法比歐很會！曾花一個月寫情書送女友　還藏「超浪漫意義」

▲快聽！法比歐深情朗讀小王子鋼筆上的字句！（影／記者楊坊士攝）

記者楊坊士／台北報導

Montblanc（萬寶龍）推出第二款的小王子書寫工作，邀請型男法比歐搶先體驗。因為爸爸是藝術家身份，他從小就會寫信、卡片送給家人，那有寫過情書送給女友過嗎？他分享曾當一個月、沒有手機的背包客，在一本書上寫滿心情，「我可能沒有天天聯絡，但每天都在想她。」

▲法比歐變身飛行員出席萬寶龍活動。（圖／品牌提供）

▲法比歐挑戰用鋼筆寫中文。（圖／記者楊坊士攝）

法比歐很重視書寫的溫度，若看到照片、手寫信都會很有感覺，彷彿能回到當下，加上要求完美的個性，他寫給家人的信還會打草稿。只不過最耗時間的，還是寫給女友的情書，是在泰國購買的一本書，將旅行上、聽音樂的心境都寫下。那女友收到的反應呢？他開心地回應：「(女友)很感動！」

▲萬寶龍推出第二代小王子鋼筆，三款都有字句。最上面的Solitaire Doué書寫工具用上棕色壓印皮革，售價40,100~58,400元。（圖／品牌提供）

繼2018年萬寶龍推出大師傑作系列小王子特別款書寫工具後，現在獻上第二款，以小王子在沙漠中遇到的飛行員為主軸，筆身上能看到沙丘、小王子、及飛行員的故事場景；筆尖上則有小王子要求飛行員所畫的綿羊。整體也改以沙漠棕為主色，與以往黑色有鮮明區別。

▲筆尖有綿羊圖案、棕色樹脂也相當特殊。（圖／品牌提供）

每一款書寫工具皆鐫刻一顆黃色亮漆星星，呼應小王子告訴飛行員的話：「只要抬頭仰望星星，就能記起他的笑容。」而筆蓋處還鐫刻簡短句子子：「Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants. Mais peu d’entre elles s’en souviennent（很多大人曾經都是小孩子，只是他們忘記了）」，時時刻刻人們要保有赤子之心。

▲萬寶龍SOGO復興館專賣店以原木色調，呈現優雅質感。（圖／品牌提供）

同時萬寶龍的SOGO復興館專賣店也全新開幕，使用低調又優雅的原木色彩，打造明亮、寬敞的空間。這間店更是品牌全台首間設置Tech Wall數位智能展示空間的專賣店，可以充分體驗SUMMIT智能腕錶、數位擴增筆記本等數位化產品。

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