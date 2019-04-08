盤點手錶控王陽明的5款腕錶收藏　勞力士「紅字水鬼」他都有

手錶對於現代人來說，不再只是單純的隨身配件，它更是一種反應個人品味的象徵。繼樂哥余文樂要告訴你 ‧ 男人不只要懂穿搭，還要懂得有隻好錶！潘帥潘瑋柏的「腕錶收藏」，就連 G-SHOCK 也要萬把塊！？之後，今回一起來看看演藝圈另一個超級手錶控 – 王陽明 Sunny。

▲愛錶成痴的王陽明曾透露自己最喜歡具有運動、現代設計感的樣式。

Patek Philippe Nautilus Ref. 5712/1A

「錶王」百達翡麗 Patek Philippe 旗下的不鏽鋼運動錶款金鷹系列 Nautilus，自 1976 年問世以來一直是優雅運動腕錶的縮影。獨特的非圓非方錶殼設計靈感取自八角型輪船舷窗的造型，不鏽鋼鍛造結構與水平壓紋錶盤，更深受愛錶人士的追捧。

而王陽明擁有的這只帶有月相、指針式日期、動力儲存的 Nautilus 5712/1A 建議售價為 121.3 萬，但隨著近年運動錶風潮的盛行，一錶難求，聽說排上 2-3 年還不見得拿得到貨哩！厲害～

Rolex Explorer II Ref. 1655

專為運動冒險人士所設計的 Rolex 探險家二號 Explorer II 初次現身是 1971 年，採用固定鏤刻式錶圈、 Calibre 1575 機芯，以及獨特的橘黃色 24 小時顯示指針。而且據說 Explorer II Ref. 1655 只有前三年所生產的款式是配備橘黃色指針，之後就都改成紅色，因此王陽明擁有的這只 Explorer II Ref. 1655 在稀有性和價格上都屬於夢幻級逸品喔！

Rolex Submariner Ref. 1680

熱愛海洋，喜歡潛水的王陽明，有只 Rolex Submariner 潛航者型腕錶系列當然是再適合不過了。而這只 1966 年發表的 Ref.1680「紅字水鬼」則是 Submariner 系列首次加上日期視窗及日期放大鏡的款式，錶盤上「 200m=660ft 」將米數標誌於英尺前面的標記也是極稀有，被勞力士迷親切地稱為 MF（Meter First）。

Rolex Daytona Ref.116500

以「世界速度之都」Daytona 為名的 Rolex Daytona，同樣也是近期炙手可熱的不鏽鋼運動錶款代表之一，更重要的是這可是蔡詩芸送給他的生日禮物，意義非凡！

※本文由 COOL-STYLE 潮流生活網 雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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