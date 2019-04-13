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耍廢必備超巨大「懶骨頭沙發」　假日就是要陷在裡面發懶

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▲巨大懶骨頭。（圖／翻攝自lovesac.com）

▲超巨大「懶骨頭沙發」耍廢必備。（圖／翻攝自lovesac.com）

編輯／Ping　圖／翻攝自lovesac.com、IG@lovesac

相信一定有不少人跟編輯一樣，每到假日就只想躺在沙發上發爛吧～美國家居品牌Love Sac推出超巨大的懶骨頭沙發，不僅可以坐在上面看電視，還可以窩在上面好好睡個午覺喔！絕對是懶人必備啊。

這款巨大懶骨頭沙發有非常多尺寸，不管是要一個人獨佔，還是情侶甚至是兩大兩小的家庭都可以躺在上面，全家一起呆在上面耍廢一定超幸福～

▲巨大懶骨頭。（圖／翻攝自lovesac.com）

▲巨大懶骨頭。（圖／翻攝自lovesac.com）

▲巨大懶骨頭。（圖／翻攝自lovesac.com）

▲以後下班，應該只想回家飛撲到這顆巨大懶骨頭上面吧。（圖／翻攝自IG@lovesac）

美國家居品牌Love Sac之所以說這款是全世界最舒服的沙發，原因是它與一般沙發的填充物不同，裡面填裝一種叫做Durafoam™的專利混合物，不僅讓人感受不到顆粒感，躺上去還超舒適，重點是它超耐跳，完全不用怕孩子們會毀掉它。

外層的布不僅可以拆下來清洗，還有許多不同的材質可以依照季節變化、喜好去挑選，舒適度提升，讓人完全離不開它，好想要擁有這顆耍廢神器啊（立馬對男友發射買給我光波）。

▲巨大懶骨頭。（圖／翻攝自lovesac.com）

▲巨大懶骨頭官網售價（衣尺寸）為US$280～$1,360（NT$8,626～$41,901）。（圖／翻攝自IG@lovesac）

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關鍵字：

懶骨頭, 傢俱, 沙發, 家居, 美國, 假日, 耍廢
fashion.net

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