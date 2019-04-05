蕭敬騰在非洲「罕見解放胸肌」！　西裝內大膽中空超養眼

▲蕭敬騰這組非洲大片，實在太好看啦～（圖／翻攝自www.marieclaire.com.tw）

記者楊坊士／台北報導

習慣包緊緊的「老蕭」蕭敬騰，最近似乎開始解放穿衣尺度，因雜誌《美麗佳人》之邀，他前往非洲辛巴威萬基國家公園拍攝4月號封面。而在其中一款封面上，他大膽「中空」，西裝外套內什麼都沒穿，難得露出微微的胸肌線條，立刻電到網友留言：「好性感！」

▲胸肌線條可說是超罕見！（圖／翻攝自www.marieclaire.com.tw）

先前表示不喜歡讓大家看到身材的蕭敬騰，多以長袖、長褲示人，在這兩年陸續露出手臂、大小腿等，每每都成為話題。而這次在許多當地人陪襯下，他大膽裸穿GUCCI佈滿GG Logo圖樣西裝外套，解放神秘的V字領域，露出胸肌與白皙肌膚，十分搶眼。

▲蕭敬騰服裝色系呼應當地景色。（圖／翻攝自www.marieclaire.com.tw）

其他張造型裡，蕭敬騰服裝皆與充滿原始面貌的風景做呼應，淡藍色絲質襯衫配上卡其色西裝褲，彷彿把非洲的天空與土地穿上身，畫面相當協調。他表示心情是「很平靜、非常舒服」，也顛覆以往認知的非洲，「其實這邊對保留自然生態，是很有理想、計畫性。」

▲蕭敬騰很喜歡非洲具有滿滿生命力。（圖／翻攝自www.marieclaire.com.tw）

蕭敬騰在受訪時，還分享一隻獅子緩緩靠近他與工作團隊乘坐的車子，「(當時)造型師褲子應該是濕的，又緊張、又很興奮看到這場景。」

▲蕭敬騰推薦一生必去非洲體會看看。（圖／翻攝自www.marieclaire.com.tw）



這裡也跟動物園的景象截然不同，他說：「你知道(動物園)並不屬於牠們，這裡一切都很珍貴，一個人類與動物共存的地方。」還大推每個人都該來一趟，「會有很多靈感，可能會找到最初的自己。」

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