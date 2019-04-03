【奧斯塔羅】選一張牌，揭開你內心的秘密個性？

面對現實的社會

每個人總會隱藏內心的個性

所以趕快和奧斯一起來看看

你內心有沒有什麼祕密個性呢？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

抽到這牌組的朋友，就某一方面來講，算是滿花心的，因為這樣的牌組，可以輕易看出，你們在愛情世界裡浪漫的個性，每當有對象出現浪漫的舉動，你就容易欣賞對方，並與對方曖昧了起來。這樣的牌組，有不屈不撓的個性，雖然你們容易與別人曖昧，不過，只要對方抽身離開了，你也不會讓自己難過太久，很快就能整理好自己，重新面對其他人。

牌ll

抽到這組牌的朋友，你有著相當大的意志力，並且是個滿腔熱血的人，尤其在面對自己感興趣的事情時候，你或許會表現的非常平淡，但你在面臨感興趣的事情，就不是這樣了，另外，這樣的牌組，點出你們不會讓人予取予求，面對許多事情，都會有自己的一套分寸在，不會輕易踩過別人的界線，但也不允許他人踩到你的底線，所以奧斯要說，如果你跟朋友在測試這占卜，而你朋友抽到這牌組，相處時可就要再謹慎些囉！

牌lll

抽到這組牌的朋友，你們是個城府滿深的人，或許你們表現出喜歡與他人當朋友，但你們內心都有自己衡量的標準，這個朋友該怎樣相處呢？或是目前這朋友適合深交嗎？其實你都知道，也不容易因為熟識的程度，而改變了自己的看法。而牌組點出的城府，在你想要的利益上或是在意的事情時，就顯得更明顯了，畢竟，選到這組牌的朋友，並不是笨蛋，偶爾也懂得耍小手段，使你更加容易得到自己在意的東西，不過，你們的城府並不會傷害到他人的安全，所以就無傷大雅囉！

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抽到這組牌的朋友，你內心不為人知的個性，雖然給人成熟的感覺，但你的內心還有一部分，像小孩子一樣天真，雖然會給人一種，刻意裝出成熟穩重的感覺，但你始終知道，適時的保有天真的個性，是個不錯的事。另外，值得奧斯一提的是，這樣的牌組點出的是感性，你時常在聽音樂或看電影時流淚，所以不難發現，你還是存在感性的一面。

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