粉絲們尖叫吧！男神玄彬來台舉辦見面會　時間、地點大公開

南韓魅力男神玄彬,帥氣的外貌與精湛的演技吸引大批粉絲的支持,2018年更以戲劇《阿爾罕布拉宮的回憶》,飾演「劉鎮宇」一角再度創下佳績和高話題性,如今帥氣的「劉代表」即將來到台灣,睽違6年亞洲粉絲見面會開跑!

玄彬將再度來台與久違的台灣粉絲相會,於4月20日在台灣大學體育館舉辦《LOG IN TO THE SPACE-2019 HYUN BIN FAN MEETING TOUR》,從首爾起跑後將來到台北,與大家相約在春暖花開的四月天,將展現螢光幕外不同的演員面貌,喜愛玄彬的粉絲們千萬別錯過。

上一回來台灣舉辦見面會已是2013年,相隔多年即將再度來台,玄彬很感謝台灣粉絲一路支持,表示非常期待來台灣與粉絲們相聚,在錄製給台灣粉絲的影片時,還特別請工作人員要把中文的內容錄音給他,認真反覆練習發音。

上次來台灣大家的熱情反應讓他印象相當深刻,這次久違的相聚會好好珍惜跟大家相聚的時光,除了會安排與粉絲近距離接觸的機會外,參與見面會的粉絲也有機會獲得跟玄彬歐巴合照的福利,至於其他小驚喜就等見面會到來揭曉了,希望透過見面會的舉辦與大家製造美好的回憶!

LOG IN TO THE SPACE-2019 HYUN BIN FAN MEETING TOUR-TAIPEI

演出時間:2019/4/20(六)晚上18:00

演出地點:台灣大學綜合體育館3樓

票價:5600/5000/4600/3600/2600(全座席)

售票請洽:KKTIX及全家Famiport

售票時間:2019/3/31(六)中午12:00 正式開賣

經紀:VAST entertainment

主辦:HS e&c/樂福文化/開麗娛樂/太陽娛樂演唱會

【本文由Bella.tw儂儂 提供,未經授權,請勿轉載!】

TEXT/Bella.tw儂儂 PHOTO/網路

延伸閱讀

蘇志燮、玄彬都回來了!盤點2018下半年精彩韓劇,一起感受這些帥大叔的致命魅力

古代也出現喪屍?玄彬、張東健新電影《屍落之城》開創史詩片新題材,下半年驚悚上演



玄彬、朴信惠新韓劇《阿爾罕布拉宮的回憶》!4大看點整理