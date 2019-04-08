fb ig video ETtoday search mobile

法比歐很會！曾花一個月寫情書送女友　還藏「超浪漫意義」

> >

▲快聽！法比歐深情朗讀小王子鋼筆上的字句！（影／記者楊坊士攝）

記者楊坊士／台北報導

Montblanc（萬寶龍）推出第二款的小王子書寫工作，邀請型男法比歐搶先體驗。因為爸爸是藝術家身份，他從小就會寫信、卡片送給家人，那有寫過情書送給女友過嗎？他分享曾當一個月、沒有手機的背包客，在一本書上寫滿心情，「我可能沒有天天聯絡，但每天都在想她。」

▲法比歐出席萬寶龍活動（圖／品牌提供）

▲法比歐變身飛行員出席萬寶龍活動。（圖／品牌提供）

▲法比歐用萬寶龍鋼筆寫中文字（圖／記者楊坊士攝）

▲法比歐挑戰用鋼筆寫中文。（圖／記者楊坊士攝）

法比歐很重視書寫的溫度，若看到照片、手寫信都會很有感覺，彷彿能回到當下，加上要求完美的個性，他寫給家人的信還會打草稿。只不過最耗時間的，還是寫給女友的情書，是在泰國購買的一本書，將旅行上、聽音樂的心境都寫下。那女友收到的反應呢？他開心地回應：「(女友)很感動！」

▲法比歐出席萬寶龍活動（圖／品牌提供）

▲萬寶龍推出第二代小王子鋼筆，三款都有字句。最上面的Solitaire Doué書寫工具用上棕色壓印皮革，售價40,100~58,400元。（圖／品牌提供）

繼2018年萬寶龍推出大師傑作系列小王子特別款書寫工具後，現在獻上第二款，以小王子在沙漠中遇到的飛行員為主軸，筆身上能看到沙丘、小王子、及飛行員的故事場景；筆尖上則有小王子要求飛行員所畫的綿羊。整體也改以沙漠棕為主色，與以往黑色有鮮明區別。

▲法比歐出席萬寶龍活動（圖／品牌提供）

▲筆尖有綿羊圖案、棕色樹脂也相當特殊。（圖／品牌提供）

每一款書寫工具皆鐫刻一顆黃色亮漆星星，呼應小王子告訴飛行員的話：「只要抬頭仰望星星，就能記起他的笑容。」而筆蓋處還鐫刻簡短句子子：「Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants. Mais peu d’entre elles s’en souviennent（很多大人曾經都是小孩子，只是他們忘記了）」，時時刻刻人們要保有赤子之心。

▲法比歐出席萬寶龍活動（圖／品牌提供）

▲萬寶龍SOGO復興館專賣店以原木色調，呈現優雅質感。（圖／品牌提供）

同時萬寶龍的SOGO復興館專賣店也全新開幕，使用低調又優雅的原木色彩，打造明亮、寬敞的空間。這間店更是品牌全台首間設置Tech Wall數位智能展示空間的專賣店，可以充分體驗SUMMIT智能腕錶、數位擴增筆記本等數位化產品。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

法比歐, 萬寶龍, Montblanc, 小王子, 鋼筆, 飛行員
fashion.net

熱門文章

香奈兒引領疊戴珠寶風潮　菱格紋手環再添新鮮貨

設計師忙什麼／周裕穎大學刻苦「夜縫」　師生戀娶辣妹學生

懂・時尚／Marc Jacobs曾被開除又如何？走過30年時尚路

職‧訪／跨界做「包」仍有頑童心　公仔教父Michael Lau最怕長大

李曉涵不怕白色行李箱刮花　帶喬治傑生新歡旅行

2000元親自設計LONGCHAMP包　法國工坊製作2個月到貨

史上最水感！迪奧巨星唇膏推出超美24色，讓你絕不踩雷

香奈兒開幕趴！《鬼怪》金高恩露大腿　同場「阿使」李棟旭

風．LUXURY／宇舶表攻佔男人行頭！「皇金」錶配手環帥氣加倍

王大仁攜手UNIQLO　公開「內衣外穿」時尚法則

ET Fashion

推薦閱讀

被叫「資深男神」一秒傻眼！　李國毅強調：我外型都沒變

蕭敬騰在非洲「罕見解放胸肌」！　西裝內大膽中空超養眼

彭于晏、高以翔都落榜！　櫻花妹選出「2019台灣5大男神」

瘦不下來都是妹妹害的？國外研究：身為姊姊肥胖機率高達29％ 南韓女神一年狂甩28公斤！5大心得：三餐吃飽、健身不超過半小時 一直唸男友只會感情疏遠！女人必學4個聰明管男人的小手段 這背影太勵志！櫻花妹狠甩27kg靠飲食「4招」，居然連酒都能喝 楊謹華早餐吃一顆烤馬鈴薯與水煮蛋　簡單作法公開 奧斯塔羅12星座一周運勢0408-0414　雙魚正桃花降臨、天秤花錢消災 快點討抱抱！　日研究：能紓壓、止痛效果是嗎啡的6.5倍

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面