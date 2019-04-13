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粉絲們尖叫吧！男神玄彬來台舉辦見面會　時間、地點大公開

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▲▼ 時隔6年再來台！男神玄彬「劉鎮宇」台灣見面會時間、地點大公開（圖／bella儂儂提供）

南韓魅力男神玄彬，帥氣的外貌與精湛的演技吸引大批粉絲的支持，2018年更以戲劇《阿爾罕布拉宮的回憶》，飾演「劉鎮宇」一角再度創下佳績和高話題性，如今帥氣的「劉代表」即將來到台灣，睽違6年亞洲粉絲見面會開跑！

▲▼ 時隔6年再來台！男神玄彬「劉鎮宇」台灣見面會時間、地點大公開（圖／bella儂儂提供）

玄彬將再度來台與久違的台灣粉絲相會，於4月20日在台灣大學體育館舉辦《LOG IN TO THE SPACE-2019 HYUN BIN FAN MEETING TOUR》，從首爾起跑後將來到台北，與大家相約在春暖花開的四月天，將展現螢光幕外不同的演員面貌，喜愛玄彬的粉絲們千萬別錯過。

▲▼ 時隔6年再來台！男神玄彬「劉鎮宇」台灣見面會時間、地點大公開（圖／bella儂儂提供）

上一回來台灣舉辦見面會已是2013年，相隔多年即將再度來台，玄彬很感謝台灣粉絲一路支持，表示非常期待來台灣與粉絲們相聚，在錄製給台灣粉絲的影片時，還特別請工作人員要把中文的內容錄音給他，認真反覆練習發音。

上次來台灣大家的熱情反應讓他印象相當深刻，這次久違的相聚會好好珍惜跟大家相聚的時光，除了會安排與粉絲近距離接觸的機會外，參與見面會的粉絲也有機會獲得跟玄彬歐巴合照的福利，至於其他小驚喜就等見面會到來揭曉了，希望透過見面會的舉辦與大家製造美好的回憶！

▲▼ 時隔6年再來台！男神玄彬「劉鎮宇」台灣見面會時間、地點大公開（圖／bella儂儂提供）

LOG IN TO THE SPACE-2019 HYUN BIN FAN MEETING TOUR-TAIPEI

演出時間：2019／4／20（六）晚上18：00

演出地點：台灣大學綜合體育館3樓

票價：5600／5000／4600／3600／2600（全座席）

售票請洽：KKTIX及全家Famiport

售票時間：2019／3／31（六）中午12：00 正式開賣

經紀：VAST entertainment

主辦：HS e&c／樂福文化／開麗娛樂／太陽娛樂演唱會

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路 

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關鍵字：

玄彬.韓星, 歐巴, 粉絲見面會, Bella, 儂儂
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