5雙美得冒泡的Air Max！氧氣紫、玫瑰粉　鞋櫃少的就是它

編輯／Duke 圖／翻攝自Sneakernews

這幾年的球鞋非黑即白，各位朋友是不是看膩了呢？最近，Nike的Air Max系列將推出許多顏色的款式，並且都非常唯美的配色，快點看看！

1.Nike Air Max 720「Pink Rise」

這雙粉紅玫瑰色的Nike Air Max 720，絕對能擄獲各位少女的心，設計上，鞋身採用全白設計，搭配粉紅玫瑰色的Air Max氣墊，穿起來一定超美，並提供女生尺寸，預計發售日期為4／11。

2. Nike Air Max 720「Oxygen Purple」

將要推出的除了粉色，還有這雙超美的紫色，就圖片看來，銀白色的鞋身與紫色的氣墊，營造出空氣的對比，也符合名稱Oxygen，意思為氧氣，並提供女生尺寸，預計發售日期為4／11。

3.Heron Preston X Nike By You Air Max 720／95

這是一個新的混血鞋款，使用當紅的Nike Air Max 720與經典的Nike Air Max 95，兩者結合在一起，其鞋身為Air Max 95，並運用透明的橘色外殼，鞋底則為透明的Air Max氣墊，必定成為爆款之一，並提供男生尺寸，預計發售日期為4／15。

4. Nike Air Max 97「Shanghai Kaleidoscope」

Nike公佈On Air設計計畫的地區冠軍後，這雙由上海的設計師茹秋石，所設計的Nike Air Max 97，立刻成為鞋頭們的目標，設計理念為雲朵，並提供男生尺寸，預計發售日期為4／13。

5.Nike Vapormax Flyknit 3.0「Laser Fuchsia」

Vapormax Flyknit系列，自2017年找來GD（G-Dragon）代言後，人氣居高不下，也正式在2019年邁入第3代，這雙採用大膽的紫紅色，搭配鞋身的白色，算是一個滿大膽的嘗試，並提供男生尺寸，預計發售日期為4／11。

看這幾雙唯美的鞋款，想必各位朋友正在摩拳擦掌，迎接上市的那一刻，不過，目前沒有發售店家的消息，喜歡的朋友，可能要再靜待消息出來囉！

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