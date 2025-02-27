韓網友評選「白皙天花板」4位女星！張員瑛自帶光感、舒華天生雪白

▲網票選「白皙天花板」的韓國女星。（圖／取自藝人IG）

圖文／CTWANT

被韓國網友評選擁有「白皙天花板」的韓國女星是誰？原來她們都出身女團，包括Karina、Winter、舒華、張員瑛，都憑藉極其白皙的肌膚成為粉絲心中的「白皙霸主」。她們的皮膚不僅天生白皙，還細膩無瑕，彷彿自帶打光效果！今天小編就要解析這四位的美白天花板女星的到底有多白還有他們的保養秘訣，讓你也能養成透白！

1.IVE 張員瑛

白皙程度：透亮牛奶肌，自帶光感

員瑛歐膩的皮膚不僅白皙，還帶有「內發光」的效果。 無論是在舞台上還是自然光下，她的肌膚總是透著光，宛如仙女般潔白，而且皮膚近照完全沒有任何暗沉問題，細膩度極高。

▲張員瑛。（圖／取自張員瑛IG）

皮膚狀態：皮膚彈嫩透亮，無毛孔可言。 內含光澤感，即使素顏也超亮白。

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先天不白，就要靠後天加碼努力！這款精華搭載Lumidose™鑽白聚光專利，除了貴婦光澤感，更有頂級保養的魔力，能重整膚色，提升肌膚光澤度，打造高級貴婦白皙肌！另外內含品牌的強項魚子微米激萃，讓你用最頂級奢華的成分保養美肌，讓皮膚猶如天生透亮般！

▲La Prairie 萊珀妮 鑽白魚子時空亮顏精萃20ml／21,500元。 （圖／品牌提供）

2. aespa Karina

白皙程度：冷白皮，仿佛帶有藍光

Karina的膚色是標準的冷白皮，甚至被粉絲形容為帶有藍光的冷色調白皙肌膚。每次在表演的強光或LED燈照射下，她的肌膚仍然顯得特別亮白，幾乎沒有任何色差。尤其是當她穿上黑色服裝或煙燻妝容搭配時，白皙肌膚的對比更強烈，營造出冷艷高級感。

▲aespa Karina（圖／取自Karina IG）

皮膚狀態：皮膚細膩光滑，毛孔幾乎不可見。帶有自然光澤，即使上了霧面妝感，依然會透出潤澤感。

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▲Dior 迪奧雪晶靈極透亮光采精華 30ml／5,300元。（圖／品牌提供）

3. aespa Winter

白皙程度：牛奶白皮，純淨無瑕

Winter的皮膚像牛奶一樣，呈現柔和、溫暖的亮白感。即使沒有特別打光，她的肌膚依然看起來乾淨透亮，毫無暗沉瑕疵。在許多無濾鏡的照片中，她的肌膚宛如白瓷一樣，淨白無暇。

▲aespa Winter。（圖／取自winter IG）

皮膚狀態：毛孔細小，皮膚細膩柔滑，Winter本人的皮膚透亮感極佳，妝容清透感強，肌膚不需要厚重底妝加持。

小編推薦美白精華： L’OCCITANE 歐舒丹白皇后光蘊透白精萃

這款精華內含普羅旺斯光之花繡線菊萃取，提升透亮感，讓肌膚看起來像Winter一樣，水嫩透白！加上能溫和煥膚，每天幫肌膚打理髒污，打造勻亮牛奶肌，另外它的質地輕盈親膚，不刺激，敏感肌可安心使用唷！建議搭配白皇后光蘊透白霜，夜間加強，打造純白透亮水光肌！

▲L’OCCITANE 歐舒丹白皇后光蘊透白精萃 30ml／2,980元 ；L’OCCITANE 歐舒丹白皇后光蘊透白霜 50ml／2,860元 （圖／品牌提供）

4. (G)I-DLE 舒華

白皙程度：珍珠光澤白，天生雪白

舒華的皮膚透著珍珠般的光澤，不僅白皙，還有自然的潤感。 在燈光下，肌膚會自然反光，呈現出細膩無瑕的質感。她幾乎不需要美肌濾鏡，就算是原圖狀態依舊驚人。

▲舒華。（圖／取自舒華 IG）

皮膚狀態：自帶「奶油肌」質感，水潤有光澤，皮膚天然好，幾乎沒有色素沉澱或痘疤。

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