糖奶茶一般，更顯知性文青，經過詢問，發現這支不挑膚色，任何女孩都百搭。

香奈兒COCO晶亮水唇膏#60／NT$1,280 全系列30色

黑色管身承載著水感滋潤膏體，比一般市面上的水亮唇膏色彩粒子濃度高出30%，讓任何年齡、妝容技巧初階到高階的女孩都能享受飽和、長效滋潤的妝感。這支#60被人氣部落客李佳琦一介紹立刻在中國登上熱賣排行榜，網友形容這支就跟西柚橙氣水一般，讓人有初戀甜美氛圍。

植村秀Shu uemura 無色限玩色水潤唇膏#BG950／NT$1,000

喜歡土色系的個性前衛氣場，又擔心顯「病氣」氣色不好？植村秀結合潮流色彩與對亞洲肌膚的研究，加入鮮明有活力的橘色，特調出這款率性肉桂橘色調，摩登感與好氣色同步Get，兩者從此可以完美並存！

YSL情挑誘光水唇膏#79／NT$1,280

每一支富含65%保養精油與完美色澤組成的YSL【情挑誘光水唇膏】2018年光台灣市場就締造超過10萬支的銷量！2019年YSL全球創意彩妝總監TOM PECHEUX精心為亞洲市場創造的12款全新色調，其中的#79號是討喜"泰式奶茶"，不僅在實擦時令V編驚艷，一推出一個週末就賣出1000支大完售，現在終於等到國外緊急生產完畢，3/11已全台鋪貨。

NARS惹火唇膏 #JANE 4.2g／NT$1,080

雖然是老網紅唇膏，但透過銷售量證明這支奶油土橘對亞洲膚色非常討喜，不論深淺都能帶出年輕好氣色。即使在2019年的現今，還是有不少討論它的聲量。

BY TERRY 專業完美水光#5玩美嗆辣／霧彩潤唇釉 #5 紅絲絨拿鐵 4ml，NT$1,300

深受巴黎女人喜愛的法國彩妝品牌BY TERRY推出全新液態唇膏系列，分成經典水光和霧面，共32款色選，水光#5號和霧面#5號皆是南瓜橘色調，對想要深色妝感的女人來說，這是不錯的選擇。

特別一提，水光配方內含彈力凝膠能記憶唇型、完美服貼唇瓣所以不會有唇蜜的黏膩感，搭配維生素 E配方，根本就是護唇膏等級的滋潤。

霧面則含有超好吸收的揮發脂質配方、接觸唇部的瞬間即化為薄膜覆，達到前所未有持久、不沾染的妝效。

※編輯：Jasmine.lee

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