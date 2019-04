Patagonia拒絕來自華爾街的訂單！宣示：不跟破壞生態的企業合作

編輯/Duke

Patagonia(巴塔哥尼亞)是一間來自美國加州的戶外運動品牌,自創立以來致力推動環保運動,並將獲利的1%銷售額或是10%的利潤捐給環保組織。而Patagonia的Fleece(抓毛絨)布料背心,受到華爾街的金融與科技公司喜愛,最近,Patagonia正式拒絕來自華爾街的訂單,並傾向跟具有B Corp認證與環境優先的企業合作。

▲華爾街的企業非常喜歡Patagonia的Fleece背心。(圖/翻攝自Patagonia)

Patagonia會拒絕來自華爾街的訂單,原因為品牌的宗旨「We're in business to save our home planet.」。他們不與破壞環境的任何企業合作,而B Corp即為營利事業對社會環境的貢獻度與影響力通過B Lab的評估,並且承諾將B Lab要求的環境規章納入公司後,所頒發的證書,其中Patagonia便是B Corp的一員。

▲Patagonia對於地球環境有巨大的貢獻。(圖/翻攝自Patagonia)

對於地球的環境不遺餘力是Patagonia的品牌宗旨,而他們也將石化業以及採礦業列入破壞生態的企業,其中,還透露拒絕與部份的宗教團體和政治團體合作,對於社會有這般貢獻的Patagonia,完全就是模範企業的代表!

