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2019染髮最推「暖棕色調」　秀智最愛的髮色顯白掃黃不挑人

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說到2019的髮色，從去年開始就屬各個南韓髮型師都激推的暖棕色調，不僅非常適合黃皮女孩，連小麥肌也可以輕鬆駕馭，可以說是不挑膚色，每個人染都顯白襯膚的髮色！

▲秀智髮色。（圖／美人圈）

今天就看看髮型師推薦的變化款髮色有哪些吧！

＃自然棕色

這款自然棕就是秀智一直以來最愛的髮色，看似低調、不顯眼，但卻很修飾膚色、不挑人！

▲秀智髮色。（圖／美人圈）

自然棕也不像黑髮容易有沉重的感覺，會有種輕盈感很適合春夏，另外會讓看起來髮質軟軟的、很有氣質。

▲秀智髮色。（圖／美人圈）

＃薰衣草棕色

多加了一點紫色調的薰衣草棕，非常修飾泛黃肌膚，也是髮型師評選2019的髮色趨勢之一！

▲秀智髮色。（圖／美人圈）

特別的是薰衣草棕在室內光源下就像是一般棕色，但是室外自然光下、又會有隱隱約約的紫色感，非常有女人味，一秒溫柔小姐姐感！

＃煙燻灰棕色

如果你不愛暖棕那種色調的話，偏冷調的煙燻灰棕就推薦給你！雖然是冷色調、但是偏灰的棕色不會有顯黃的問題，反而會讓膚色有種透明感！

▲秀智髮色。（圖／美人圈）

＃亞麻暖棕色

擔心亞麻色會讓膚色顯黃嗎？試試看這種暖調筆調明顯的棕色調，肌入一點亞麻灰色，讓髮色看起來有透明感，非常不挑膚色，而且就算退色後也不會顯黃！

▲秀智髮色。（圖／美人圈）

髮色有亞麻調的話，也會讓髮質顯得特別好，輕柔的霧面感讓髮絲看起來很輕盈，髮量多的人更適合！

▲秀智髮色。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自IG@skuukzky、@6.28g、@fascinate_s、@haum_h、@hairwell_kang_ji_、@_jo_e7、i___minj

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

髮型, 髮色, 秀智
fashion.net

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