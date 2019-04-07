陳意涵懷孕只胖4公斤　挺肚健身方式大公開

▲陳意涵懷孕期間只胖4公斤，卸貨後秒瘦，比懷孕前更纖細。（圖／翻攝陳意涵IG）



記者張妤瑄／台北報導

陳意涵今年（2019）2月生下兒子「小初」，才剛坐完月子一個多月就復出跑趴，整體狀況好得不可思議，四肢相當纖細、小腹也很平坦。她透露：「懷孕前不小心吃胖太多，懷孕時只胖4公斤，目前回到47公斤。」

▲陳意涵坐完月子一個多月後復出跑趴，狀態極佳。（圖／品牌提供）



比懷孕前更瘦，陳意涵受訪時表示：「沒有特別瘦身。」此話一出，想必地方媽媽們都羨慕。很喜歡運動的她透露，「因為太喜歡運動，所以只是保持做本來就會做的事，懷孕與生產後都一樣，所以才沒太大差別。」她也當場公開懷孕中的健身菜單，讓女生們參考看看。

▲陳意涵是有名的運動狂，熱愛各式各樣的運動，懷孕期間也持續地動。（圖／翻攝陳意涵IG）



很喜歡跑步的陳意涵表示，整體運動有減少刺激度，例如跑步就是懷孕前固定跑8公里，懷孕後改成跑5公里就好，另外速度也從5分速調整為7分速，強度降低，但仍然堅持跑步。

▲跑步是陳意涵最愛的運動之一。（圖／翻攝陳意涵IG）



肚子不會很沉或不舒服嗎？她說：「有任何不舒服就不會去做，因為不可能去傷害寶寶。」除此之外，懷孕期間她喜歡的瑜伽、游泳、爬山也都沒間斷，持續做自己喜歡的事情，剛好也順便保持女星體態。

▲游泳、爬山等也是陳意涵喜歡的運動。（圖／翻攝陳意涵IG）



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在飲食方面，陳意涵沒刻意節食，但絕對不吃宵夜，以「少量多餐」方式進食，多吃蔬菜與健康澱粉，如蒸地瓜、馬鈴薯、山藥等。