只有3天！New Balance「夢幻網美打卡展」登場　買鞋全面8折

▲New Balance快閃展覽好多特色，快點去看看～（圖／品牌提供，下同）

記者楊坊士／台北報導

不論是喜歡打卡的網美，或是運動品牌New Balance的粉絲，快點起身去華山舉辦的「姊無畏互動展」吧！除了能狂滿美照之外，還能夠客製化T恤，現場還有多款適合馬拉松跑鞋，現場便能以全面8折優惠帶回家，手刀衝啊～

▲有參加馬拉松的選手，別忘記找到自己名字拍照留念。

因應14日、New Balance贊助的2019台北女子半馬將登場，特地在11~13日於華山舉辦「New Balance 姊無畏互動展」，五大展區絕對能讓大家拍好拍滿。有報名的選手，可以在門口的姓名牆留念；PACER配速區則能搶先得知了解馬拉松行徑路線。

▲客製化T恤限量1300件，售價680~880元。

其中「商品展售區」最吸睛，引進全台唯一手工噴印機，一般民眾可以從9款T恤（其中3款是以台北市花：杜鵑花為設計）中挑選，可在10秒內於領口處噴印上7個英文字，以打造專屬戰服。

▲適合馬拉松的跑鞋，在現場都享有8折優惠。

現場還有陳列以Fresh Foam全新科技為核心推出的賽事系列跑鞋，包含Fresh Foam Zante Pursuit蜂行者、Lazr v2酷型者、1080v9。其中由日本團隊設計的Hanzo RST影武者全系列，更專為此賽事，推出以台灣特有種女王蜂（大綠青蜂）、台北市花杜鵑為靈感的限定跑鞋，有Revlite輕量化中底及三層網布鞋面，配上湛藍色外型，兼具舒適與潮流度。

▲可把美照印出來，完成體驗關卡後還能抽名古屋馬拉松資格。

「跑向世界區」則以亞洲三大女子馬拉松賽事為設計理念，可以跟喜歡的城市拍照留念，而若完成展場3項體驗關卡，還有機會獲得2020名古屋馬拉松賽事名額。當然也有IG列印機，拍照上傳、完成Hashtag後，就能把實體美照帶回家。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App