懂・時尚／Marc Jacobs曾被開除又如何？走過30年時尚路

▲很多很多年前的Marc Jacobs（左），與近期自拍（右）。（圖／翻攝themarcjacobs IG）

記者林明瑋 / 台北報導

設計師Marc Jacobs和男友Charly Defrancesco在紐約舉辦婚禮，55歲迎來第二春，他描繪出的生活是在家看電視、和狗玩，自己都形容是人生新的一頁。目前他專心經營同名品牌MARC JACOBS（MJ），近期的熱門款是相機包，青春得很，其實MARC JACOBS已經走過33年，是不是比想得還久？

▲Marc Jacobs（左）和Charly Defrancesco在紐約舉辦婚禮，頻頻放閃。（圖／CFP）

Marc Jacobs的作品洋洋灑灑，也許你記得LV的塗鴉包、櫻花包，或者曾經是遇到MARC BY MARC JACOBS的店都要進去逛一圈，買一條項鍊、一個化妝包都開心，到美國玩更是不能錯過，20美金左右就能買到T恤，當然要多囤幾件。最近你可能在決定要不要買相機包、哪個顏色才好，Marc Jacobs的設計，就這麼陪了我們很多很多年。

▲MARC JACOBS近幾季熱賣的相機包。（圖／翻攝marcjacobs IG）

算是少年就得志的Marc Jacobs，還在念帕森設計學院（Parsons School of Design）時就開始事業，畢業作不但獲得多個獎項，同時間受到紐約精品店Charivari創辦人Barbara Weiser、Reuben Thomas公司的Robert Duffy等時尚人士青睞，1986年，Robert Duffy和Marc Jacobs攜手創立品牌，至今仍是拍檔。

▲1995年，Marc Jacobs曾為ICEBERG JEANS當模特兒。（圖／翻攝themarcjacobs IG）

品牌創立，Marc Jacobs由此開始發展、成名，1987年獲得CFDA新人獎、1991年拿下CFDA最佳女裝設計師大獎，明明是金童，卻曾因為走得太前面，被炒過魷魚，那是1993年，他為執掌的美國品牌Perry Ellis設計了Grunge（油漬搖滾）系列，把街頭、次文化等搬上高級時裝伸展台，還在服裝上運用了諷刺漫畫，完全顛覆當時的想法，這下不得了，Perry Ellis完全無法接受，只好讓他下台。

▲1993年凱特摩絲穿Marc Jacobs為Perry Ellis設計的油漬搖滾系列走秀（左），2018年這套服裝重現（右）。

關了一扇門無所謂，還有更大的一扇窗開著，1997年他接下LOUIS VUITTON（路易威登）創意總監大位，LV的服裝系列在他手上誕生，讓百年老牌有了新血脈，風光不在話下。他自己的MARC JACOBS也同時並行，2005年的Stam包更讓品牌飛黃騰達，在全球明星、名人們追捧下，熱賣到斷貨。

▲曾是爆款的MARC JACOBS Stam包。

但對於一般人來說，MJ仍屬高端昂貴，Marc Jacobs會知名度飛漲，一定要提到已經完成「階段性任務」、被暱稱為小Marc 的MARC BY MARC JACOBS（MMJ）。

2001年成立，至2015年結束併入MJ，運用很多的復古、可愛元素，布質包款甚至台幣萬元有找，可愛的飾品、髮圈、化妝包，都打中女孩心坎，Miss Marc娃娃圖案隨著季節變化造型，更令人無法抵抗，MMJ在百貨同一層樓的店鋪中，經常是業績最佳的「樓冠」，成就了一段極美好的時光。

▲這些MARC BY MARC JACOBS時代的設計，你還記得嗎？

Marc Jacobs與事業夥伴Robert Duffy版圖很廣，也不局限於服裝配件，陸續發展出Little Marc童裝、BOOKMARC書店，還有化妝品及香水系列等等，2007年推出的Daisy小雛菊香水熱賣至今已成招牌經典。

▲BOOKMARC書店、彩妝、香水。（圖／翻攝MARC JACOBS官網、marcjacobs IG）

離開了LV、結束了MBMJ，經歷過高潮起伏，三分之一世紀的時間讓Marc Jacobs從年輕小夥子變成中年大叔，他回歸專注於一手打造的MARC JACOBS，不管是現實考量還是真心規劃，這都好似人生的一種循環，在一陣瘋狂之後總要選條安定的路走。

結婚對於Marc Jacobs的設計或事業，不會有什麼影響，只是藉機翻出他的時尚史，回憶一下那些年的記憶與篇章。

▲2018年，MARC JACOBS推出Redux Grunge Collection，重新推出1993年被視為大叛逆的油漬搖滾系列，他也穿上最愛的T恤自拍。（圖／翻攝MARC JACOBS官網、themarcjacobs IG）

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