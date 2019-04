熱搜5款最夯的「蜜桃腮紅」　小花激似色替代品百元價就能買到

今年最流行的「蜜桃色」腮紅不僅顯氣色,更是不挑皮,一抹就超顯白!以下就為大家搜出各大專櫃的「蜜桃色」平價替代腮紅!不只有部落客大推的NARS、MAC,甚至連最夯的小花腮紅平價替代款都在這!讓你不傷荷包也可以變仙女!

1、innisfree隨心漸變腮紅粉 #CN4 落日迷醉,約NT$259

激似款:SUQQU 晶采淨妍頰彩 #01 Tsubomizaki 7.5g NT$1725

▲漸層設計還能看心情使用~(圖/翻攝自IG@suqqu_official、innisfree官網)

這顆是innisfree今年推出的情人節限定腮紅,不止一上市就被瘋搶,甚至超多美妝博主將它喻為平價版的SUQQU漸層腮紅#01~不只粉質細緻,漸層也超美!只是因為比較容易飛粉,所以取粉時要小心!

2、 Wet N Wild 幻彩陶瓷肌頰彩 #美味杏 5.85g,NT$139

激似款:NARS 炫色腮紅 #Luster 4.8g,約NT$914

▲氣質小姐姐顏色。(圖/翻攝自IG@sotitch、pinterest)

這塊不僅是一個超溫柔的蜜桃膚色,更是nars #luster的替代款!不管任何季節都適合的腮紅,不像橘黃色那麼明亮活潑,但一擦上就變成氣質小姐姐!只是這顆腮紅比起#luster的金色珠光較不顯眼,需要刷比較多次才看得出來!

3、 LA GIRL 單色腮紅 #491 just be you 7g,約NT$213

激似款:MAC 時尚腮紅 #melba 3.2g,約NT$731

▲代購非常好找。(圖/翻攝自IG@bubblesxmakeup、pinterest)

雖然台灣並沒有進mac的#melba,但是這顆腮紅可是在各個美妝部落客間瘋傳的熱門色啊!現在不用三百元就可以擁有它的相似款~就是la girls的#491,不僅是黃皮也可以駕馭的蜜桃杏色,顯色度也超高!唯一的小缺點就是他的粉質略粗~比起mac會更顯毛孔,毛孔星人要小心使用!

4、essence英倫格調腮紅 #10小碎花女 4.5g ,NT$119



激似款:倩碧花漾腮紅#10果實棕 3.5g,NT$880

▲小花也有替代品!(圖/翻攝自IG@sotitch、@lacordi_makecolor)

倩碧#10果實棕是一個帶橘膚色調的土色腮紅,不只有非常細緻的珠光,因為是以膚色為基底,所以完全不挑皮!而他的替代色就在此!雖然比起倩碧#10多了一點粉調,但是上臉後真的很自然~不過這顆腮紅會比較飛粉,且比較易碎,使用時要小心!

5、A’PIEU粉透果漾腮紅露 #BE01花漾年華 9ml,NT$320

激似款:ADDICTION 肌嫩粉顏頰彩蜜 #11 12ml,NT$800

▲腮紅露更能打造水潤感。(圖/翻攝自IG@dr_blairk、@beautyage_2012)

ADDICTION #11這罐腮紅液本身不帶珠光,加上它襯膚的暖桃色和服貼的質地,一擦上就給你超自然的好氣色~而A’PIEU家的東西一直是著名的cp值超高,又是專櫃評價替代款的常勝軍~這罐腮紅液的顏色和質地都和ADDICTION #11極相似!只是A’PIEU的更偏奶茶色一點~不過因為他它的顯色度沒有那麼好,需要多次疊擦才有ADDICTION#11的效果喔~

文/美人圈

