彭于晏、高以翔都輸了！　櫻花妹選出「2019台灣5大男神」

▲彭于晏、高以翔都掉出日本女生選出的男神榜單！（圖／翻攝自yuyanpeng、godfreygao IG）



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說起台灣男神，大家心目中可能立刻浮現在電影中展現超猛肌肉的彭于晏，或是有深邃立體五官的高以翔，但在日本女生的心中，這兩位卻都不是前五名！一份「台灣5大男神」名單於3月底公開，立刻引發熱論。

日雜網站《toretame》介紹台灣不只是海外旅遊首選，有美味的食物、眾多美女，都超級吸引人。現在更向日本網友分享5位在台灣擁有高人氣的男演員，並貼心附上IG帳號、基本資料，讓人能快速認識他們。

▲張行的可愛外表，真的看不出來28歲。（圖／翻攝自hunt_chang IG）

第一位是從《大學生了沒》出道的張行，也因BL劇《HIStory2-是非》打開知名度。網站上介紹他有著可愛的臉孔，看起來比實際的28歲年輕許多，抓住許多少女的心。

▲陽光的范少勳是備受矚目男星。（圖／翻攝自fan82114 IG）

同樣在BL劇《HIStory2-越界》爆紅的25歲的范少勳，是裡面最年輕的男星，以陽光外型與180公分高的身材備受喜愛，更放上他受訪的影片，讚他聊天像是無辜的男孩。

▲這兩位大家都很熟悉。（圖／翻攝自李國毅、王子臉書）

接下來幾個就是大家較為熟悉的人選，像是李國毅與王子（邱勝翊），兩人都是在日本有不少討論度，李國毅因為很喜歡案室奈美惠、很喜歡日本的人與食物引起好感。最後一位是櫻花妹超愛的炎亞綸，甚至還用「國寶級帥哥」去形容。這幾位名單，是你心中的男神嗎？

▲炎亞綸的搶眼外型，被讚「國寶級帥哥」。（圖／翻攝自炎亞綸臉書）

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