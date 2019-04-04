購買就送超可愛限量紙袋！UNIQLO x《超級瑪利歐》系列全台開賣

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日本任天堂公司旗下的《瑪利歐系列》，自推出以來，就受到眾多大人與小朋友的喜愛，從遊戲到周邊商品都賣得嚇嚇叫，吸金力非常驚人。最近任天堂公司便與Uniqlo合作，推出「超級瑪利歐家庭博物館」系列服飾商品，並打造LED裝置藝術與限量紙袋哦！

▲「超級瑪利歐家庭博物館」系列服飾商品。（圖／翻攝自任天堂官網）

「超級瑪利歐家庭博物館」系列服飾，以「透過UT跨越世代，打造全新交流方式」為此次的概念，並圍繞在經典的角色上面，包括瑪利歐、碧姬公主、奇諾比奧等，其中，男、女生、小孩的服飾商品都有販售，售價為男、女生台幣390元、小孩台幣290元。

▲上圖為瑪利歐，下圖為耀西，都是經典的角色。（圖／翻攝自Uniqlo官網）

▲適合女生的碧姬公主T-Shirt。（圖／翻攝自Uniqlo官網）

▲上圖為奇諾比奧，下圖為庫巴。（圖／翻攝自Uniqlo官網）

而日本地區也為了這個系列，於3／29至4月中旬，在大阪心齋橋店，裝設了《瑪利歐系列》的LED外牆，同時只要至Uniqlo購買商品，便可獲得限量紙袋。

▲位於大阪心齋橋店的裝置藝術。（圖／翻攝自任天堂官網）

▲這次的限量紙袋。（圖／翻攝自任天堂官網）

目前日本地區已經在4／1開賣。台灣的部份，將於4／1於網路商店搶先開賣，並在4／4於全台店鋪販售，而根據台灣Uniqlo粉絲專頁的消息，台灣也會有瑪利歐限量紙袋，喜歡的朋友，清明連假記得去搶購哦！

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