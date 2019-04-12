日本「吉卜力公園」2022年開幕！《龍貓》小梅的家、霍爾的城堡都神還原了

編輯／JJ 圖／翻攝自愛知縣官網、《龍貓》

宮崎駿早期的幾部經典動畫電影，像是《霍爾的移動城堡》、《魔法公主》、《龍貓》等等都深植人心，是大家童年珍貴的回憶。日本愛知縣與吉卜力工作室將合作打造最夢幻的「吉卜力公園」，粉絲們終於有機會能置身最愛的電影場景了！主題公園預計於2022年開幕，現在開始存錢不為過吧！

吉卜力公園是由愛．地球博記念公園加以改造而成，將分為5個園區「青春之丘區」、「吉卜力大倉庫區」、「物怪之里區」、「魔女之谷區」以及「咚咚吭森林區」。

＃青春之丘區



是從入口進來第一個園區，還能搭乘超酷的建築電梯上瞭望台觀賞景色，這個區域以《霍爾的移動城堡》作為藍本，還有《心之谷》中的古董店「地球屋」，光是入口就已經夠讓人興奮了！

＃吉卜力大倉庫區



吉卜力大倉庫區是由原先的溫水游泳池空間改造而成，充滿懷舊風的建築混和了日式與西式，這邊主要是親子互動區，包括兒童樂園、展示室及影像展示室等設施，還會展示多個吉卜力作品，還有商店與咖啡廳，粉絲注意！《龍貓》裡的貓巴士也會在這邊喔～

＃物怪之里區



還記得《魔法公主》裡面的達達拉城嗎？物怪之里區便是重現了達達拉的風貌，電影中有點恐怖的「邪魔神」和「乙事主」也會出現在這邊，當然只是形象裝置而已囉～這裡還能體驗傳統木炭燒烤，十分有趣。

＃魔女之谷區



顧名思義，這裡將會充滿魔法！以《霍爾的移動城堡》與《魔女宅急便》為主軸，建築以「北歐」美學為設計靈感，彷彿就身處於北歐小鎮呢！還有許多遊戲設施可以玩～

＃咚咚吭森林區

這區非常適合散步、放鬆的漫遊，核心景點就是百分百還原的《龍貓》中小月和小梅的家，後方的步道小徑通往樹林，是個愜意的好去處。

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