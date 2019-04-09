依照臉型綁馬尾，不同高度差很大　晉升完美側顏女神

馬尾綁對，能提升整個人的顏值！覺得五官變立體、臉變小，但什麼樣的馬尾適合自己呢？下面，針對不同高度的馬尾與臉型作分析，快來找出讓你顏值飆到最高點的馬尾位置吧～

高點馬尾：適合圓臉

高點馬尾，從側面看髮流都是「向上」的，不僅有精神、更能拉長臉型，圓臉女生綁起來五官更精緻鮮明！髮量較少的人，建議可以先行製造捲度，綁起來更好看，修飾效果也更好～

若下巴比較有肉、側面厚度明顯，建議需要利用空氣瀏海、小碎髮來增加頭髮的覆蓋率，覆蓋率大、臉就小了！

長臉、或像吳謹言一樣上半臉寬+下半臉窄的人，請盡量避免高點馬尾，從側面看整個臉會像新月一般，讓下巴更突出！

中點馬尾：適合長臉，能增加側面寬度

中馬尾綁起來時，髮流幾乎是平行的，能增加側臉寬度，這是長臉的女神髮型，圓臉、方臉千萬別碰！

值得注意的是，正因為會增加側面的寬度，在綁的時候「頭頂一定要鬆+利用小碎髮修飾側兩側／耳環」，避免整個頭形看起來就會太過方正，頭變大～

低點：適合方臉、菱形臉，修飾力最高

髮流向下的低馬尾可慵懶隨性、可溫柔優雅，在下巴與顴骨附近可做許多變化與修飾，故修飾力極佳，是所有馬尾中最不挑臉型的，尤其友善方臉、菱形臉、圓臉！

不過，下巴後縮的人並不建議，這會使得嘴巴看起來更突出，下巴位置的厚度增加，整個人上半身看起來變厚的！

從側面看鼻尖、嘴唇、下巴若能連成一線，恭喜你完美側顏；下巴後縮則指的是三點連線後，下巴連不起來（圖右蔡依林就差一點，不過東方人多數都是這樣），會使得嘴巴看起來比較前面，有小暴牙的感覺！

文／美人圈 圖／翻攝自曾之喬粉絲團、蔡依林粉絲團、簡廷芮粉絲團、吳謹言微博、隋棠粉絲團、許路兒粉絲團、Angelababy粉絲團

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