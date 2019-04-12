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熱搜5款最夯的「蜜桃腮紅」　小花激似色替代品百元價就能買到

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今年最流行的「蜜桃色」腮紅不僅顯氣色，更是不挑皮，一抹就超顯白！以下就為大家搜出各大專櫃的「蜜桃色」平價替代腮紅！不只有部落客大推的NARS、MAC，甚至連最夯的小花腮紅平價替代款都在這！讓你不傷荷包也可以變仙女！

▲腮紅平價替代品。（圖／美人圈）

1、innisfree隨心漸變腮紅粉 ＃CN4 落日迷醉，NT＄259

激似款：SUQQU 晶采淨妍頰彩 ＃01 Tsubomizaki 7.5g　NT＄1725

▲腮紅平價替代品。（圖／美人圈）

▲漸層設計還能看心情使用～（圖／翻攝自IG@suqqu_official、innisfree官網）

這顆是innisfree今年推出的情人節限定腮紅，不止一上市就被瘋搶，甚至超多美妝博主將它喻為平價版的SUQQU漸層腮紅＃01～不只粉質細緻，漸層也超美！只是因為比較容易飛粉，所以取粉時要小心！

2、 Wet N Wild 幻彩陶瓷肌頰彩 ＃美味杏 5.85g，NT＄139

激似款：NARS 炫色腮紅 ＃Luster 4.8g，NT＄914

▲腮紅平價替代品。（圖／美人圈）

▲氣質小姐姐顏色。（圖／翻攝自IG@sotitch、pinterest）

這塊不僅是一個超溫柔的蜜桃膚色，更是nars ＃luster的替代款！不管任何季節都適合的腮紅，不像橘黃色那麼明亮活潑，但一擦上就變成氣質小姐姐！只是這顆腮紅比起＃luster的金色珠光較不顯眼，需要刷比較多次才看得出來！

3、 LA GIRL 單色腮紅 ＃491 just be you 7g，NT＄213

激似款：MAC 時尚腮紅 ＃melba 3.2g，NT＄731

▲腮紅平價替代品。（圖／美人圈）

▲代購非常好找。（圖／翻攝自IG@bubblesxmakeup、pinterest）

雖然台灣並沒有進mac的＃melba，但是這顆腮紅可是在各個美妝部落客間瘋傳的熱門色啊！現在不用三百元就可以擁有它的相似款～就是la girls的＃491，不僅是黃皮也可以駕馭的蜜桃杏色，顯色度也超高！唯一的小缺點就是他的粉質略粗～比起mac會更顯毛孔，毛孔星人要小心使用！

4、essence英倫格調腮紅 ＃10小碎花女 4.5g ，NT＄119

激似款：倩碧花漾腮紅＃10果實棕 3.5g，NT＄880

▲腮紅平價替代品。（圖／美人圈）

▲小花也有替代品！（圖／翻攝自IG@sotitch、@lacordi_makecolor）

倩碧＃10果實棕是一個帶橘膚色調的土色腮紅，不只有非常細緻的珠光，因為是以膚色為基底，所以完全不挑皮！而他的替代色就在此！雖然比起倩碧＃10多了一點粉調，但是上臉後真的很自然～不過這顆腮紅會比較飛粉，且比較易碎，使用時要小心！

5、A’PIEU粉透果漾腮紅露 ＃BE01花漾年華 9ml，NT＄320

激似款：ADDICTION 肌嫩粉顏頰彩蜜 ＃11 12ml，NT＄800

▲腮紅平價替代品。（圖／美人圈）

▲腮紅露更能打造水潤感。（圖／翻攝自IG@dr_blairk、@beautyage_2012）

ADDICTION ＃11這罐腮紅液本身不帶珠光，加上它襯膚的暖桃色和服貼的質地，一擦上就給你超自然的好氣色～而A’PIEU家的東西一直是著名的cp值超高，又是專櫃評價替代款的常勝軍～這罐腮紅液的顏色和質地都和ADDICTION ＃11極相似！只是A’PIEU的更偏奶茶色一點～不過因為他它的顯色度沒有那麼好，需要多次疊擦才有ADDICTION＃11的效果喔～

文／美人圈

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美妝, 彩妝, 腮紅, 蜜桃色, 裸色, 平價替代品
fashion.net

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