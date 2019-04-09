淡雅卻超顯白！「令和色」彩妝讓你一秒化身溫柔小姐姐

▲三款代表色，獲得一致好評，更具有濃濃的日本情懷。（圖／翻攝自JAFCA官網、Pinterest，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

日本平成時代結束，宣告著「令和」時代的開始！日本流行色協會（JAFCA）日前公布新年號的代表色為梅、堇、櫻，選擇這三款春季花卉，寓意著美好永存，給人溫暖、柔和氛圍，彩妝也不約而同推出溫柔療癒色，看似淡雅卻意外襯托膚色。

日本流行色協會（JAFCA），總在皇室結婚、換代等重要時刻，挑選代表色表達祝福，日前正式公布新年號「令和」代表色為帶紫粉紅調的「梅」、暗紫色「堇」，及粉嫩的「櫻」三色。

梅：中色調帶紫粉紅，孟賽爾值3.4RP 7.4/6.8

堇：暗色調紫，孟賽爾值7.1P 2.9/3

櫻：粉色調帶紫粉紅，孟賽爾值2.8RP 8.8/2.7

▲令和色彩妝給人清爽溫柔氣息。（圖／品牌提供）

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