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5雙美得冒泡的Air Max！氧氣紫、玫瑰粉　鞋櫃少的就是它

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編輯／Duke　圖／翻攝自Sneakernews

這幾年的球鞋非黑即白，各位朋友是不是看膩了呢？最近，Nike的Air Max系列將推出許多顏色的款式，並且都非常唯美的配色，快點看看！

1.Nike Air Max 720「Pink Rise」

▲air max系列。（圖／翻攝自Sneakernews）

這雙粉紅玫瑰色的Nike Air Max 720，絕對能擄獲各位少女的心，設計上，鞋身採用全白設計，搭配粉紅玫瑰色的Air Max氣墊，穿起來一定超美，並提供女生尺寸，預計發售日期為4／11。

2. Nike Air Max 720「Oxygen Purple」

▲air max系列。（圖／翻攝自Sneakernews）

將要推出的除了粉色，還有這雙超美的紫色，就圖片看來，銀白色的鞋身與紫色的氣墊，營造出空氣的對比，也符合名稱Oxygen，意思為氧氣，並提供女生尺寸，預計發售日期為4／11。

3.Heron Preston X Nike By You Air Max 720／95

▲air max系列。（圖／翻攝自Sneakernews）

這是一個新的混血鞋款，使用當紅的Nike Air Max 720與經典的Nike Air Max 95，兩者結合在一起，其鞋身為Air Max 95，並運用透明的橘色外殼，鞋底則為透明的Air Max氣墊，必定成為爆款之一，並提供男生尺寸，預計發售日期為4／15。

4. Nike Air Max 97「Shanghai Kaleidoscope」

▲air max系列。（圖／翻攝自Sneakernews）

Nike公佈On Air設計計畫的地區冠軍後，這雙由上海的設計師茹秋石，所設計的Nike Air Max 97，立刻成為鞋頭們的目標，設計理念為雲朵，並提供男生尺寸，預計發售日期為4／13。

5.Nike Vapormax Flyknit 3.0「Laser Fuchsia」

▲air max系列。（圖／翻攝自Sneakernews）

Vapormax Flyknit系列，自2017年找來GD（G-Dragon）代言後，人氣居高不下，也正式在2019年邁入第3代，這雙採用大膽的紫紅色，搭配鞋身的白色，算是一個滿大膽的嘗試，並提供男生尺寸，預計發售日期為4／11。

看這幾雙唯美的鞋款，想必各位朋友正在摩拳擦掌，迎接上市的那一刻，不過，目前沒有發售店家的消息，喜歡的朋友，可能要再靜待消息出來囉！

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關鍵字：

唯美, AirMax97, AirMax95, AirMax, 粉色, 紫色, GD, Vapormax
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