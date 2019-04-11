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Patagonia拒絕來自華爾街的訂單！宣示：不跟破壞生態的企業合作

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編輯／Duke

Patagonia（巴塔哥尼亞）是一間來自美國加州的戶外運動品牌，自創立以來致力推動環保運動，並將獲利的1％銷售額或是10％的利潤捐給環保組織。而Patagonia的Fleece（抓毛絨）布料背心，受到華爾街的金融與科技公司喜愛，最近，Patagonia正式拒絕來自華爾街的訂單，並傾向跟具有B Corp認證與環境優先的企業合作。

▲Patagonia。（圖／翻攝自Patagonia）

▲華爾街的企業非常喜歡Patagonia的Fleece背心。（圖／翻攝自Patagonia）

Patagonia會拒絕來自華爾街的訂單，原因為品牌的宗旨「We're in business to save our home planet.」。他們不與破壞環境的任何企業合作，而B Corp即為營利事業對社會環境的貢獻度與影響力通過B Lab的評估，並且承諾將B Lab要求的環境規章納入公司後，所頒發的證書，其中Patagonia便是B Corp的一員。

▲Patagonia。（圖／翻攝自Patagonia）

▲Patagonia對於地球環境有巨大的貢獻。（圖／翻攝自Patagonia）

對於地球的環境不遺餘力是Patagonia的品牌宗旨，而他們也將石化業以及採礦業列入破壞生態的企業，其中，還透露拒絕與部份的宗教團體和政治團體合作，對於社會有這般貢獻的Patagonia，完全就是模範企業的代表！

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關鍵字：

Patagonia, 環保, BCorp, 華爾街, 戶外運動, 美國, Fleece
fashion.net

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