fb ig video ETtoday search mobile

不用到台北！桃園人必朝聖的7家潮店　逛完直接榨乾錢包

> >

相信有很多住桃園的潮流玩家們，想添購身上的裝備行頭時，往往會因為距離台北不遠的關係，所以大多會選擇搭車北上逛街購物，但不說你可能還不知道，在桃園地區更有不少店鋪，就連住在台北的潮流玩家們，都會特地下去朝聖呢！


image via SoleStage Taiwan / SoleStage Taiwan

這回筆者便嚴選了「7 間」，無論是本地人還是外地人來到桃園一定要特別朝聖的店鋪，當中包含了潮流買取店、波鞋專賣店，甚至連在地滑板店都幫你尋覓完成，只能說看到這篇文章的朋友，你的錢包可要當心了！

Select 01_ 「桃園 OG 買手店」


image via AirRoom 中壢店

從 2008 年就開始經營的 Airroom，絕對稱得上是桃園地區最 OG 的潮流店鋪，其位於中壢火車站附近中平商圈的 2 樓，你想得到的各式火熱的潮流品牌，如 Supreme、BAPE、PALACE、VLONE 在這裡都找得到！


image via @airroom_shop

而多年努力的經營之下，在海外各地也累積了一定的品牌人脈，除了提供穩定的商品貨源外，目前也有美日品牌代購的服務，如果看到國外限定發售的潮流單品，找他們幫忙處理準沒錯！

店鋪位置：桃園市中壢區中平路 64 號 2 樓
營業時間：13:30-22:00 ( 六日 12:30-22:00 )
連絡電話：03-4223535

Select 002_「 WTAPS 台灣支部」


image via HOPE STORE 希望商店

始於 2012 年的 HOPE 希望商店，最早是以網路賣場的方式經營，直至 2015 年才選址在中原夜市成立實體店鋪，並專職販售 WTAPS & Supreme 等美日潮牌為主，除了會定期帶來當季新款商品、提供代購服務之外，尋找品牌舊款的經典商品更是他們的強項！

▲2019 春夏 WTAPS 最火熱的單品 ─ WTAPS MODULAR JK（圖／HOPE STORE 希望商店）

此外，店鋪主理人對於 WTAPS 的熱愛，也是台灣圈內玩家耳熟能詳的，而店內所販售的系列單品更是驚人，就如同官方臉書封面照片顯示的一樣 ─ WTAPS 台灣支部，絕對是喜歡 WTAPS 的朋友要親自朝聖的店鋪！

店鋪位置：桃園縣中壢區大仁四街 11 號 2 樓
營業時間：17:00-23:00

Select 003_「LA知名鞋鋪台灣分店」


image via SoleStage Taiwan

位於桃園爐竹的 SoleStage，正是那間美國 LA 知名鞋鋪 SoleStage 的台灣分店，其主理人 夏嘉歡 更是有「美國最強華人鞋頭」之稱號 ，就連知名鞋頭藝人 DJ Khaled、Higher Brother 等人都是店內的常客。

▲後面的鞋牆比手上的 YEEZY 還要搶眼呢……（圖／SoleStage Taiwan）

雖然台灣分店的地理位置有些詭異，但這裡販售的波鞋可不會讓你失望，你想得到的鬼罕限定款這裡都找得到，其中數量更是相當驚人；至於貨源的部份也不用擔心，都是 100% 美國公司貨，如果你有尋覓已久遲遲未能入手的夢想波鞋，來這裡走走說不會有意外的收穫唷！

店鋪位置：桃園市蘆竹區大興路 233 號 2 樓
營業時間：13:00-20:30 ( 六日 14:00-20:30、二四店鋪公休 )
連絡電話：03-3231664

Select 004_ 「連鎖潮流買取店」


image via 玉米潮流本舖(Sweet Corn)

開幕於 2015 年、位於中壢火車站附近的 玉米潮流本舖中壢店，和全台的 玉米潮流本舖 一樣，就是以販售各式潮流服飾、鞋款為主，不論是好搭平價的基本款，還是鬼罕稀少的聯名款這裡都找得到！

此外，如果有在網路上看到，中壢店內所沒有販售的商品，也歡迎和店鋪中的 Staff 詢問，因為玉米潮流本舖所有分店的商品，都是互通有無的！

店鋪位置：桃園市中壢區永樂路 31 號
營業時間：13:00- 21:00
連絡電話：03-4272119

Select 005_ 「軍工裝古著選物店」


image via Smoka Vintage

Smoka Vintage 是桃園 OG 街頭店鋪 Smoka 於 2017 年底所開設的古著買取店鋪，以販售早期 70’s / 80’s 的 VINTAGE 服裝、古董包以及配件為主，其中軍工裝的系列單品，更是這裡所主打的風格！


image via Smoka Vintage

店鋪中所出現的每樣單品，都是可遇不可求，在其背後都有屬於它的特色和故事，而逛完的朋友可別錯過店鋪旁的 smoka 本店，在裏頭可以找到各式街頭、滑板等風格的品牌，下回來到桃園請務必朝聖，因為可以一次逛到兩種風格不同的店舖唷！

店鋪位置：桃園市中正路 77 巷 6 號
營業時間：13:00-2200
連絡電話： 03-3340033

Select 006_「桃園 OG 板店」


image via PANIC Skateboarding

開業於 2008 年的 PANIC SKATEBOARDING，是桃園地區的 OG 滑板店鋪，成立的初期是經營滑板品牌硬體、服飾跟同名自創品牌為主，而這間店鋪成立的宗旨，就是為了集結桃園區各個地方滑板人族群的連結，讓桃園區滑板人變成一家人！

image via PANIC Skateboarding

此外，在 2018 年 11 月時，PANIC SKATEBOARDING 也以嶄新的店面，呈現更加舒適的購物環境；而店鋪的位置也相當好找，就在桃園火車站對面的巷弄中，下次來到桃園千萬不要錯過這個屬於「滑板人的天堂」！

店鋪位置：桃園市桃園區武昌街 21 號
營業時間：14:00-2200
連絡電話： :03-3317854

Select 007_ 「桃園在地滑板名所」


image via Free Bird

成立於 2012 年的 Free Bird，是桃園在地的滑板名所，除了有販售各式滑板品牌的硬體、服飾之外，自家出品的 Free Bird 系列滑板硬體和服飾也是一大亮點，其堅持手繪的原創美式，更是在全台各地累積不少死忠的支持者。


image via Free Bird

與其說 Free Bird 是一間滑板店，用滑板俱樂部來形容會更貼切，因為他們每年都會舉辦各式比賽和活動，來讓大家聚在一起玩滑板；同時每周三晚上也會固定在自家的 The Nest of Free Bird 室內滑板場，進行免費的滑板教學，想和他們一起玩滑板的朋友可別錯過了！

店鋪位置：桃園市中壢區中平路 125 號
營業時間：12:00-2200
連絡電話： 03-4257539

※本文由 COOL-STYLE 潮流生活網 雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

延伸閱讀：

COOL 潮遊｜ 屬於潮流人的「雨都」！來到基隆除了逛廟口和吃海鮮，還有「這三間」潮流店鋪等你朝聖！

COOL 潮遊｜編輯私藏 7 家口袋名單！台南不但好吃又好逛，誰還敢說台南是逛街沙漠！

關鍵字：

COOL-STYLE 潮流生活網, 桃園, 潮流
fashion.net

熱門文章

周湯豪首穿「湯豪橘」西裝潮翻！　曝最大挑戰：瘦不下來

GUCCI傢俱店開張啦！美人魚「貝殼沙發」超夢幻

父母斷金援　李晶晶存半年薪敗《慾望城市》美鞋

48歲花美男車勝元自誇帥　戴千萬元De Beers胸針助威

卡地亞珠寶帶刺又細緻　滿足雙面女郎

日本爆紅的「3秒唇膏」單手滑蓋超便利，顏色神美直逼專櫃

33年前設計重出江湖！TOMMY HILFIGERＸ可口可樂太俏皮

切出美鑽是豪賭！GRAFF秀史上最大302克拉正方祖母綠形鑽石

打開化妝包／席惟倫鼻頭偷偷打亮、棉花棒是急救好物

「時尚小胖」Alber Elbaz親筆手繪　與TOD'S合作重出江湖

ET Fashion

推薦閱讀

北台灣最大！4千坪八景島水族館　2020年華泰名品城開幕

影／手機永遠靜音「超難找」的4大星座！巨蟹靠緣份、水瓶懶得接電話

南韓女神一年狂甩28公斤！5大心得：三餐吃飽、健身不超過半小時

父母斷金援　李晶晶存半年薪敗《慾望城市》美鞋　　 兩性專家表示　除了性之外，其實有5個「情人會劈腿的真正理由」 吳謹言「戒指黏膠帶」防止再噴飛　負評一片被批：太做作 沒到下午妝就花？想畫出完美底妝，「5大地雷」千萬別踩 婚後把老婆當傭人的4大星座男！金牛要求很多、射手下班就懶得動 星巴克推出「台灣限定芋泥布丁」！夢幻紫包裝、滿滿芋頭顆粒手刀快搶 不用到台北！桃園人必朝聖的7家潮店　逛完直接榨乾錢包

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面