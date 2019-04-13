不用到台北！桃園人必朝聖的7家潮店　逛完直接榨乾錢包

相信有很多住桃園的潮流玩家們，想添購身上的裝備行頭時，往往會因為距離台北不遠的關係，所以大多會選擇搭車北上逛街購物，但不說你可能還不知道，在桃園地區更有不少店鋪，就連住在台北的潮流玩家們，都會特地下去朝聖呢！



image via SoleStage Taiwan / SoleStage Taiwan

這回筆者便嚴選了「7 間」，無論是本地人還是外地人來到桃園一定要特別朝聖的店鋪，當中包含了潮流買取店、波鞋專賣店，甚至連在地滑板店都幫你尋覓完成，只能說看到這篇文章的朋友，你的錢包可要當心了！

Select 01_ 「桃園 OG 買手店」





image via AirRoom 中壢店

從 2008 年就開始經營的 Airroom，絕對稱得上是桃園地區最 OG 的潮流店鋪，其位於中壢火車站附近中平商圈的 2 樓，你想得到的各式火熱的潮流品牌，如 Supreme、BAPE、PALACE、VLONE 在這裡都找得到！



image via @airroom_shop

而多年努力的經營之下，在海外各地也累積了一定的品牌人脈，除了提供穩定的商品貨源外，目前也有美日品牌代購的服務，如果看到國外限定發售的潮流單品，找他們幫忙處理準沒錯！

店鋪位置：桃園市中壢區中平路 64 號 2 樓

營業時間：13:30-22:00 ( 六日 12:30-22:00 )

連絡電話：03-4223535

Select 002_「 WTAPS 台灣支部」



image via HOPE STORE 希望商店

始於 2012 年的 HOPE 希望商店，最早是以網路賣場的方式經營，直至 2015 年才選址在中原夜市成立實體店鋪，並專職販售 WTAPS & Supreme 等美日潮牌為主，除了會定期帶來當季新款商品、提供代購服務之外，尋找品牌舊款的經典商品更是他們的強項！

▲2019 春夏 WTAPS 最火熱的單品 ─ WTAPS MODULAR JK（圖／HOPE STORE 希望商店）

此外，店鋪主理人對於 WTAPS 的熱愛，也是台灣圈內玩家耳熟能詳的，而店內所販售的系列單品更是驚人，就如同官方臉書封面照片顯示的一樣 ─ WTAPS 台灣支部，絕對是喜歡 WTAPS 的朋友要親自朝聖的店鋪！

店鋪位置：桃園縣中壢區大仁四街 11 號 2 樓

營業時間：17:00-23:00

Select 003_「LA知名鞋鋪台灣分店」



image via SoleStage Taiwan

位於桃園爐竹的 SoleStage，正是那間美國 LA 知名鞋鋪 SoleStage 的台灣分店，其主理人 夏嘉歡 更是有「美國最強華人鞋頭」之稱號 ，就連知名鞋頭藝人 DJ Khaled、Higher Brother 等人都是店內的常客。

▲後面的鞋牆比手上的 YEEZY 還要搶眼呢……（圖／SoleStage Taiwan）



雖然台灣分店的地理位置有些詭異，但這裡販售的波鞋可不會讓你失望，你想得到的鬼罕限定款這裡都找得到，其中數量更是相當驚人；至於貨源的部份也不用擔心，都是 100% 美國公司貨，如果你有尋覓已久遲遲未能入手的夢想波鞋，來這裡走走說不會有意外的收穫唷！

店鋪位置：桃園市蘆竹區大興路 233 號 2 樓

營業時間：13:00-20:30 ( 六日 14:00-20:30、二四店鋪公休 )

連絡電話：03-3231664

Select 004_ 「連鎖潮流買取店」



image via 玉米潮流本舖(Sweet Corn)

開幕於 2015 年、位於中壢火車站附近的 玉米潮流本舖中壢店，和全台的 玉米潮流本舖 一樣，就是以販售各式潮流服飾、鞋款為主，不論是好搭平價的基本款，還是鬼罕稀少的聯名款這裡都找得到！

此外，如果有在網路上看到，中壢店內所沒有販售的商品，也歡迎和店鋪中的 Staff 詢問，因為玉米潮流本舖所有分店的商品，都是互通有無的！

店鋪位置：桃園市中壢區永樂路 31 號

營業時間：13:00- 21:00

連絡電話：03-4272119

Select 005_ 「軍工裝古著選物店」



image via Smoka Vintage

Smoka Vintage 是桃園 OG 街頭店鋪 Smoka 於 2017 年底所開設的古著買取店鋪，以販售早期 70’s / 80’s 的 VINTAGE 服裝、古董包以及配件為主，其中軍工裝的系列單品，更是這裡所主打的風格！



image via Smoka Vintage

店鋪中所出現的每樣單品，都是可遇不可求，在其背後都有屬於它的特色和故事，而逛完的朋友可別錯過店鋪旁的 smoka 本店，在裏頭可以找到各式街頭、滑板等風格的品牌，下回來到桃園請務必朝聖，因為可以一次逛到兩種風格不同的店舖唷！

店鋪位置：桃園市中正路 77 巷 6 號

營業時間：13:00-2200

連絡電話： 03-3340033

Select 006_「桃園 OG 板店」



image via PANIC Skateboarding

開業於 2008 年的 PANIC SKATEBOARDING，是桃園地區的 OG 滑板店鋪，成立的初期是經營滑板品牌硬體、服飾跟同名自創品牌為主，而這間店鋪成立的宗旨，就是為了集結桃園區各個地方滑板人族群的連結，讓桃園區滑板人變成一家人！

image via PANIC Skateboarding

此外，在 2018 年 11 月時，PANIC SKATEBOARDING 也以嶄新的店面，呈現更加舒適的購物環境；而店鋪的位置也相當好找，就在桃園火車站對面的巷弄中，下次來到桃園千萬不要錯過這個屬於「滑板人的天堂」！

店鋪位置：桃園市桃園區武昌街 21 號

營業時間：14:00-2200

連絡電話： :03-3317854

Select 007_ 「桃園在地滑板名所」





image via Free Bird

成立於 2012 年的 Free Bird，是桃園在地的滑板名所，除了有販售各式滑板品牌的硬體、服飾之外，自家出品的 Free Bird 系列滑板硬體和服飾也是一大亮點，其堅持手繪的原創美式，更是在全台各地累積不少死忠的支持者。



image via Free Bird

與其說 Free Bird 是一間滑板店，用滑板俱樂部來形容會更貼切，因為他們每年都會舉辦各式比賽和活動，來讓大家聚在一起玩滑板；同時每周三晚上也會固定在自家的 The Nest of Free Bird 室內滑板場，進行免費的滑板教學，想和他們一起玩滑板的朋友可別錯過了！

店鋪位置：桃園市中壢區中平路 125 號

營業時間：12:00-2200

連絡電話： 03-4257539

※本文由 COOL-STYLE 潮流生活網 雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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