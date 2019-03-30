Supreme x The North Face春夏聯乘正式發佈　黃紫色耀眼、胸前大LOGO就是潮

編輯／Duke

繼上次的曝光後，Supreme X The North Face 2019春夏終於迎來正式的消息，而正式發售的商品，幾乎跟先前曝光的樣式一樣，只差在胸前多了Supreme的Arc Logo（拱形），不過胸前就是要有Logo才是王道不是嗎？今天就帶各位介紹，這次發售的新品吧！

▲Supreme X The North Face 2019春夏。（圖／翻攝自Supreme官網）

這次的新品，除了既有的Mountain Jacket之外，多了Denali Jacket、長褲、行李袋、萬用包、6-Panel帽款、漁夫帽以及毛毯，其中Mountain Jacket以及長褲皆為Gore-Tex材質，非常適合台灣的天氣；Denali Jacket則使用近年最火熱Fleece（抓毛絨）。

▲Mountain Jacket為每年固定推出的款式。（圖／翻攝自Supreme官網）

▲使用Fleece材質的Denali Jacket。（圖／翻攝自Supreme官網）

▲Gore-Tex材質的長褲。（圖／翻攝自Supreme官網）

▲上圖為6-Panel帽，下圖為漁夫帽。（圖／翻攝自Supreme官網）

▲這次的行李袋，也可當做後背包使用。（圖／翻攝自Supreme官網）

根據IG爆料帳號統計，最熱門的顏色依序是黑、黃、紅、紫、水藍，雖然顏色多了近期最夯黃色、紫色，不過，黑色依舊是潮人最愛的顏色，原因不外乎黑色百搭、不容易出錯等，但是推出了黃色與紫色，絕對是這次的一大亮點，也帶給想嚐鮮的朋友，更多的選擇。

▲潮人們最愛胸前的Supreme Logo。（圖／翻攝自Supreme官網）

Supreme X The North Face已經於3／28在紐約、洛杉磯、倫敦、巴黎以及官網販售，並在3／30於日本以及官網販售，熱愛Supreme X The North Face雙方聯名的朋友，記得手刀購入，因為以往的雙方聯名，最後價格都會一路飛漲哦！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App